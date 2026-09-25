Cơ hội cho Thái Lan tạo địa chấn châu Á

Ngày 25/9, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) tổ chức cuộc họp kỹ thuật với đại diện 8 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out môn bóng đá nam ASIAD 2026, gồm chủ nhà Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Triều Tiên, Uzbekistan, Việt Nam, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Cuộc họp nhằm thống nhất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, trang phục thi đấu, luật thi đấu, trọng tài, an ninh và những quy định áp dụng tại vòng tứ kết.

Theo kết quả cuộc họp, U23 Thái Lan sẽ mặc áo trắng, thủ môn mặc áo tím trong trận tứ kết gặp U23 Trung Quốc. Ở phía đối diện, Trung Quốc sử dụng trang phục màu đỏ, thủ môn mặc áo xanh lá.

U23 Thái Lan sẽ mặc áo trắng, đối đầu Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026, đây là trận đấu chưa dùng VAR. Ảnh: FAT

Hai đội được phép thực hiện tối đa 5 quyền thay người trong 3 lần thay, không tính thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Một điểm đáng chú ý là trận đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan chưa sử dụng công nghệ VAR. Ban tổ chức sẽ tiếp tục họp để thống nhất phương án áp dụng VAR ở những vòng đấu tiếp theo.

Bên cạnh đó, ASIAD 2026 áp dụng ngay những điều chỉnh mới trong Luật thi đấu bóng đá IFAB mùa giải 2026/27. Các quy định mới liên quan đến những tình huống như ném biên, phát bóng, cầu thủ bị chấn thương không xuất phát từ va chạm, thay người, các sự cố xảy ra trong thời gian bóng chết và tình huống walk-out sẽ được áp dụng tại giải.

Về lực lượng, U23 Thái Lan bước vào trận tứ kết với đội hình không có cầu thủ nào bị treo giò. Trong khi đó, U23 Trung Quốc sẽ thiếu Wang Yudong vì án phạt.

Quy định về thẻ vàng cũng được thống nhất: những cầu thủ đang có thẻ vàng sẽ được xóa thẻ sau trận tứ kết, với điều kiện không nhận thêm thẻ vàng trong cuộc đối đầu này. Điều này giúp các cầu thủ tránh nguy cơ mang án thẻ sang vòng bán kết nếu đội nhà giành quyền đi tiếp.

U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc sẽ gặp nhau lúc 13h ngày 26/9 (giờ Việt Nam) trên sân Toyota, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Đây là trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết ASIAD 2026. U23 Thái Lan sẽ có lợi thế về lực lượng khi không mất cầu thủ vì án treo giò, trong khi Trung Quốc phải thi đấu mà không có Wang Yudong.