Cô Hiệu trưởng giao 'bài tập về nhà' cho hơn 4.000 tân sinh viên

GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 2026.

Ngày 19/9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức chương trình Chào đón tân sinh viên khóa 2026 với chủ đề "Chạm Nhân văn" tại cơ sở Linh Xuân, Khu Đô thị Đại học Quốc gia TPHCM với hơn 4.000 tân sinh viên cùng các thế hệ người học.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh giá trị riêng biệt của con người trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống.

"Khi hàng triệu người có thể tiếp cận cùng một nguồn tri thức, sử dụng cùng một công cụ và nhận được những câu trả lời tương tự từ trí tuệ nhân tạo, thì điều tạo nên giá trị của mỗi người lại chính là phần không thể sao chép: bản sắc, ký ức, trải nghiệm, khả năng suy tư độc lập, hệ giá trị, lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và cách chúng ta lựa chọn sống cuộc đời của mình", GS.TS Ngô Thị Phương Lan nói.

Từ đó, bà kỳ vọng mỗi sinh viên Nhân văn dù đang sống trong một thế giới “phẳng” cũng sẽ không để con người trở nên “phẳng”.

Sinh viên nhà trường dự chương trình chào đón tân sinh viên khóa 2026.

Bàn về vị thế và giá trị của khoa học xã hội và nhân văn, GS.TS Ngô Thị Phương Lan cho rằng lĩnh vực này giúp con người hiểu mình, hiểu văn hóa và xã hội, đồng thời tạo dựng sự đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin, khơi dậy khát vọng và kết nối những khát vọng riêng thành khát vọng chung.

Khi những giá trị tinh thần ấy được chuyển hóa thành lựa chọn, hành động và sự dấn thân của hàng triệu người, chúng sẽ trở thành nguồn sức mạnh quan trọng cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

Cuối bài phát biểu, GS.TS Ngô Thị Phương Lan giao cho các tân sinh viên một “bài tập về nhà”. Bài tập này không có trong bất kỳ giáo trình nào, cũng không chấm điểm. Hạn nộp là bốn năm sau và người chấm bài chính là các tân sinh viên hôm nay, vào ngày tốt nghiệp:

“Sau 4 năm ở Nhân văn, các bạn đã trở thành một người Nhân văn như thế nào? Tôi có tri thức hơn nhưng cũng thấu cảm hơn không? Tôi có bản lĩnh hơn nhưng cũng trách nhiệm hơn không? Tôi có hiểu mình, tôn trọng người khác và biết biến khát vọng của mình thành những giá trị có ích cho cộng đồng hay chưa?”

Đại diện hơn 4.000 tân sinh viên, Lê Diệu Linh, sinh viên ngành Xã hội học, chia sẻ về hành trình bốn năm phía trước: "Bước vào chặng đường 4 năm sắp tới, mục tiêu lớn nhất của em không phải là nỗ lực để trở thành vị trí số một, mà là dám dũng cảm đối diện với những giới hạn của bản thân, học cách sống tử tế hơn, bản lĩnh và sâu sắc hơn, để tự tin khi nói rằng: tôi là người Nhân văn".

Nghi thức trao cờ truyền thống của các thế hệ sinh viên nhà trường.

70 năm và trách nhiệm của thế hệ mới

Chương trình Chào đón tân sinh viên năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt khi là hoạt động khởi động cho chuỗi chương trình hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống của nhà trường.

Theo nhà trường, 70 năm là một hành trình khẳng định bản sắc, từ gìn giữ ngọn lửa tri thức nhân văn, trân trọng những giá trị nền tảng đến chủ động chuyển mình để phụng sự xã hội.

Nhà trường khen thưởng thủ khoa tuyển sinh.

TS. Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bày tỏ niềm xúc động, khi cho rằng 70 năm không chỉ là câu chuyện của quá khứ.

"70 năm còn là lời nhắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Chúng ta tiếp nối di sản ấy thế nào? Làm sao để ngọn lửa nhân văn tiếp tục tỏa sáng trong từng giảng đường, từng nghiên cứu và từng bước chuyển mình hội nhập?", ông nói.

Bắt đầu năm học mới, TS. Phan Thanh Định cho biết chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm sẽ là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời đóng góp sáng kiến cho sự phát triển của nhà trường.

Theo ông, từ nền tảng truyền thống, nhà trường sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới học thuật, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập.