Cơ hội cho doanh nghiệp dệt may tham gia kết nối giao thương Việt Nam - EU

Chương trình nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp dệt may trong nước giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm, trao đổi nhu cầu hợp tác và kết nối trực tiếp với các đối tác tiềm năng tại thị trường EU. Thông qua đó, doanh nghiệp có điều kiện tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp cận đơn hàng xuất khẩu và cập nhật xu hướng của ngành thời trang châu Âu.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mở ra cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng dệt may đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc kết nối trực tiếp với nhà nhập khẩu và thương hiệu thời trang châu Âu góp phần giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn các cơ hội xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.