Cô Hầu Gái 2 đã chính thức khởi quay, dự kiến ra rạp vào 2027

Phần tiếp theo của Cô Hầu Gái (The Housemaid) đã chính thức khởi quay với tên gọi The Housemaid's Secret. Bộ phim dự kiến ra rạp ngày 17/12/2027, tiếp tục do Paul Feig đạo diễn và có sự trở lại của Sydney Sweeney trong vai Millie. Đáng chú ý, Kirsten Dunst gia nhập dàn diễn viên, bên cạnh Michele Morrone.

Trong những hình ảnh ghi hình đầu tiên được chia sẻ, Sydney Sweeney và Michele Morrone đã xuất hiện trên phim trường. Nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai người làm vườn, nhân vật từng góp mặt trong phần đầu. Sự trở lại của hai diễn viên cho thấy câu chuyện mới vẫn có sự kết nối với bộ phim trước đó, dù các chi tiết cụ thể về diễn biến chưa được tiết lộ đầy đủ.

Cô Hầu Gái 2 đưa Sydney Sweeney trở lại màn ảnh trong phần tiếp theo dự kiến ra rạp cuối năm 2027.

Một thay đổi đáng chú ý về dàn diễn viên là sự tham gia của Kirsten Dunst. Tuy nhiên, thông tin về vai diễn cũng như vị trí của nhân vật này trong câu chuyện hiện chưa được công bố chi tiết.

Về nội dung, The Housemaid's Secret được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiếp theo cùng tên của nhà văn Freida McFadden. Phim tiếp tục theo chân Millie trong môi trường mới, nơi cô phải đối mặt với những bí mật, cạm bẫy và sự thao túng tâm lý. Chất liệu từ nguyên tác tạo tiền đề để phần hai phát triển những tình huống căng thẳng, đồng thời mở rộng hành trình của nhân vật sau các sự kiện ở phần đầu.

Về nội dung, The Housemaid's Secret được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tiếp theo cùng tên của nhà văn Freida McFadden.

Việc chuyển thể cuốn sách tiếp theo cũng giúp dự án có hướng phát triển riêng, thay vì chỉ tái hiện công thức của phần phim trước. Dù vậy, những nút thắt mới và cách ê-kíp xây dựng câu chuyện trên màn ảnh vẫn là các yếu tố cần chờ thêm thông tin chính thức.

Với lịch phát hành dự kiến vào ngày 17/12/2027, The Housemaid's Secret còn hơn một năm để hoàn thiện trước khi đến rạp. Hiện tại, quá trình ghi hình và những thông tin ban đầu về dàn diễn viên là cơ sở để khán giả theo dõi chặng tiếp theo của thương hiệu phim giật gân này.

Sydney Sweeney đã từng gây dấu ấn trong phần 1 của Cô Hầu Gái.