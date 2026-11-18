Sau khi hoàn thành công tác thiết kế này, công ty tiếp tục được dự kiến chỉ định thầu để thực hiện gói thầu phi tư vấn (bắt nguồn từ chính thiết kế đó). Cả hai gói thầu nêu trên đều nằm trong hạn mức được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định.

Ông Giang hỏi, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, một nhà thầu có được tiếp tục chỉ định thực hiện nhiều gói thầu trong cùng một dự án đầu tư công như trường hợp của công ty hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 79 và điểm a khoản 3 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP), nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu khi có tư cách hợp lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu; đối với nhà thầu là hộ kinh doanh khi có tư cách hợp lệ quy định tại các điểm d, e khoản 1 và các điểm a, b khoản 2 Điều 5 của Luật Đấu thầu.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình được dự kiến chỉ định thầu và nhận hồ sơ yêu cầu khi đáp ứng tư cách hợp lệ quy định tại khoản 3 Điều 5 của Luật Đấu thầu. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó.

Theo đó, đối với gói thầu chỉ định thầu, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu không phải đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Trường hợp pháp luật có liên quan quy định nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng phải độc lập với các tổ chức, cá nhân khác thì phải tuân thủ quy định đó.