Cơ hội cho ngành bán dẫn, công nghệ cao

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tại Công ty TNHH Coherent Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, phường Nhơn Trạch).

Trong 9 tháng của năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn thành phố đạt gần 2,4 tỷ USD, tương đương gần 80% kế hoạch năm. Dòng vốn đăng ký tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Một số dự án có quy mô vốn lớn như: Coherent 271 triệu USD, Jabil 80 triệu USD, Mingsure 80 triệu USD.

Tăng lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư

Để thu hút các dự án FDI có công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng lớn, Đồng Nai đang tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng KCN, giao thông, điện, nước và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, thành phố từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng hệ sinh thái đầu tư với quỹ đất, nguồn điện ổn định, xanh, hạ tầng số, logistics hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, mạng lưới doanh nghiệp (DN) cung ứng trong nước và môi trường quản lý đầu tư nhanh chóng, minh bạch.

Để đón đầu các dự án, Đồng Nai cũng đẩy mạnh kết nối, hợp tác với DN và các tổ chức đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành bán dẫn, công nghệ cao.

Thành phố đang từng bước hình thành môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tạo điều kiện thu hút các dự án FDI chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; đồng thời tăng cường liên kết giữa DN FDI với DN trong nước, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và mức độ tham gia của Ðồng Nai vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phó Trưởng ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố PHẠM VIỆT PHƯƠNG

Ông Nguyễn Hữu Đức, quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật, thuộc Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố cho biết: Các DN công nghệ cao hiện quan tâm đến nhiều yếu tố khi tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Nai, trong đó nguồn nhân lực và công nghiệp hỗ trợ là 2 nội dung được quan tâm hàng đầu. Vì vậy, trung tâm đang đẩy mạnh kết nối, phối hợp với DN, tổ chức và các đơn vị liên quan trong lĩnh vực đào tạo để phát triển đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư thế hệ mới trong thời gian tới.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đối với các nhà đầu tư, bên cạnh lợi thế về vị trí, hạ tầng và thủ tục hành chính, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định khả năng triển khai và mở rộng sản xuất. Vì vậy, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều chương trình ký kết hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tham quan nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Coherent Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, phường Nhơn Trạch).

Mới đây, Trung tâm Đào tạo - cung ứng lao động kỹ thuật đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Coherent Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 1) về đào tạo nhân lực ngành vi mạch bán dẫn. Theo ông Nguyễn Hữu Đức, đây là dịp để Đồng Nai triển khai thí điểm mô hình kết nối các trường, cơ quan nhà nước và DN công nghệ cao trên địa bàn. Qua đó từng bước cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Ông Gan Yee Chun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Coherent Việt Nam chia sẻ: DN sẽ hợp tác chặt chẽ với Đồng Nai, các trường đại học, cao đẳng tại địa phương và một số DN khác để triển khai các khóa đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công ty. Trong tương lai, DN sẽ tiếp tục đầu tư thêm dự án tại Đồng Nai. DN kỳ vọng chính quyền địa phương sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng logistics. “Trong tương lai, Đồng Nai vẫn là nơi tập trung phần lớn các khoản đầu tư của Coherent Việt Nam. Khi đó, chúng tôi sẽ thu hút thêm nhiều nhân tài, kỹ sư và người lao động” - ông Gan Yee Chun cho biết.

Chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các KCN, khu kinh tế thành phố Phạm Việt Phương cho biết: Đồng Nai đang đẩy mạnh thu hút vốn FDI trong giai đoạn mới, theo hướng không chỉ chú trọng quy mô vốn mà còn đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả và đóng góp thực chất đối với nền kinh tế, theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế FDI.

Theo ông Phạm Việt Phương, định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển của Đồng Nai. Với số lượng KCN lớn và nền tảng sản xuất công nghiệp đã hình thành, thành phố có điều kiện chuyển sang giai đoạn thu hút đầu tư có chọn lọc hơn, tập trung vào các ngành công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghiệp xanh; logistics hiện đại và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Kết quả thu hút đầu tư trong 9 tháng của năm 2026 cho thấy xu hướng này, với sự xuất hiện của các dự án trong lĩnh vực thiết bị quang học, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số.