Cô học trò lớp 8 và hành trình 15km theo đuổi ước mơ âm nhạc

Minh Khuê trình diễn tại cuộc thi Tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sinh ngày 9/7/2013, Đỗ Thị Minh Khuê hiện là học sinh lớp 8A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Mộng Tuân (phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), có nghệ danh là Stella Minh Khuê. Trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ làm kinh doanh và không ai theo nghệ thuật, Minh Khuê sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Em có khả năng ghi nhớ giai điệu nhanh, thích hát múa và tự tin khi đứng trước đám đông.

Nhận thấy niềm yêu thích của con, gia đình tạo điều kiện để Minh Khuê học thanh nhạc. Dù nơi học khá xa nhà, em vẫn kiên trì theo đuổi các lớp năng khiếu. Ban đầu, bố đưa đón để em làm quen với đường đi. Khi đã tự lập hơn, sau giờ học văn hóa, Minh Khuê tự đạp xe 15km đến lớp thanh nhạc, bất kể trời nắng hay những buổi tối lạnh.

Việc đi lại vất vả không khiến cô bé từ bỏ đam mê. Ngược lại, những chặng đường ấy giúp em rèn tính tự lập, kỷ luật và sự kiên trì trong học tập cũng như luyện hát.

Là thành viên Đội nghệ thuật Thỏ Trắng, Cung Văn hóa Thiếu nhi Thanh Hóa, Stella Minh Khuê có cơ hội tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh Thanh Hóa, như các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Minh Khuê tham gia nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Em cũng tham gia nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên cả nước, trong đó có Liên hoan Nghệ thuật Thiếu nhi Toàn quốc 2025 tại Hà Nội và Festival Thiếu nhi Toàn quốc 2026 tại Đà Lạt. Qua mỗi lần biểu diễn, Minh Khuê có thêm cơ hội rèn luyện bản lĩnh sân khấu và tích lũy kinh nghiệm.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của em là cuộc thi Tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức. Vượt qua hàng trăm thí sinh sau 2 vòng tuyển chọn, Minh Khuê trở thành 1 trong 3 thí sinh nhận “Vé Vàng”, qua đó giành quyền vào thẳng vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Bên cạnh ca hát, cô học trò lớp 8 còn thử sức sáng tác. Ca khúc đầu tay “Ngày mai trong mắt em” thể hiện niềm tin, lòng nhân ái cùng hy vọng về tương lai. Qua ca khúc, Minh Khuê muốn gửi gắm suy nghĩ của mình: Dù cuộc sống có khó khăn, mỗi người vẫn cần giữ niềm tin và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Điểm đáng chú ý ở Stella Minh Khuê là chất giọng trong trẻo, cao, rõ lời cùng cách thể hiện tự nhiên. Thay vì cố tạo phong cách trưởng thành, em hát bằng cảm xúc và sự hồn nhiên của lứa tuổi. Việc được học tập, luyện thanh thường xuyên cũng giúp Minh Khuê từng bước hoàn thiện giọng hát và kỹ năng biểu diễn.

Minh Khuê có sự đồng hành và hỗ trợ của gia đình.

Đằng sau những bước tiến đầu tiên của cô bé là sự đồng hành của gia đình. Mẹ âm thầm chăm lo, bố đưa đón và động viên con, còn ông bà cùng các anh chị em luôn dành cho em sự yêu thương, khích lệ. Gia đình vừa tạo điều kiện để Minh Khuê theo đuổi đam mê, vừa giúp em cân bằng giữa việc học văn hóa và các hoạt động nghệ thuật.

Con đường âm nhạc phía trước còn dài, nhưng với Minh Khuê, mỗi buổi học hát và mỗi lần đứng trên sân khấu đều là một cơ hội để tiến bộ. Hành trình đạp xe 15km mỗi ngày không chỉ đưa em đến lớp thanh nhạc, mà còn cho thấy sự nghiêm túc của cô học trò nhỏ với ước mơ đã chọn.

Cuộc thi Tìm kiếm giọng hát thanh thiếu niên Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức với quy mô toàn quốc. Được phát động từ tháng 4/2026, cuộc thi hướng tới xây dựng một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời khuyến khích tình yêu âm nhạc và sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Cuộc thi đã trải qua các vòng tuyển chọn và vòng Bán kết với Hội đồng Giám khảo là các nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, ca sĩ Hà Myo, ca sĩ Trang Anh… Vòng Chung kết dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12.