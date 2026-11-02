Cô học trò xứ Thanh và hành trình chinh phục giấc mơ âm nhạc

Stella Minh Khuê

Khi đam mê được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì

Sinh năm 2013, Đỗ Thị Minh Khuê, nghệ danh Stella Minh Khuê, hiện là học sinh lớp 8A1, Trường TH&THCS Nguyễn Mộng Tuân (phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Minh Khuê lớn lên trong một gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ đều làm kinh doanh và không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Thế nhưng, từ nhỏ, em đã dành tình yêu đặc biệt cho âm nhạc, có khả năng ghi nhớ giai điệu nhanh, thích hát múa và luôn hào hứng mỗi khi được đứng trước đám đông.

Stella Minh Khuê (áo đỏ) cùng bố mẹ và 2 em tại vòng bán kết Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026.

Nhận thấy niềm yêu thích của con, gia đình tạo điều kiện để Minh Khuê học thanh nhạc. Dù nơi học khá xa nhà, em vẫn kiên trì theo đuổi các lớp năng khiếu. Ban đầu, bố đưa đón để em làm quen với đường đi. Khi đã tự lập hơn, sau giờ học văn hóa, Minh Khuê vẫn tự đạp xe 15km đến lớp thanh nhạc, bất kể trời nắng hay những buổi tối lạnh.

Việc đi lại vất vả không khiến cô bé từ bỏ đam mê. Ngược lại, những chặng đường ấy giúp em rèn tính tự lập, kỷ luật và sự kiên trì trong học tập cũng như luyện hát.

Từng bước khẳng định mình trên sân khấu

Là thành viên Đội nghệ thuật Thỏ Trắng - Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành, Stella Minh Khuê có cơ hội tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh Thanh Hóa, như các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Em cũng tham gia nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên cả nước, trong đó có Liên hoan Nghệ thuật Thiếu nhi Toàn quốc 2025 tại Hà Nội và Festival Thiếu nhi Toàn quốc 2026 tại Đà Lạt. Qua mỗi lần biểu diễn, Minh Khuê có thêm cơ hội rèn luyện bản lĩnh sân khấu và tích lũy kinh nghiệm.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của em là Cuộc thi Tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức. Vượt qua hàng trăm thí sinh sau 2 vòng tuyển chọn, Minh Khuê trở thành 1 trong 3 thí sinh nhận “vé vàng”, qua đó giành quyền vào thẳng vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Ca khúc “Ngày mai trong mắt em” do Stella Minh Khuê sáng tác

Giữ nét riêng trên hành trình âm nhạc

Điểm đáng chú ý ở Stella Minh Khuê là chất giọng trong trẻo, cao, rõ lời cùng cách thể hiện tự nhiên. Thay vì cố tạo phong cách trưởng thành, em hát bằng cảm xúc và sự hồn nhiên của lứa tuổi. Việc được học tập, luyện thanh thường xuyên cũng giúp Minh Khuê từng bước hoàn thiện giọng hát và kỹ năng biểu diễn.

Stella Minh Khuê biểu diễn ca khúc “Ngày mai trong mắt em” tại bán kết cuộc thi Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026.

Đồng hành cùng em trên hành trình ấy luôn có sự quan tâm, động viên của gia đình. Mẹ âm thầm chăm lo, bố đưa đón và khích lệ con, còn ông bà cùng các anh chị em luôn dành cho em tình yêu thương, sự ủng hộ. Gia đình không chỉ tạo điều kiện để Minh Khuê theo đuổi sở thích mà còn quan tâm đến việc học văn hóa, giúp em duy trì sự cân bằng giữa học tập và các hoạt động nghệ thuật.

Con đường âm nhạc phía trước vẫn còn dài, với nhiều điều mới mẻ cần khám phá và những thử thách phải vượt qua. Nhưng với Minh Khuê, mỗi buổi học hát, mỗi lần được đứng trên sân khấu đều là một trải nghiệm đáng quý, giúp em hiểu hơn về âm nhạc và trưởng thành hơn trên hành trình mình đã chọn. Ở tuổi 13, điều đáng trân trọng không chỉ là những dấu mốc em đã đạt được, mà còn là tình yêu âm nhạc vẫn đang được nuôi dưỡng mỗi ngày, cùng sự hồn nhiên và say mê của tuổi học trò.

Cuộc thi Tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức với quy mô toàn quốc. Được phát động từ tháng 4/2026, cuộc thi hướng tới xây dựng một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời khuyến khích tình yêu âm nhạc và sự sáng tạo của thế hệ trẻ.

Cuộc thi đã trải qua các vòng tuyển chọn và vòng Bán kết với Hội đồng Giám khảo là các nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, ca sĩ Hà Myo, ca sĩ Trang Anh... Vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.