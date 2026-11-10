Cô giáo vượt hai con đèo, đi 120km mỗi ngày đến trường

Tại lễ vinh danh thầy cô giáo tiêu biểu toàn quốc tối 9/11 ở Hà Nội, câu chuyện của cô Nguyễn Thị Vân Nhi, giáo viên trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (xã A Lưới 1, TP. Huế), nhận được sự chú ý khi kể về những năm tháng dạy học ở địa bàn biên giới.

Cô Nhi là một trong 34 giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD – ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Cô là một trong ba giáo viên đại diện chia sẻ câu chuyện nghề nghiệp tại buổi lễ.

Cô kể, cô đến nhận công tác tại trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Từ nhà đến trường khoảng 60km, mỗi ngày cô phải di chuyển cả đi lẫn về 120km, qua hai con đèo Pê Ke và A Co.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi.

Quãng đường đến lớp vốn đã xa, trong những ngày thời tiết bất lợi lại càng trở nên khó khăn. Những cung đèo quanh co, mưa lớn, nguy cơ sạt lở và sấm chớp giữa núi rừng khiến mỗi chuyến đi trở thành một thử thách. Cô Nhi thừa nhận vẫn còn cảm giác sợ hãi khi nhớ lại những lần vượt đèo trong mưa bão.

Nhưng đường đến trường của giáo viên không phải trở ngại duy nhất. Trong thời điểm dịch bệnh, việc vận động học sinh đến lớp cũng là nhiệm vụ nhiều áp lực. Cô Nhi cùng đồng nghiệp vừa duy trì hoạt động dạy học, vừa tìm đến tận nhà để gặp phụ huynh, thuyết phục các gia đình cho con tiếp tục học tập.

Ở địa bàn vùng biên giới, phía sau mỗi học sinh đến lớp có thể là một hoàn cảnh gia đình khác nhau. Điều kiện kinh tế còn khó khăn khiến việc học của nhiều em bị ảnh hưởng. Vì thế, công việc của giáo viên đôi khi không dừng lại ở bài giảng hay những giờ đứng lớp, mà còn là tìm hiểu hoàn cảnh, động viên và giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.

"Thế rồi, các em cũng đến trường. Nhìn thấy ánh mắt ham học của các em chính là động lực để chúng tôi cố gắng", cô Nhi chia sẻ.

Cái ôm của học trò khiến cô giáo bật khóc

Trong những kỷ niệm với học trò, cô Nhi nhớ nhất câu chuyện về một em học sinh người Vân Kiều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gia đình em nghèo, không đủ tiền mua đồng phục mới nên không muốn cho con đi học. Với nhiều học sinh, bộ quần áo đồng phục có thể là vật dụng quen thuộc mỗi ngày, nhưng với em nhỏ này, đó lại là điều kiện khiến việc đến trường trở nên khó khăn.

Các thầy cô giáo chia sẻ tại chương trình.

Biết chuyện, cô Nhi đã vận động quyên góp sách vở, quần áo, sau đó tìm đến tận nhà để động viên em tiếp tục đi học.

Khi nhận được quần áo mới, em học sinh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cô. Em liên tục nói: "Cô ơi em thích lắm! Cô ơi em có áo mới rồi!".

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô Nhi cho biết mình không cầm được nước mắt. Niềm vui của học trò đến từ món quà giản dị, nhưng với người giáo viên, đó là khoảnh khắc khiến mọi vất vả trên hành trình đến trường dường như được bù đắp.

"Tôi cảm thấy nghề của mình tuy gian khổ, vất vả nhưng đem lại cho tôi niềm vui rất lớn lao", cô Nhi nói.

Câu chuyện về bộ quần áo mới cũng cho thấy những khó khăn mà học sinh ở vùng sâu, vùng xa phải đối mặt trên hành trình tiếp cận giáo dục. Đôi khi, để giữ một em nhỏ tiếp tục đến lớp, giáo viên cần quan tâm đến cả những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, thay vì chỉ chờ đợi học trò xuất hiện trong lớp học.

Với cô Nhi, ánh mắt ham học của học sinh và niềm vui khi các em được tiếp tục đến trường là lý do để cô vượt qua những chuyến đi dài, những cung đường đèo dốc và cả nỗi lo mỗi khi thời tiết chuyển xấu.

Năm giờ xuyên rừng đưa học sinh đến nơi an toàn

Cũng tại buổi lễ, cô giáo Hoàng Thị Thu Dần, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu (tỉnh Lào Cai), chia sẻ câu chuyện từng cùng đồng nghiệp đưa học sinh ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, đến nơi an toàn sau bão Yagi năm 2024.

Thời điểm bão Yagi đổ bộ, nhiều khu vực tại Lào Cai xảy ra sạt lở. Thôn Kho Vàng trở thành tâm điểm chú ý khi trưởng thôn trẻ tổ chức đưa hơn 100 hộ dân vào rừng tránh nguy cơ sạt lở đất.

Cô giáo Hoàng Thị Thu Dần.

Trong hoàn cảnh đó, cô Dần cùng một thầy giáo trong trường nhận nhiệm vụ đi xuyên rừng lên khu vực người dân đang ở tạm để đón học sinh trở về trường.

Hành trình không dễ dàng. Hai giáo viên phải vượt rừng suốt 5 giờ đồng hồ. Khi cô Dần cùng đồng nghiệp và 27 học sinh ra khỏi bìa rừng, đồng hồ đã hơn 19h.

Trở về trường, thầy cô tiếp tục tổ chức nấu ăn, chăm sóc và bố trí nơi ở an toàn cho các em. Trong hoàn cảnh thiên tai, trường học trở thành nơi để học sinh được chăm lo, bảo vệ, duy trì sinh hoạt và học tập.

Nhắc lại sự việc, cô Dần cho rằng, điều đẹp đẽ nhất của nghề giáo đôi khi không nằm ở những thành tích hay những giờ dạy trên lớp, mà ở việc người thầy, người cô có mặt đúng lúc học trò cần mình nhất.

"Và có lẽ, đó cũng là một trong những kỷ niệm mà tôi sẽ luôn mang theo trong suốt hành trình làm nghề của mình", cô chia sẻ.

Hai câu chuyện được kể tại lễ vinh danh diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau: Một giáo viên vượt đèo đến trường, kiên trì vận động học sinh vùng biên giới; một giáo viên băng rừng đưa học trò ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Điểm chung trong những hành trình ấy là sự hiện diện của người thầy không chỉ trong lớp học, mà cả những thời điểm học trò cần được giúp đỡ nhất.

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 tuyên dương 34 giáo viên có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Những câu chuyện được chia sẻ tại buổi lễ phần nào phản ánh những công việc thầm lặng phía sau bục giảng, từ vận động học sinh đến lớp, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, đến bảo đảm an toàn cho các em trong thiên tai.