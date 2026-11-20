Với cô giáo Lê Thị Chuyên, Trường Mầm non Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên, niềm hạnh phúc của nghề giáo đôi khi chỉ là nhìn thấy một đứa trẻ biết tự mặc quần áo, mạnh dạn giao tiếp hay vui vẻ đến trường mỗi ngày. Mười năm kiên trì vun đắp những điều bình dị, cô giáo trẻ người dân tộc Tày Lê Thị Chuyên vừa được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2026 - một món quà ý nghĩa trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Cô giáo Lê Thị Chuyên đón nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2026 do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên trao tặng.

Niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé

Trong căn phòng học rực rỡ sắc màu tại Trường Mầm non Thần Sa, những đứa trẻ ngồi quây quần bên cô giáo, cùng khám phá từng trang sách. Không có khoảng cách giữa người dạy và người học, cô ngồi giữa các em, nhẹ nhàng hướng dẫn, khơi gợi sự tò mò của trẻ qua những hình ảnh sinh động. Khung cảnh bình dị ấy là một lát cắt trong hành trình 10 năm gắn bó với giáo dục mầm non của cô giáo Lê Thị Chuyên.

Ở vùng cao Thần Sa, nơi điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn, công việc của giáo viên mầm non không chỉ gói gọn trong những trang giáo án. Đó còn là sự quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe và những thay đổi nhỏ nhất của học trò.

Cô Lê Thị Chuyên quan tâm, chăm chút cho học trò trong sinh hoạt hằng ngày.

Những năm đầu công tác, cô Chuyên từng bắt gặp những đứa trẻ đến lớp với đôi chân trần đỏ ửng trong ngày đông giá rét. Có em sống cùng ông bà vì cha mẹ đi làm ăn xa, chưa được chăm sóc chu đáo. Thương học trò, cô cùng đồng nghiệp tìm tất giữ ấm cho các em, giúp trẻ vệ sinh cá nhân, gội đầu và hướng dẫn những kỹ năng tự phục vụ. Những công việc không tên ấy cứ lặng lẽ nối tiếp qua từng ngày, để rồi sự tận tâm của cô được ghi nhận bằng niềm tin và tình cảm của phụ huynh.

Chị Phạm Thị Thơm, phụ huynh cháu Triệu Quý Đạt, học sinh lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, điểm trường Hạ Sơn, Trường Mầm non Thần Sa, bày tỏ: “Khi nhắc đến cô Chuyên, mọi người thường nghĩ ngay đến một người giáo viên tận tâm, nhẹ nhàng và rất yêu thương các bé. Dù công việc chăm sóc cùng lúc nhiều bé rất vất vả, nhưng cô luôn giữ nụ cười ấm áp, quan sát tỉ mỉ từng thay đổi của các cháu. Tôi cảm thấy rất yên tâm khi gửi con cho cô và nhà trường”.

Cô giáo Lê Thị Chuyên cùng học sinh tại điểm trường Hạ Sơn, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với người giáo viên mầm non, sự yên tâm của phụ huynh không chỉ là lời động viên mà còn là minh chứng cho những nỗ lực trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Sinh năm 1993 trong một gia đình làm nông ở xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, cô bé Lê Thị Chuyên sớm thấu hiểu khó khăn cuộc sống miền núi. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, cô tiếp tục học liên thông lên đại học và trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non.

Trở về quê hương công tác, cô lựa chọn đồng hành cùng những em nhỏ trên chính mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Mười năm qua, hành trình ấy được bồi đắp bằng sự kiên trì, tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò.

Mang những điều mới đến lớp học vùng cao

Nếu tình yêu thương là nền tảng để cô Chuyên gắn bó với nghề thì tinh thần ham học hỏi, chủ động đổi mới là động lực để cô không ngừng hoàn thiện bản thân. Trong lớp học của cô, những câu chuyện, trò chơi, bài hát và hình ảnh trực quan trở thành phương tiện giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh. Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, các em được khuyến khích quan sát, tương tác và trải nghiệm.

Từ những trăn trở trong quá trình giảng dạy, cô Chuyên nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 3–4 tuổi làm quen với các biểu tượng toán học sơ đẳng. Những khái niệm ban đầu về toán học được truyền tải thông qua trò chơi và hoạt động thực hành, giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi.

Cô giáo Lê Thị Chuyên trình bày phương pháp giáo dục tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2025-2026.

Trước yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, cô cũng chủ động tiếp cận các công cụ công nghệ, ứng dụng Canva và trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế hình ảnh, video, học liệu phục vụ giảng dạy.

Bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, cô Chuyên còn quan tâm xây dựng văn hóa đọc thông qua những ý tưởng như “Sách cũ cho đi - niềm vui đọc lan tỏa”, “Ngày hội đọc sách gia đình”. Từ những trang truyện tranh đầy màu sắc, trẻ có thêm cơ hội phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng và khả năng giao tiếp. Những hoạt động ấy cũng góp phần kết nối gia đình với nhà trường trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Những giờ đọc sách cùng cô góp phần khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích sách của trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non.

Để tuổi trẻ không chỉ được đo bằng năm tháng

Không chỉ tận tâm với nghề giáo, cô Chuyên còn là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, trách nhiệm. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Thần Sa, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Thần Sa, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thần Sa, cô tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, an sinh xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô giáo Lê Thị Chuyên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Đặc biệt, ngày 17-11, trước thềm kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cô vinh dự đón nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh” năm 2026 do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên trao tặng.

Chia sẻ về niềm vui này, cô Chuyên xúc động: “Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi được nhận danh hiệu này. Với tôi, đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động viên rất lớn sau những nỗ lực trong công việc và các hoạt động Đoàn, Hội trong 10 năm qua”.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Đoàn xã Thần Sa, Ban Giám hiệu nhà trường và các đồng nghiệp đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để cô học hỏi, rèn luyện và cống hiến.

Sau ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay tại lễ tuyên dương, hành trình của cô giáo trẻ vẫn tiếp tục nơi những lớp học vùng cao. Bởi với cô Chuyên, tuổi trẻ không chỉ được đo bằng năm tháng, mà còn bằng sự trưởng thành của học trò, niềm tin của phụ huynh, sự sẻ chia của đồng nghiệp và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng. Danh hiệu hôm nay sẽ là động lực để cô tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu nghề và khát vọng cống hiến trên chính mảnh đất quê hương mình.

Ba năm học liên tiếp (2023-2024, 2024-2025 và 2025-2026), cô Lê Thị Chuyên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hai năm liên tiếp (2024 và 2025) được xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2026, cô được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hai năm học 2024-2025 và 2025-2026; được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2021-2026.