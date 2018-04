Cô học sinh lớp 3 dũng cảm đối đầu với căn bệnh sắc tố da gây xúc động mạnh

Câu chuyện cô bé Thảo My, 8 tuổi mắc bệnh sắc tố da, bị bạn bè xa lánh và trêu chọc là 'chó đốm' thực sự lay động hàng triệu khán giả truyền hình trong chương trình Hát mãi ước mơ. Bên cạnh đó, hình ảnh người thầy giáo nghèo, hết lòng chăm lo cho học trò cũng để lại ấn tượng sâu sắc.

Nỗi tủi thân khi bị xa lánh và trêu chọc là “chó đốm”

Cô bé Nguyễn Ngọc Thảo My hiện đang theo học lớp 3 của trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông, quận 8. Cô bé thường sống cùng bà ngoại vì ông ngoại và mẹ phải đi làm thợ hồ ở xa, chỉ về nhà mỗi chủ nhật cuối tuần. Thu nhập của cả nhà trung bình 200 nghìn một ngày và phải trang trải mọi chi phí sinh hoạt. Cả gia đình lại đang ở trọ thuê nên cuộc sống càng thêm vất vả.

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lẽ ra Thảo My đang hạnh phúc, vui đùa cùng chúng bạn. Ấy vậy mà, căn bệnh sắc tố da quái ác đã dường như cướp đi tuổi thơ của cô bé. Từ nhỏ, những đốm đen trên cơ thể cứ thế mọc lên, lan dần đến phần tay, mặt và sau đó là khắp cả cơ thể. Thảo My từ một đứa bé yêu đời, lạc quan dần dần thu mình lại vì bị bạn bè xa lánh. Đến tuổi lên 8, cô bé đã đủ nhận thức được rằng những đốm đen ấy chính là nguyên nhân khiến mình luôn phải lủi thủi một mình, không ai chơi cùng. Thảo My càng tủi thân hơn, thậm chí nhắc đến là nước mắt tuôn rơi khi bạn bè vô tình gọi mình là “chó đốm”.

Bé Thảo My, 8 tuổi mắc bệnh sắc tố da, bị bạn bè xa lánh và trêu chọc là “chó đốm”

Thầy Quang đặc biệt chú ý đến cô học trò Thảo My và chạnh lòng khi cô bé luôn thui thủi một mình, tách xa khỏi các bạn cùng lớp.

Qua nhiều lần thăm hỏi, biết được gia cảnh và căn bệnh quái ác, thầy Quang chỉ đau đáu trong lòng, mong có cơ hội giúp Thảo My chữa bệnh và hòa nhập cùng bạn bè, xã hội.

Thầy Trần Quang không những chỉ quan tâm bằng lời nói mà quyết tâm đi thi Hát Mãi Ước Mơ để mong có một số tiền, giúp Thảo My có cơ hội được chữa bệnh.

Bà ngoại Thảo My

Cô hiệu trường trường Vàm Cỏ Đông

Thầy Quang trao hết phần thưởng này cho cô học trò Thảo My, mong cô bé có thể phần nào chữa trị căn bệnh quái ác và hòa nhập cùng bạn bè, cuộc sống.

Bà ngoại là người luôn ở bên cạnh, động viên đứa cháu bé bỏng. Bà rưng rưng kể lại những đêm Thảo My ngủ không yên giấc vì những vết đốm trên lưng cấn đến đau nhức nhối. Người bà già yếu thức canh, chèn mền mong cháu đỡ đau mà thắt lòng. Bà cũng từng nghĩ đến việc chữa trị cho cháu nhưng được biết chữa cho phần tay và mặt đã tốn cả trăm triệu, chữa cả người chi phí còn cao hơn rất nhiều. Gia cảnh quá khó khăn, bà chỉ biết chăm lo, tâm sự cùng cháu để nó bớt tủi thân. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Thảo My như mặc định sẽ phải sống chung với căn bệnh quái ác.

Cuộc đời vẫn còn rất nhiều những tấm lòng đáng quý

Trần Quang là một thầy giáo trẻ, dạy môn Thể dục ở trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông. Thầy giáo mới ra trường có cuộc sống khá vất vả. Ngoài công việc giảng dạy, thầy Quang còn nhận thêm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong trường. Không dừng lại ở đó, để tiết kiệm chi phí, thầy Quang còn xin ở lại làm bảo vệ, trực qua đêm ở trường. Tuy chật vật với miếng cơm, manh áo, thầy Quang vẫn tận tâm, chú ý đến từng đứa trẻ trong lớp học của mình.

Thầy Quang đặc biệt chú ý đến cô học trò Thảo My và chạnh lòng khi cô bé luôn thui thủi một mình, tách xa khỏi các bạn cùng lớp. Qua nhiều lần thăm hỏi, biết được gia cảnh và căn bệnh quái ác, thầy Quang chỉ đau đáu trong lòng, mong có cơ hội giúp Thảo My chữa bệnh và hòa nhập cùng bạn bè, xã hội. Ngoài thầy Trần Quang, Thảo My còn có niềm an ủi là cô bạn thân tên Vy. Theo tâm sự của cô học trò, người bạn này không sợ những đốm đen của mình mà vẫn nói chuyện và cùng chơi đùa với nhau rất vui.

Thầy Trần Quang không những chỉ quan tâm bằng lời nói mà quyết tâm đi thi Hát Mãi Ước Mơ để mong có một số tiền, giúp Thảo My có cơ hội được chữa bệnh. Sở hữu giọng hát cao, bay bổng và tình cảm, thầy Quang đã chinh phục Trấn Thành, Cẩm Ly, Kyo York và những khán giả có mặt tại trường quay. Những ca khúc thầy Quang trình bày như Áo trắng ngời sáng tương lai, Đứa bé và Vùng lá me bay thực sự gây xúc động và đem về cho thầy Quang giải Nhì cùng giải thưởng 25 triệu đồng.

Thầy Quang tâm sự sẽ trao hết phần thưởng này cho cô học trò Thảo My, mong cô bé có thể phần nào chữa trị căn bệnh quái ác và hòa nhập cùng bạn bè, cuộc sống. Bên cạnh đó, cô hiệu trưởng trường Vàm Cỏ Đông cũng mong nhờ sóng truyền hình, các bác sĩ ở khắp nơi sẽ biết được trường hợp của Thảo My và sẽ hỗ trợ, tìm ra hướng chữa trị cho cô học trò.

Có thể nói, Thảo My là một cô bé dũng cảm khi đối đầu với căn bệnh quái ác. Để có được sự dũng cảm ấy, Thảo My có một hậu phương vững chắc gồm những tấm lòng thực sự yêu thương, bao bọc cô bé. Ở gia đình, cuộc sống tuy vất vả nhưng bà ngoại luôn ở bên tâm sự, động viên và yêu thương hết mực. Ở trường, Thảo My được cô hiệu trưởng, thầy cô, đặc biệt là thầy Trần Quang, cô bạn thân tên Vy quan tâm, hỗ trợ và vui đùa để cô bé bớt tủi thân. Với số tiền thưởng có được, cùng sức mạnh của truyền hình và mạng xã hội, hi vọng một ngày nào đó, cô bé Thảo My sẽ chữa trị thành công và hoàn toàn trở lại với cuộc sống.

Đón xem tập 6 Hát Mãi Ước Mơ mùa 2, phát sóng vào lúc 20h25, thứ Sáu, ngày 06/4/2018 trên kênh HTV7.

Huệ Mẫn

Ảnh, Clip: BTC