Co giật 8 lần/tháng, người phụ nữ phát hiện khối u não 5 cm

Chị P.R (41 tuổi, quốc tịch Campuchia) thường xuyên đau đầu, ù tai nhưng không đi khám. Gần đây, chị bất ngờ co giật khi sinh hoạt cùng gia đình.

Trong một tháng, chị trải qua khoảng 8 cơn động kinh kèm mất ý thức nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện khối u kích thước 50 x 40 x 50 mm tại sừng chẩm não thất bên trái, gây chèn ép, đẩy lệch cuống đại não trái, khiến đường giữa não lệch sang phải khoảng 7 mm. Người bệnh còn bị giãn não thất bên trái và phù nhẹ mô não lân cận.

Ê kíp tiến hành ca phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, khối u nằm sâu trong não thất, gần các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, khiến việc phẫu thuật gặp nhiều thách thức.

Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh do ThS BS CKII Huỳnh Văn Vũ - Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh phụ trách quyết định phẫu thuật mở sọ kết hợp vi phẫu lấy u.

Các bác sĩ mở nắp sọ vùng thái dương – đỉnh trái, sử dụng kính vi phẫu để tiếp cận, bóc tách khối u, đồng thời kiểm soát chảy máu và hạn chế tổn thương các cấu trúc não xung quanh.

Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, khối u được lấy trọn vẹn. Mẫu mô được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương. Sau mổ, người bệnh bảo tồn chức năng vận động, sớm đi lại và chưa ghi nhận thêm cơn động kinh trong thời gian theo dõi hậu phẫu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

ThS BS CKII Huỳnh Văn Vũ cho biết, phẫu thuật u nằm sâu trong não thất đòi hỏi lựa chọn đường tiếp cận chính xác, thao tác vi phẫu tỉ mỉ nhằm lấy bỏ tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Theo bác sĩ, động kinh khởi phát ở người trưởng thành có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có u não, bệnh lý mạch máu não hoặc tổn thương cấu trúc não.

Bác sĩ khuyến cáo, khi đau đầu kéo dài, tăng dần hoặc kèm co giật, mất ý thức, yếu liệt tay chân, rối loạn thị giác, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám định kỳ, tuân thủ chỉ định điều trị động kinh và theo dõi bằng hình ảnh học. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ giúp bác sĩ xác định hướng điều trị tiếp theo.