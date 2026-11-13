Cô học trò Sán Dìu vượt khó nơi vùng biên

Đặng Thị Út Nhi tích cực tham gia và có nhiều đóng góp với công tác Đoàn của nhà trường

Vượt lên nghịch cảnh

Nhà ở xã Quảng Trực, cách cửa khẩu khoảng 6 km, Đặng Thị Út Nhi, học sinh lớp 12 Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức, có hoàn cảnh gia đình không ít khó khăn. Nhi là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em; anh đầu đã đi làm, em trai đang học nội trú. Bố mắc bệnh hở van tim, suy giáp; Nhi bị bệnh bẩm sinh, còn em trai mới đây cũng được phát hiện hở van tim.

Những khó khăn ấy ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nhưng việc học của 2 chị em vẫn được duy trì nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú. Với Nhi, được đến trường là cơ hội để em cố gắng, tự lập và chuẩn bị cho tương lai.

Em luôn trân trọng cơ hội được học tập, sự quan tâm của thầy cô và những trải nghiệm có được trong những năm tháng ở trường. Em tự đặt mục tiêu cho bản thân, kiên trì phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Ước mơ của em là thi đỗ vào một trường quân đội để sau này có thể đóng góp sức mình phục vụ quê hương, đất nước. Đặng Thị Út Nhi

Học sinh lớp 12 Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức

Nhi cho biết, từ khi vào lớp 10, em chủ động đặt ra cho mình những mục tiêu trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh việc học, em tích cực tham gia các hoạt động của trường để trải nghiệm, rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể và sự tự tin.

Năm lớp 10 và 11, Nhi tham gia khá nhiều hoạt động do Đoàn trường tổ chức như chương trình tình nguyện, hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy...

Đặc biệt, những hoạt động gắn với văn hóa truyền thống luôn để lại cho Nhi nhiều trải nghiệm. Em từng tham gia trưng bày sách, làm đèn lồng, nấu cơm lam và các món ăn truyền thống, gói bánh chưng, làm báo tường, trình diễn trang phục dân tộc, thời trang tái chế… Qua mỗi hoạt động, cô học trò người Sán Dìu có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu, giao lưu với bạn bè và hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của các dân tộc.

Đặng Thị Út Nhi thuyết trình về các món ăn truyền thống dân tộc trong hội thi.

Từ bản sắc quê mình đến ước mơ phía trước

Sự chủ động ấy được thể hiện khá rõ qua kết quả học tập và rèn luyện của Nhi. Em đạt danh hiệu Học sinh giỏi hai năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026; đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường 2 năm liên tiếp và cấp tỉnh năm học 2024 - 2025.

Trong các sân chơi cấp tỉnh, Nhi đoạt giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2024 - 2025; giải Nhì Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2025 và tiếp tục đạt giải Nhì Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Em cũng đoạt giải Nhì Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh và Huy chương Đồng môn Lịch sử tại Kỳ thi Olympic 23/3 tỉnh Đắk Nông lần thứ IX năm 2025.

Riêng tại Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh Đắk Nông năm học 2024 - 2025, Nhi đoạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 1 giải Ba và hoàn thành lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thầy Vũ Tiến Dũng - Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức cho biết: “Từ học tập đến phong trào, Út Nhi đều thể hiện tinh thần chủ động, có ý thức phấn đấu và trách nhiệm với tập thể. Những đóng góp của em được nhà trường ghi nhận qua thành tích trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026".

Phía trước Nhi là kỳ thi tốt nghiệp THPT và lựa chọn con đường nghề nghiệp. Ở tuổi 18, cô học trò dân tộc Sán Dìu đã biết đặt mục tiêu, biết lựa chọn điều cần ưu tiên và kiên trì đi tới bằng khả năng của chính mình.