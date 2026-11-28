Ngọc Minh Anh tiếp tục bước vào Chung kết Giọng hát Trẻ Toàn quốc 2026.

Ở tuổi lên 7, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đang làm quen với những năm đầu tiểu học, Lê Ngọc Minh Anh (lớp 2A1, Trường Tiểu học Cẩm Thủy, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) đã có cơ hội thử sức ở những sân chơi âm nhạc quy mô toàn quốc.

Năm 2026, Minh Anh liên tiếp giành quyền vào Chung kết 2 cuộc thi ca hát dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Tại cuộc thi Tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026, em vượt qua các vòng thi để có mặt trong Top 25 thí sinh vào chung kết. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 12/12 tại Hà Nội.

Ngọc Minh Anh cũng được gọi tên trong danh sách thí sinh vào Chung kết Giọng hát Trẻ Toàn quốc 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 tại Hà Nội. Việc góp mặt ở hai vòng chung kết trong cùng một năm là trải nghiệm đáng nhớ với cô bé mới học lớp 2.

Ngọc Minh Anh trên sân khấu âm nhạc.

Theo chia sẻ của gia đình, Ngọc Minh Anh chăm ngoan, có ý thức tự giác trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở nhà trường, địa phương. Ngoài ca hát, em còn yêu thích hội họa.

Âm nhạc dần trở thành niềm vui của Ngọc Minh Anh. Em có cơ hội làm quen với sân khấu, thử sức ở những cuộc thi và tích lũy kinh nghiệm qua từng lần biểu diễn. Trước 2 cuộc thi lớn trong năm nay, em từng giành giải Nhì tại Music Festival 2026.

Để chuẩn bị cho các vòng thi, ngoài việc học văn hóa ở trường, cô bé còn dành thời gian tập hát, vũ đạo và hoàn thiện phần trình diễn. Gia đình hỗ trợ em sắp xếp bài vở, thời gian tập luyện và nghỉ ngơi. Chị Phạm Nhật Lệ - mẹ Ngọc Minh Anh cho biết, dù lịch trình có phần bận rộn, em vẫn hào hứng bởi được làm điều mình yêu thích.

Ngọc Minh Anh yêu âm nhạc và tích cực tham gia các sân khấu nghệ thuật.

Với một học sinh lớp 2, việc tham gia 2 cuộc thi cùng lúc là cơ hội để rèn luyện tính tự giác, sự kiên trì và khả năng sắp xếp thời gian. Tuy vậy, gia đình vẫn xác định việc học tập và tuổi thơ của con cần được ưu tiên, không để những cuộc thi trở thành áp lực.

Chị Phạm Nhật Lệ cho biết, gia đình đầu tư cho con từ bài hát, trang phục đến phần trình diễn không phải để đặt mục tiêu giành giải thưởng, mà muốn con có sự chuẩn bị tốt nhất khi bước lên sân khấu. Bố mẹ cũng không so sánh con với những thí sinh khác hay đặt ra yêu cầu phải đạt một danh hiệu cụ thể. "Năng khiếu là món quà chứ không phải trách nhiệm của con đối với kỳ vọng của bố mẹ", chị chia sẻ.

Theo chị, nếu con đạt giải, gia đình vui vì những nỗ lực được ghi nhận. Nếu kết quả chưa như mong đợi thì cũng là dịp để con học hỏi thêm. Điều quan trọng hơn Minh Anh vẫn giữ được sự hồn nhiên, niềm vui và tình yêu dành cho âm nhạc.

Mỗi sân khấu âm nhạc giúp Ngọc Minh Anh thêm cơ hội rèn luyện và thể hiện năng khiếu.

Hai vòng chung kết sắp tới sẽ mang đến cho cô bé những trải nghiệm mới, đồng thời là dịp để em học hỏi từ các thí sinh và thử sức với khả năng của mình. Với gia đình, việc Ngọc Minh Anh được đứng trên những sân khấu ấy không chỉ là niềm vui mà hơn thế là hành trình âm nhạc phía trước vẫn rộng mở, giúp em tiếp tục khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình.