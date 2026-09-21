Có hiện tượng gom, nâng giá, trục lợi... sách giáo khoa

Chiều 21/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 8 năm 2026.

Một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội quảng cáo sai sự thật, vi phạm pháp luật thuế

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát (UBDNGS) Lê Thị Nga, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đặc biệt đánh giá cao việc kịp thời tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi...

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc tới kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời mong muốn chương trình, các nội dung đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm thủ tục và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ quan tâm, lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu SGK ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án; rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra; các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên xe khách giường nằm, khách sạn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Tình trạng một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế; việc UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận...

Từ đó, Thường trực UBDNGS kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về nhân lực, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển giao đầy đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu, công cụ thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao thêm nhiệm vụ nhưng cấp thực hiện không đủ điều kiện hoàn thành; rà soát, tích hợp, đơn giản hóa hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với giảm thủ tục.

"Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế. Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật" - Chủ nhiệm UBDNGS nêu.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện ô tô chở khách đường bộ, khách sạn. Xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có)...

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm báo cáo thông tin tình hình SGK

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải cho biết, liên quan vấn đề thiếu SGK, bước đầu cho thấy sự vào cuộc tìm nguyên nhân và nỗ lực khắc phục rất nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Mặc dù thiếu cục bộ nhưng lại diễn ra tập trung ở một số đầu sách, tại một số địa bàn, đặc biệt vào vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi chúng ta có chính sách hỗ trợ miễn phí... "Việc này chúng ta hoàn toàn có thể dự báo sớm và không để xảy ra. Phụ huynh mệt mỏi, vất vả, tốn kém, thiệt hại về vật chất, tinh thần là có", bà nêu quan điểm.

Thậm chí, theo Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT, có hiện tượng gom sách, nâng giá, trục lợi..., xuất hiện tình trạng lừa đảo, đẩy giá SGK lên gấp nhiều lần và mua bán trên mạng. Khẳng định đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố lớn như thế này về vấn đề thiếu SGK và vấn đề lo lắng là hiện vẫn còn một số học sinh chưa tiếp cận được SGK, bà đề nghị có sự cam kết, giám sát của Uỷ ban Văn hoá và Xã hội (UBVHXH), báo cáo UBTVQH sớm. "SGK là vật thiết yếu, đi học mà không có sách thì không thể học được", bà nhấn mạnh thêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Cùng mối quan tâm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cho rằng, có tình trạng thiếu SGK ở một số địa phương và là nỗi lo lắng một số phụ huynh. Tuy nhiên, rất mừng là phiên họp vừa qua Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt, Bộ GD&ĐT phối hợp các bộ, ngành, địa phương đảm bảo cung ứng SGK; phiên giải trình của UBVHXH với Bộ GD&ĐT cũng giải đáp nhiều vấn đề... Ông bày tỏ mong muốn các bộ ngành, địa phương, các cấp ngành liên quan phối hợp đảm bảo SGK cho học sinh; Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp cấp thiết đảm bảo an toàn giao thông trường học...

Tổng kết lại nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, SGK là nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận tại phiên họp, đề nghị Bộ GD&ĐT có báo cáo thông tin, phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2; đồng thời tiếp tục rà soát số liệu cụ thể đối với đầu sách thiếu, số học sinh chưa tiếp cận SGK, các vấn đề liên quan chính sách cho giáo viên, học sinh, phân luồng học sinh, học phí...