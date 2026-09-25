Cơ hội cho ngành quỹ từ nâng hạng thị trường chứng khoán

Thanh toán QR xuyên biên giới đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dư địa lớn để mở rộng phương thức thanh toán này trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ.