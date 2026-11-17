Không chỉ học giỏi, năng động trong công tác Đội và đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, em Phạm Ngọc Anh Thư - học sinh lớp 8A9, Liên đội trưởng Trường THCS Đông Hải (phường Đông Hải) còn được thầy cô, bạn bè yêu mến bởi tấm lòng nhân ái, luôn biết sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Nỗ lực học tập, năng động trong công tác Đội

Trong 7 năm học qua, Anh Thư luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, em còn tích cực tham gia công tác Đội, các phong trào thiếu nhi và nhiều cuộc thi do nhà trường, ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn - Đội phát động.

Em Phạm Ngọc Anh Thư.

Năm học 2025 - 2026, Anh Thư đạt giải Nhất Cuộc thi Đọc - Viết sáng tạo lần thứ I với chủ đề “Ký ức mùa hè” cấp tỉnh; danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh và Giải thưởng Kim Đồng. Trước đó, năm 2024, em đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tại cuộc thi. Trong năm học 2024 - 2025, em còn đạt giải Nhất Cuộc thi Em yêu lịch sử cấp tỉnh và giải Nhất Cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường cấp tỉnh.

Em Phạm Ngọc Anh Thư đoạt huy chương vàng tại Giải bơi các nhóm tuổi, kỳ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026.

Không chỉ nổi bật trong học tập và công tác Đội, Anh Thư còn có niềm đam mê với môn bơi lội. Tham gia nhiều giải đấu, em giành được các huy chương vàng, bạc ở những nội dung bơi tự do, bơi ếch và bơi tiếp sức. Tại Giải bơi các nhóm tuổi trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ I năm 2026, em giành huy chương vàng nội dung bơi tự do hỗn hợp tiếp sức nam, nữ 4x50m nhóm IV. Tại Giải bơi “Đường đua xanh” khu vực phía nam tỉnh năm 2026, em tiếp tục đạt giải Nhất nội dung bơi tự do 100m, giải Nhì nội dung bơi bướm 100m và giải Nhất nội dung bơi hỗn hợp 4x50m.

Trước đó, năm 2025, Anh Thư đạt giải Nhất nội dung bơi ếch và giải Nhì nội dung bơi tự do lứa tuổi 12 - 13 tại Đại hội Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh; giành 2 huy chương vàng ở nội dung bơi ếch 50m và bơi tiếp sức 200m, cùng huy chương bạc nội dung bơi tự do 50m tại Giải bơi các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa.

Lan tỏa lòng nhân ái từ những việc làm nhỏ

Phía sau những thành tích đáng tự hào, Anh Thư còn được biết đến là một học sinh giàu lòng nhân ái, luôn biết sẻ chia với những người xung quanh. Từ khi còn nhỏ, em đã có ý thức dành một phần tiền thưởng từ những thành tích đạt được để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Khi học lớp 3, từ 3 triệu đồng tiền thưởng đạt giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh, Anh Thư dành 2 triệu đồng gửi Tỉnh đoàn để tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm lớp 5, em tiếp tục đập heo đất, ủng hộ hơn 2 triệu đồng cho các nhóm thiện nguyện mua quà tặng trẻ em mầm non có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Bác Ái. Dịp hè năm 2025, Anh Thư chủ động trích 1,5 triệu đồng tiền thưởng từ Giải bơi các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa để cùng Đoàn phường Đông Hải tặng quà cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các bạn có thêm điều kiện chuẩn bị bước vào năm học mới.

Em Phạm Ngọc Anh Thư cùng Đoàn phường Đông Hải tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 2026 - 2027, từ tiền thưởng các cuộc thi, tiền tiết kiệm nuôi heo đất và sự hỗ trợ của gia đình, Anh Thư nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đông Hải thông qua chương trình “Em nuôi của Đoàn”, với mức hỗ trợ 900.000 đồng/quý. Với Anh Thư, đó là cách em chia sẻ niềm vui và thành quả của mình với những bạn còn khó khăn. Mỗi lần giúp đỡ được một bạn, em lại có thêm động lực để cố gắng trong học tập và các hoạt động khác.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Anh Thư cho biết, ngoài giờ học trên lớp, mỗi ngày em dành khoảng 2 tiếng để ôn tập, củng cố kiến thức. Em thường tranh thủ học bài ngay sau giờ học chính khóa, vận dụng kiến thức vào giải bài tập để ghi nhớ lâu hơn. Việc sắp xếp thời gian hợp lý giúp em cân bằng giữa học tập, công tác Đội, luyện tập thể thao và tham gia các hoạt động phong trào.

Anh Ngô Xuân Tây - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hải, Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội phường nhận xét, Anh Thư là Liên đội trưởng gương mẫu, năng động, đạt nhiều thành tích nổi bật. Không chỉ tích cực tham gia các phong trào thiếu nhi, em còn chủ động cùng gia đình giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng chính tiền thưởng và khoản tiết kiệm của mình. Những nỗ lực trong học tập, công tác Đội cùng những việc làm giản dị, giàu tình cảm đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một đội viên chăm ngoan, bản lĩnh, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia với cộng đồng.

Với những thành tích đạt được, em Phạm Ngọc Anh Thư được Tỉnh đoàn tặng bằng khen trong phong trào thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2020 - 2025. Năm 2026, em được Hội đồng Đội Trung ương lựa chọn là đại biểu chính thức tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ III với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - kiến tạo thế hệ công dân tương lai”.

Đặc biệt, Anh Thư là 1 trong 85 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Chủ tịch nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2026). Tại buổi gặp mặt, em vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức ảnh “Bác Hồ với thiếu nhi”.