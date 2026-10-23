Có giấy phép khám chữa bệnh nhưng chưa đăng ký hành nghề, đi học thạc sĩ có bị thu hồi?

Ông Trần Yên Minh (TP.HCM) gửi thắc mắc đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết, năm 2025 ông được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa đăng ký hành nghề tại cơ sở y tế nào. Từ năm 2026 đến năm 2028, ông Minh dự kiến theo học chương trình thạc sĩ y khoa.

Từ thực tế này, ông Minh băn khoăn liệu trong quá trình đi học thạc sĩ ông có bị thu hồi giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay không, đồng thời sau khi hoàn thành khóa học có được sử dụng bằng thạc sĩ làm văn bằng chuyên môn để làm thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề.

Thí sinh tham gia dự thi các chương trình đào tạo thạc sĩ và bác sĩ nội trú năm 2026 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU

Phản hồi về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, giấy phép hành nghề sẽ bị thu hồi trong trường hợp người hành nghề không thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 24 tháng liên tục.

Về thủ tục gia hạn giấy phép hành nghề, Bộ Y tế hướng dẫn người hành nghề cần cung cấp tài liệu chứng minh đã cập nhật đủ kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quy định này không bắt buộc áp dụng đối với các trường hợp kết quả cập nhật kiến thức y khoa liên tục đã được kết nối, chia sẻ trực tiếp trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Các tài liệu chứng minh cụ thể được thực hiện theo chi tiết hướng dẫn tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.