Cô giáo vùng cao đưa công nghệ số đến học sinh

Những ngày mưa, đường đến các điểm trường thuộc trường Tiểu học Yên Minh (xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) trở nên trơn trượt. Địa bàn rộng, nhiều điểm trường cách xa trung tâm, giáo viên phải vượt những đoạn đường đèo dốc, quanh co để đến lớp.

Với cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo, những cung đường ấy gắn với hành trình làm nghề trên chính quê hương mình. Sinh ra và lớn lên ở Mậu Duệ, cô hiểu những thiếu thốn của học sinh vùng cao, từ điều kiện học tập đến cơ hội tiếp cận công nghệ.

“Tôi luôn tự nhủ, mình không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải góp phần khơi dậy niềm tin, sự tự tin và khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh”, cô Đoàn Thị Phương Thảo nói.

Là giáo viên Tin học, cô Thảo cho rằng, chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội đổi mới giáo dục, nhưng việc đưa công nghệ vào lớp học ở những địa bàn khó khăn không đơn giản. Nhiều học sinh chưa có máy tính, thiết bị thông minh hoặc Internet để thực hành tại nhà. Tại trường, số lượng máy tính, chất lượng thiết bị và đường truyền có thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học.

Cô giáo vùng cao Đoàn Thị Phương Thảo.

Để khắc phục, cô tận dụng thiết bị hiện có, linh hoạt tổ chức các hoạt động thực hành, đồng thời nghiên cứu những phần mềm phù hợp với điều kiện của học sinh. Trong các tiết học, cô sử dụng Scratch, PowerPoint tương tác, Quizizz, Plickers, Canva và một số công cụ trí tuệ nhân tạo để thiết kế bài giảng, trò chơi, hoạt động tương tác.

Theo cô Thảo, điều quan trọng không phải đưa thật nhiều công nghệ vào lớp học mà là lựa chọn công cụ giúp học sinh hiểu bài, chủ động khám phá và vận dụng kiến thức.

Có những học sinh ban đầu còn rụt rè khi tiếp xúc với máy tính, lúng túng trước những nhiệm vụ thực hành. Qua quá trình hướng dẫn, các em dần biết tạo sản phẩm, tự sửa lỗi và hoàn thành bài tập. Những thay đổi này khiến cô có thêm động lực gắn bó với công việc.

“Học sinh vùng khó không thiếu ước mơ, sự tò mò hay khả năng sáng tạo. Điều các em cần là cơ hội được tiếp cận tri thức và người thầy kiên nhẫn đồng hành”, cô Thảo chia sẻ.

Từ thực tế giảng dạy, cô Thảo xây dựng sáng kiến kinh nghiệm “Ứng dụng một số phần mềm công nghệ để dạy tốt môn Tin học lớp 4”, triển khai các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động và nâng cao chất lượng môn học.

Cô còn tham gia tổ tư vấn chuyên môn cấp Tỉnh với vai trò giáo viên cốt cán, đồng thời là thành viên Tổ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cấp Tỉnh. Công việc này giúp cô có thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ học liệu và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ với đồng nghiệp.

Đưa học sinh vùng cao đến các sân chơi trực tuyến

Ngoài giờ học chính khóa, cô Thảo dành thời gian hướng dẫn học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ trên Internet như: Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, Violympic, IOE và Đấu trường VioEdu.

Cô hướng dẫn các em đăng ký tài khoản, luyện tập qua các vòng tự luyện, ôn tập kiến thức phù hợp với từng đối tượng. Với những học sinh chưa tự tin, giáo viên động viên để các em mạnh dạn thử sức ở các vòng thi cấp Trường, cấp Xã, cấp Tỉnh và toàn quốc.

Theo thống kê cô cung cấp, học sinh tham gia Chung kết quốc gia Trạng nguyên toàn tài đạt 24 giải, gồm 3 giải Vàng, 9 giải Bạc, 8 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích.

Cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo trên lớp học.

Ở sân chơi Trạng nguyên tiếng Việt cấp Tỉnh, học sinh giành 13 giải, gồm một giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Tại sân chơi Toán học cấp Tỉnh, các em đoạt 2 giải Ba và một giải Khuyến khích. Ngoài ra, có 210 lượt học sinh đoạt giải cấp trường, cấp xã ở các sân chơi Trạng nguyên tiếng Việt, Toán học và Đấu trường VioEdu.

Với nữ giáo viên, kết quả đáng ghi nhận không chỉ là số lượng giải thưởng mà còn ở việc học sinh dần tự tin hơn khi sử dụng máy tính, biết tìm tòi và chủ động học tập.

Trong quá trình công tác, cô Thảo hai lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở, hai lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Tỉnh ủy, giai đoạn 2021 - 2025.

Cô cho rằng, những thành tích này là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực, nhưng không phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là duy trì được tinh thần học hỏi, đổi mới và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh.

Cô Thảo là một trong 34 thầy, cô giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026, do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD – ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Từ Mậu Duệ đến những lớp học ở Yên Minh, cô giáo mong muốn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa học sinh vùng cao với các khu vực thuận lợi hơn. Với cô, mỗi học sinh biết sử dụng máy tính, tự tạo một sản phẩm, hay mạnh dạn tham gia sân chơi trực tuyến đều là một bước tiến trên hành trình mở rộng cánh cửa tri thức.