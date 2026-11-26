Med Health dự kiến tổ chức chương trình ‘Cùng Med Health đến Hàn Quốc – Gặp gỡ Daesang’, mở rộng hệ sản phẩm, phát triển kinh doanh bền vững. (Nguồn: Daesang Corporation)

Bên cạnh hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm môi trường kinh doanh tại Hàn Quốc, chương trình được Med Health thiết kế theo hướng kết hợp trải nghiệm với phát triển thương mại.

Các đối tác sẽ có cơ hội trực tiếp tham gia hoạt động livestream tại Hàn Quốc, ghi hình, chụp ảnh quảng bá cho cửa hàng và thương hiệu cá nhân, đồng thời tìm hiểu các dòng sản phẩm mới của Daesang để mở rộng danh mục phân phối.

Việc tiếp cận các khu chợ bán buôn và ngành hàng tại Hàn Quốc cũng giúp đối tác có thêm góc nhìn về nguồn hàng, thị trường và cơ hội phát triển kênh bán trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, đoàn đối tác sẽ có cơ hội tham quan nhà máy và văn phòng của Tập đoàn Daesang tại Hàn Quốc, tìm hiểu quy trình sản xuất, hoạt động vận hành cũng như định hướng phát triển sản phẩm. Một trong những nội dung đáng chú ý là chương trình trao chứng nhận “Đối tác Hongcho”, đi kèm hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Hàn.

Bên cạnh đó là các chương trình quay phim, chụp ảnh phục vụ quảng bá thương hiệu cho các cửa hàng và cá nhân tham gia. Cùng với đó, khách hàng sẽ được trải nghiệm phòng livestream riêng tại Hàn Quốc, giới thiệu và kinh doanh sáu mã sản phẩm mới của Daesang.

Chương trình cũng dự kiến đưa đoàn tham quan nhà máy Ecomine - Ha’sol và khám phá các khu chợ bán buôn tại Hàn Quốc, với những ngành hàng như mỹ phẩm, thảo dược.

Đoàn đối tác sẽ có cơ hội tham quan nhà máy và văn phòng của Tập đoàn Daesang tại Hàn Quốc, tìm hiểu quy trình sản xuất, hoạt động vận hành cũng như định hướng phát triển sản phẩm. (Nguồn: Daesang Corporation)

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, gói trải nghiệm bao gồm vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines và lưu trú tại khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao ở trung tâm Seoul.

Để tham gia chương trình, khách hàng cần ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Hongcho, tổng giá trị từ 150 triệu đồng. Chính sách cho phép chia thành nhiều lần đặt hàng, kéo dài thời hạn công nợ và thanh toán theo tiến độ nhận hàng. Chương trình được thiết kế dành riêng cho khách sỉ của Med Health.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, chuyến đi không chỉ tạo điều kiện để đối tác tìm hiểu trực tiếp về nhà sản xuất mà còn hướng đến việc mở rộng danh mục sản phẩm, tiếp cận phương thức kinh doanh mới và tăng cường kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thông qua những trải nghiệm trực tiếp, đối tác có thêm cơ sở để giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung truyền thông và phát triển hoạt động phân phối trên thị trường Việt Nam.

Thành lập năm 1956, Daesang Corporation là một trong những Tập đoàn thực phẩm lớn của Hàn Quốc, với hơn 70 năm phát triển trong lĩnh vực thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ lên men. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái thương hiệu đa dạng như Miwon, Chungjungone, O’Food và Jongga, đồng thời mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế.

Daesang Corporation là một trong những Tập đoàn thực phẩm lớn của Hàn Quốc, sở hữu hệ sinh thái thương hiệu đa dạng như Miwon, Chungjungone, O’Food và Jongga... (Nguồn: Daesang Corporation)

Tại Việt Nam, Daesang đã có hơn 30 năm hiện diện, đưa nhiều sản phẩm và thương hiệu thực phẩm Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong đó, Hongcho là dòng giấm trái cây lên men được phát triển bởi Daesang, hướng đến nhóm sản phẩm đồ uống tiện dụng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Med Health là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm từ Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời là đơn vị phân phối chính thức thương hiệu Hongcho và các sản phẩm của Tập đoàn Daesang tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp tập trung phát triển mạng lưới đại lý, đối tác bán sỉ và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Thông qua hợp tác với Daesang, Med Health hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam, đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và xây dựng hệ thống phân phối theo định hướng hợp tác lâu dài.

Med Health hướng đến mở rộng danh mục sản phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam. (Nguồn: Daesang Corporation)

Những hoạt động kết nối trực tiếp không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác kinh doanh, mở rộng cơ hội phát triển thị trường giữa Med Health, Daesang và hệ thống đối tác tại Việt Nam, mà còn tạo thêm không gian giao lưu, tìm hiểu văn hóa, con người và môi trường kinh doanh giữa hai quốc gia.

Qua đó, các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc có thêm cơ hội tăng cường sự thấu hiểu, xây dựng niềm tin và hướng tới những mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững.