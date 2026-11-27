Cô giáo Vũ Kim Thanh kết hợp video được tạo bằng AI với lời kể chuyện, giúp trẻ quan sát hình ảnh trực quan và hào hứng tham gia giờ học.

Chớm đông, con đường ngoằn ngoèo dẫn vào thôn Bản Bung đã phủ ướt sương. Từng phụ huynh đưa con đến điểm trường, người tươi cười gửi trẻ cho cô giáo, có em còn khóc thút thít, níu tay mẹ chưa muốn rời. Tiếng chuông vang lên, các bé dần tập trung thành vòng tròn, bắt đầu bài thể dục buổi sáng.

Không khí lớp học cũng trở nên rộn ràng hơn khi các em được đội những chiếc mũ hình chú thỏ, ngồi ngay ngắn nghe cô kể câu chuyện về thỏ anh, thỏ em. Câu chuyện được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa đơn sơ ngay trong lớp học, với lời kể, động tác và những hình ảnh gần gũi. Người tổ chức hoạt động ấy là cô giáo Vũ Kim Thanh.

Tại điểm trường Bản Bung, Trường Mầm non Phong Quang, cô giáo Vũ Kim Thanh đang phụ trách lớp 3–4 tuổi. Với trẻ ở lứa tuổi này, khả năng tập trung còn hạn chế, mỗi em có tính cách và cách tiếp nhận khác nhau. Vì thế, thay vì chỉ truyền đạt theo một cách cố định, cô giáo Thanh thường kết hợp kể chuyện, vận động, trò chơi và các hoạt động trực quan để thu hút trẻ.

Cô giáo Thanh có hơn 17 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non. Gắn bó với nghề qua nhiều năm, điều cô quan tâm vẫn là làm thế nào để mỗi ngày đến lớp của trẻ có thêm niềm vui, các em mạnh dạn giao tiếp và tích cực tham gia hoạt động.

Ở điểm trường Bản Bung, phần lớn phụ huynh làm lao động tự do, điều kiện gia đình còn khó khăn. Việc phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ vì thế cần sự chủ động, gần gũi và kiên trì của giáo viên.

Cô giáo Vũ Kim Thanh, chia sẻ: Tôi đến với nghề mầm non là cái duyên, nhưng càng làm càng yêu quý các con. Mỗi trẻ có đặc điểm, tính cách riêng. Ở điểm trường, các con còn gặp nhiều khó khăn nên tôi luôn cố gắng tìm cách tổ chức hoạt động phù hợp, giúp các con hào hứng khi đến lớp.

Với trẻ nhỏ, sự hào hứng đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một câu chuyện có nhân vật ngộ nghĩnh, một trò chơi được thay đổi cách tổ chức hay những hình ảnh nhiều màu sắc.

Em Bùi Minh Quang, học sinh điểm trường Bản Bung, Trường Mầm non Phong Quang, vui vẻ nói: Con rất thích đi học, yêu quý cô giáo Thanh, thích học chữ và thấy đi học rất vui.

Tìm cách khơi gợi sự chú ý của trẻ cũng là lý do cô giáo Thanh thường xuyên học hỏi, thử nghiệm những phương pháp mới. Năm học 2025–2026, khi giảng dạy lớp mẫu giáo lớn 5–6 tuổi tại Trường Mầm non Dương Quang, cô giáo Thanh đã thực hiện sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động cho trẻ 5–6 tuổi làm quen với chữ cái”.

Thay vì để trẻ chỉ quan sát những chữ cái trên bảng hoặc trong tranh ảnh thông thường, cô tìm cách tạo ra các chữ cái với màu sắc bắt mắt, hình dáng thân thiện, đáng yêu, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Những hình ảnh gần gũi giúp trẻ dễ chú ý, ghi nhớ mặt chữ và hứng thú hơn khi tham gia hoạt động làm quen với chữ cái.

Cô giáo Thanh còn sử dụng AI để tạo video phục vụ hoạt động kể chuyện. Từ nội dung câu chuyện, cô xây dựng video có hình ảnh minh họa rồi kết hợp cho trẻ xem, kể lại câu chuyện theo diễn biến trên màn hình. Hình ảnh và lời kể bổ trợ cho nhau, giúp trẻ dễ hình dung nhân vật, sự việc, đồng thời có thêm cơ hội trao đổi, trả lời câu hỏi và thể hiện suy nghĩ của mình.

Cô giáo Vũ Kim Thanh tìm hiểu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế học liệu phục vụ hoạt động giáo dục trẻ.

Theo cô giáo Thanh, khi áp dụng phương pháp này, trẻ hứng thú, vui vẻ và tự giác hơn trong hoạt động làm quen với chữ cái. Quá trình tìm hiểu, sử dụng công nghệ cũng giúp cô giáo Thanh có thêm cách thiết kế học liệu, đổi mới phương pháp tổ chức giờ học. Những hình ảnh chữ cái được tạo ra từ sáng kiến hiện tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động học tại trường.

Điều đáng chú ý là kinh nghiệm không chỉ được cô giáo Thanh giữ lại cho riêng mình. Trong quá trình công tác, cô giáo Thanh thường chia sẻ những ứng dụng đã tìm hiểu, cách thiết kế học liệu và tổ chức hoạt động với đồng nghiệp để cùng tham khảo, vận dụng.

Cô giáo Nguyễn Tố Loan, Trường Mầm non Phong Quang, cho biết: Cô giáo Vũ Kim Thanh nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc và luôn sẵn sàng chia sẻ với chị em giáo viên. Không chỉ sử dụng thành thạo các ứng dụng AI, cô Thanh còn hướng dẫn, chia sẻ để mọi người cùng học hỏi.

Từ lớp mẫu giáo lớn 5–6 tuổi tại Trường Mầm non Dương Quang đến lớp 3–4 tuổi ở điểm trường Bản Bung, cô giáo Thanh vẫn duy trì thói quen tìm tòi những cách tổ chức hoạt động phù hợp với từng độ tuổi.

Hơn 17 năm công tác, cô giáo Thanh có 6 sáng kiến kinh nghiệm, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp xã, cấp thành phố; năm học 2022–2023 đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Những kết quả ấy ghi nhận quá trình nỗ lực, tự học và đổi mới trong công việc của cô giáo Vũ Kim Thanh.

Cô giáo Hoàng Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Quang, đánh giá cô giáo Vũ Kim Thanh là giáo viên tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, tích cực và có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với bậc học mầm non, công nghệ có thể giúp bài giảng thêm sinh động, cung cấp những hình ảnh và học liệu mới, nhưng không thể thay thế sự quan sát, tương tác trực tiếp giữa cô và trẻ. Một video hấp dẫn hay chữ cái nhiều màu sắc chỉ thực sự có ích khi được giáo viên lựa chọn đúng nội dung, tổ chức phù hợp và gắn với khả năng tiếp nhận của từng lứa tuổi.

Với cô giáo Vũ Kim Thanh, đổi mới giờ học bắt đầu từ việc hiểu trẻ, kiên trì tìm cách để các em thích đến lớp, thích khám phá và tự tin thể hiện mình.