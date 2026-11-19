Cô giáo Phan Thị Đức Hạnh (Trường THCS Quang Đồng, Nghệ An) tại Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: LV

Những trăn trở với nghề giáo

Nhắc đến nghề dạy học, cô giáo Phan Thị Đức Hạnh nhớ lại câu nói, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý. Sự yêu thích nghề giáo với cô giáo Hạnh có từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã theo cô suốt chặng đường sau này.

Thế nhưng, hành trình làm nghề của cô giáo dạy tiếng Anh tại xã miền núi Quang Đồng (tỉnh Nghệ An (trước đây thuộc vùng Trường THCS Đông Thành cũ, huyện Yên Thành) không bằng phẳng. Cô giáo Hạnh từng trải qua ba lần mổ tim, ngoài ra còn có phẫu thuật mạch ở chân và các can thiệp khác.

Bệnh tình của cô giáo Hạnh khởi phát khi còn là cựu học sinh Trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Một buổi chiều đi học về, toàn thân Hạnh bỗng dưng bị đơ và được bạn bè đưa vào bệnh viện tỉnh Nghệ An. Suốt gần bốn tháng nằm viện, Hạnh đi qua nhiều bệnh viện, các bác sĩ mới tìm ra căn bệnh là u nhầy trong buồng tim.

Sau lần đầu năm 1997, căn bệnh tim tái phát vào năm 1999 và cô giáo Hạnh bước vào ca mổ tim lần hai tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Đến năm 2006, sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng, cô giáo Hạnh tiếp tục bước vào ca mổ tim thứ ba.

Trong lúc khó khăn như vậy nhưng cô giáo Phan Thị Đức Hạnh luôn có gia đình đồng hành, cùng với đó là sự tận tâm, khích lệ của đồng nghiệp, ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo xã. Điều đó là tiếp thêm cho cô giáo Hạnh sức mạnh để tiếp tục bền bỉ với nghề giáo.

Vượt rào cản vùng miền, giữ vững nhịp chuyên môn

Khi nhận công tác ở một xã miền núi, khó khăn lớn nhất cô giáo Hạnh đối mặt là chất lượng đầu vào của học sinh không đồng đều, khác với mặt bằng chung ở miền xuôi. Với môn tiếng Anh - một môn học mang tính đặc thù cao - khoảng cách này càng dễ bộc lộ. Tuy vậy, cô giáo Hạnh cho biết, các em rất ngoan, chính quyền xã và nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên yên tâm công tác.

Kể từ sau ca mổ tim lần thứ ba, cô giáo Hạnh đã đặt cho mình nguyên tắc không đứng ngoài các hoạt động chuyên môn: Kỳ thi hay hội thi nào liên quan đến chuyên môn đều tham gia đầy đủ.

Cô giáo Phan Thị Đức Hạnh từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong nhiều năm liền (khoảng 6–7 năm chu kỳ liên tục); Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua liên tục trong khoảng 16 năm liền và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019; Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022; Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023.

Bên cạnh việc dự thi, cô giáo Hạnh từng tham gia làm giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi, tham gia công tác chấm thi giáo viên giỏi cấp tỉnh và tham gia công tác chọn đội tuyển cấp tỉnh cho huyện khi được tin tưởng giao nhiệm vụ.

Dù gặp trở ngại về sức khỏe nhưng cô giáo Hạnh luôn nỗ lực đứng lớp, giảng dạy. Điều đọng lại rõ nhất trong lời chia sẻ của cô giáo Phan Thị Đức Hạnh là sự khiêm nhường và trân trọng với nghề giáo.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc là đại diện duy nhất của tỉnh Nghệ An tham dự buổi gặp mặt, tuyên dương giáo viên tiêu biểu ở xã miền núi, cô giáo Phan Thị Đức Hạnh bày tỏ niềm vui, sự vinh dự, tự hào và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Trong suy nghĩ của cô giáo Hạnh, giữa rất nhiều đồng nghiệp giỏi và xuất sắc, việc mình được chọn là một sự may mắn. Chính niềm đam mê nghề nghiệp, tình yêu học trò và tinh thần "đã nhận nhiệm vụ thì làm hết sức có thể" đã giúp cô đi qua những biến cố sức khỏe để tiếp tục gắn bó với bảng đen, phấn trắng nơi miền núi.

Cô giáo Phan Thị Đức Hạnh là giáo viên Trường THCS Quang Đồng (xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An), một trong 9 nhà giáo của tỉnh Nghệ An và là đại diện duy nhất ở bậc THCS của tỉnh được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.