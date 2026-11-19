Cô giáo vượt băng qua đèo dốc, vận động học sinh đến trường

Có những hành trình không đo bằng độ dài cây số, mà đo bằng tình yêu thương và khát vọng thắp sáng tương lai cho học trò. Đó là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Vân Nhi, người Cơ Tu, giáo viên Ngữ văn tại Trường Tiểu học & THCS Hồng Thủy, nơi đại ngàn A Lưới còn nhiều gian khó.

Cô Nhi đến nhận công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy đúng đợt dịch Covid-19 bùng phát. Thời gian đó, cô cùng các đồng nghiệp phải đến tận nhà để vận động học sinh đến trường. Mỗi ngày, cô phải đi xe máy quãng đường hơn 60km từ nhà đến xã A Lưới 1, qua đèo Pê Ke và A Co.

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi (giáo viên Ngữ văn tại Trường Tiểu học & THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, TP Huế) cùng các học trò.

Nhắc đến những ngày khó khăn, cô Nhi nhớ những lần đội mưa bão, vượt đèo đến vận động học sinh ra lớp. Cảnh sạt lở, sấm chớp giữa đèo đến nay vẫn khiến cô sợ hãi.

“Trước mắt, sau lưng chúng tôi đều là sấm chớp đùng đùng. Hai cô giáo rất sợ nhưng vẫn cố gắng đến vận động học sinh ra lớp. Rồi các em cũng đến trường. Ánh mắt ham học của các em là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng. Nhìn các em chăm chỉ học tập, tôi càng tin mình đã lựa chọn đúng và phù hợp với công việc gieo chữ nơi đây”, cô Nhi nói.

Mỗi ngày, cô Nhi đi về hơn 120km, vượt đèo Pê Ke hiểm trở, nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào mùa mưa lũ. Điều giúp cô vững tay lái qua những cung đường ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu dành cho học trò.

“Những ánh mắt của học trò mỗi khi nghe tôi giảng bài khiến tôi luôn hào hứng với việc đến trường”, cô Nhi nói.

Nỗ lực của cô giáo người Cơ Tu không chỉ được ghi nhận bằng những thành tích cá nhân của cô mà cả kết quả của học trò.

Từ nhỏ, cô Vân Nhi đã yêu thích đọc sách, truyện. Niềm yêu thích ấy càng lớn khi cô gặp một giáo viên dạy Văn truyền cảm hứng. Từ đó, cô mong muốn trở thành giáo viên để truyền đạt kiến thức và tình yêu học tập cho các thế hệ học sinh.

Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, trở về dạy dỗ chính những đứa trẻ vùng cao, cô thấu hiểu sâu sắc những thiếu thốn và thiệt thòi của các em.

“Khoảng cách địa lý có thể xa xôi, điều kiện vật chất có thể cách trở, nhưng ước mơ của các em tuyệt đối không được phép nhỏ bé. Tôi vẫn thường chia sẻ với học trò rằng tri thức có thể không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng học tập chắc chắn là chiếc chìa khóa nhanh nhất, bền vững nhất để các em mở cánh cửa thoát nghèo khó, tự tin bước ra thế giới rộng lớn”, cô Nhi nói.

Lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào dân tộc vào từng giờ dạy

Trong mỗi trang giáo án môn Văn, cô Nhi luôn cố gắng đưa “hơi thở” của thời đại vào lớp học. Để mỗi tiết Ngữ văn trở nên sinh động, khơi gợi hứng thú học tập, cô lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào dân tộc cùng những hình ảnh, câu chuyện gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, cô Nhi ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như Google AI Studio, Canva AI, Google NotebookLM... để thiết kế trò chơi tương tác, slide trình chiếu, hình ảnh và video minh họa. Từ đó, những kiến thức trong sách giáo khoa trở nên trực quan, sinh động; nhân vật và tình huống trong tác phẩm được tái hiện qua hình ảnh, hành động và cảm xúc cụ thể, giúp học sinh dễ hình dung, hiểu sâu hơn nội dung bài học. Theo cô Nhi, cách làm này cũng khuyến khích các em mạnh dạn phát biểu, chủ động tham gia hoạt động học tập và sáng tạo những ý tưởng độc đáo.

"Việc ứng dụng năng lực số và AI vào giảng dạy chính là chiếc cầu nối để những đứa trẻ vùng biên giới được tiếp cận với văn minh hiện đại, mở rộng nhãn quan và sẵn sàng tâm thế hội nhập", cô chia sẻ.

Cô Nhi luôn tích cực tìm cách ứng dụng công nghệ; lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào dân tộc vào từng giờ dạy

Với cô Nhi, dạy học nơi vùng biên không phải là lựa chọn nhất thời mà là hành trình gắn bó lâu dài. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, cô vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp, tiếp tục đồng hành cùng học sinh trên con đường tìm kiếm tri thức.

Những nỗ lực của cô giáo người Cơ Tu được ghi nhận qua giải Ba tại Hội thi “Thiết bị dạy học số” cấp huyện năm 2024, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Huế. Mới đây, cô Vân Nhi còn là người trẻ tuổi nhất trong số 34 nhà giáo được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.