Cơ hội cho ngành quỹ từ nâng hạng thị trường chứng khoán
Không chỉ trực tiếp đầu tư trên thị trường chứng khoán, các công ty quản lý quỹ còn đóng vai trò tập hợp và quản lý nguồn vốn của nhiều nhà đầu tư, đưa dòng tiền vào cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính. Vì vậy, khi thị trường chứng khoán được nâng hạng, ngành quỹ cũng đứng trước cơ hội mở rộng quy mô và thu hút dòng vốn dài hạn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/co-hoi-cho-nganh-quy-tu-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-419322.htm