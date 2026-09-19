Cơ hội cho doanh nghiệp Hà Nội đưa hàng hóa vào thị trường Thái Lan

Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2026 mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Hà Nội, quảng bá sản phẩm, kết nối với nhà thu mua và hệ thống phân phối Thái Lan, tìm kiếm cơ hội đưa hàng Việt vào thị trường này.

Hàng Hà Nội tìm thêm “cửa vào” hệ thống bán lẻ Thái Lan

Từ ngày 16 đến 21-9, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tham gia “Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” và các hoạt động giao thương tại Bangkok.

Chương trình được triển khai trong dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), đồng thời nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Đây cũng là hoạt động thực hiện Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 và chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Hà Nội.

“Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” diễn ra từ ngày 17 đến 20-9 tại CentralWorld, Eden 1, Bangkok

“Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026” diễn ra từ ngày 17 đến 20-9 tại CentralWorld, Eden 1, Bangkok. Chương trình do Tập đoàn Central Retail tổ chức, với sự phối hợp của Sở Công Thương Hà Nội, Central Group, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn xúc tiến thương mại Hà Nội tập trung vào các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương và tìm hiểu thị trường trong thời gian từ ngày 16 đến 21-9.

Điểm nhấn là Khu gian hàng Hà Nội được bố trí trong không gian sự kiện có tổng diện tích khoảng 520m², trong đó khu vực của thành phố rộng 44m². Chương trình dự kiến thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch và ký kết hợp tác, với sự tham gia của khoảng 10 doanh nghiệp Hà Nội.

Tại đây, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm và đồ uống, cà phê, ca cao, nông sản và thủy sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dệt may thời trang, quà lưu niệm và các sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Không chỉ quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, nhà nhập khẩu và nhà thu mua Thái Lan, hoạt động này còn giúp doanh nghiệp Hà Nội tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của thị trường, qua đó từng bước mở rộng khả năng đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ của Central Group - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn trong khu vực.

Tăng kết nối doanh nghiệp, tìm cơ hội xuất khẩu

Song song với hoạt động trưng bày, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội nghị song phương giao thương kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Thái Lan.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương Hà Nội, doanh nghiệp thành phố, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Tập đoàn Central Retail/Central Group cùng các doanh nghiệp, nhà thu mua Thái Lan quan tâm đến hàng hóa Việt Nam.

Nội dung trao đổi tập trung vào tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu xúc tiến đầu tư, thương mại của Hà Nội; thông tin về thị trường xuất nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Thái Lan; giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu hợp tác xuất khẩu. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai bên trực tiếp tìm hiểu nhu cầu, trao đổi khả năng hợp tác và kết nối các cơ hội kinh doanh cụ thể.

Các doanh nghiệp Hà Nội được tạo điều kiện mời đối tác Thái Lan tới tham quan khu gian hàng, trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, trao đổi yêu cầu hợp tác và hướng tới các thỏa thuận kinh doanh.

Thái Lan hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại ASEAN. Với mạng lưới phân phối rộng, hệ thống bán lẻ của Central Group được kỳ vọng tạo thêm kênh tiếp cận cho hàng hóa Hà Nội và Việt Nam tại thị trường này.

Việc kết nối trực tiếp với nhà thu mua và nhà phân phối cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm, thị hiếu người tiêu dùng, phương thức kinh doanh và điều kiện để đưa hàng vào hệ thống bán lẻ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Hà Nội cũng làm việc với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan nhằm cập nhật thông tin thị trường, trao đổi cơ hội hợp tác và những vấn đề cần hỗ trợ trong quá trình giao dịch, kết nối đối tác.

Doanh nghiệp Hà Nội đồng thời được kết nối với các nhà thu mua, hệ thống phân phối của Central Group và doanh nghiệp Thái Lan để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; mở rộng các kênh phân phối, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm Việt Nam tại thị trường sở tại.

Thương mại hai chiều còn nhiều dư địa để mở rộng

Theo số liệu cập nhật, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Thái Lan đạt 537,6 triệu USD, chiếm 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 465 triệu USD, chiếm 3,1%. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, chiếm 47,3%; linh kiện điện tử 7%; gỗ và nguyên liệu gỗ 3,4%; hóa chất 2,7%; than đá 2,3%; dây điện và dây cáp điện 2%; linh kiện, phụ tùng xe máy 1,4%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Thái Lan năm 2025 đạt 1,5 tỷ USD, tương đương 3,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của thành phố. Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt khoảng 1,54 tỷ USD, chiếm 3,6%. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, chiếm 24,1%; xăng dầu các loại 20%; chất dẻo nguyên liệu 6,5%; kim loại thường khác 6,1%; hóa chất 5,2%; máy tính và linh kiện điện tử 4,6%...

Những số liệu trên cho thấy quan hệ thương mại giữa Hà Nội và Thái Lan còn nhiều dư địa để mở rộng, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp Thủ đô đang tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và các kênh phân phối quốc tế.

Không chỉ tìm đơn hàng, hướng tới thị trường lâu dài

Việc tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan không chỉ nhằm quảng bá sản phẩm trong một sự kiện, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ thị trường. Thông qua các cuộc gặp với nhà thu mua và doanh nghiệp Thái Lan, doanh nghiệp Việt Nam có thể xác định rõ hơn yêu cầu về chất lượng, quy cách đóng gói, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng cung ứng và xu hướng tiêu dùng. Đây là những thông tin quan trọng để doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm trước khi mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026, Central Retail, NAPAS và VietinBank đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới thông qua VietQRGlobal giữa Việt Nam và Thái Lan. Hoạt động này mở thêm một hướng kết nối trong thương mại và du lịch giữa hai thị trường.

Với Hà Nội, việc đưa doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận thị trường Thái Lan được xem là một bước trong chuỗi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá thương hiệu và nâng cao khả năng tham gia vào các hệ thống phân phối quốc tế.

Từ các sản phẩm thực phẩm, nông sản, hàng tiêu dùng đến thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đặc trưng vùng miền, việc hiện diện tại những không gian thương mại lớn ở Bangkok tạo thêm cơ hội để hàng Hà Nội tiếp cận người tiêu dùng và các nhà mua hàng quốc tế.

Trong thời gian tới, cùng với xúc tiến thương mại, việc nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, đáp ứng tiêu chuẩn của nhà phân phối và xây dựng thương hiệu sẽ là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp Hà Nội từng bước mở rộng thị trường tại Thái Lan và các nước trong khu vực.