Cô giáo bộ môn Toán - Lê Thị Ái Vân. Ảnh: NVCC

Cách làm này không tốn nhiều kinh phí nhưng lại khiến cả lớp hào hứng thi đua học tập.

Trên nền bảng đen quen thuộc, những nét chữ nắn nót, mềm mại của nữ giáo viên Toán nổi bật bên cạnh các họa tiết vẽ tay tỉ mỉ, khi là ngọn núi cao, lúc lại là nhành hoa hay những biểu tượng mang đậm dấu ấn cá nhân của từng học trò.

Ý tưởng xuất phát từ thực tế khi nhà trường và lớp thực hiện chủ trương không thu quỹ phụ huynh. Không có nguồn kinh phí để mua các phần thưởng như trước, cô Vân trăn trở tìm cách khích lệ tinh thần học trò.

“Trước đây, mỗi lần khen thưởng, tôi thường tặng các em vở, bút, bánh kẹo, có khi là tiền. Nhưng những thứ đó dùng rồi cũng hết. Còn việc vinh danh trên bảng tuy không tốn kém nhưng sự khích lệ, động viên vẫn rất tốt. Tôi muốn dành cho các em những món quà tinh thần có ý nghĩa, có thể lưu giữ trong ký ức nhiều năm sau”, cô Vân chia sẻ.

Thế là góc bảng vốn thường bị chói sáng, ít được giáo viên sử dụng để viết bài, được cô tận dụng thành nơi vinh danh học sinh. Mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, tên một gương mặt tiêu biểu sẽ hiện diện tại đây.

“Thầy cô đi qua đều thấy, bạn bè đi tới đi lui ngắm nhìn suốt cả tuần lễ khiến không khí thi đua trong lớp trở nên sôi nổi hơn”, cô Vân nói.

Bảng vinh danh "đo ni đóng giày" với tính cách từng học sinh

Điều đặc biệt trong cách làm của cô Vân là không có hai bảng vinh danh giống nhau. Với mỗi học sinh, cô đều tìm một biểu tượng riêng, dựa trên tính cách, sở thích và những điều cô cảm nhận về học sinh qua quá trình dạy học trên lớp. Tất cả, cô đều tự lên ý tưởng từ đầu chứ không sao chép mẫu có sẵn trên mạng.

“Mỗi biểu tượng dành tặng học sinh được vinh danh, tôi đều phác thảo ra giấy nhiều lần. Có em, tôi đã nghĩ ra biểu tượng nhưng khi vẽ thử thấy chưa vừa ý, tôi lại đổi, nhiều khi qua vài lần chỉnh sửa mới tạm hài lòng”, cô Vân kể.

Vinh danh Tuần 3: Biểu tượng là một quyển sách xinh xắn, đáng yêu, với ý nghĩa tất cả chúng ta đều không ngừng học tập. Ảnh: NVCC

Để hoàn thành một bảng vinh danh, cô thường dành khoảng 30-45 phút. Dụng cụ chỉ là phấn màu chuyên dụng để vẽ bảng, loại phấn có màu sắc đậm và đẹp hơn phấn viết thông thường. Khi cần, cô còn nhờ học sinh vẽ phụ thêm vài bông hoa để tiết kiệm thời gian.

Thế nhưng, đằng sau những tấm bảng được trang trí chỉn chu, bắt mắt là không ít câu chuyện hài hước, đáng yêu giữa cô và trò. Mỗi tuần, cô Vân lại nghĩ ra một ý tưởng mới để vinh danh học sinh, với cách thể hiện ngày càng cầu kỳ, sáng tạo. Chính sự đầu tư ấy đôi khi lại khiến những học sinh từng được vinh danh trước đó không khỏi nảy sinh tâm lý so sánh, ghen tị một cách rất đáng yêu đúng với lứa tuổi hồn nhiên của tuổi học trò.

Nhớ về một lần vinh danh lớp trưởng, cô Vân kể, mình đã lựa chọn hình ảnh chinh phục đỉnh núi cao để khắc họa vai trò của người thủ lĩnh. Theo ý tưởng của cô, hành trình vượt núi tượng trưng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và ý chí vươn lên của người đứng đầu tập thể, tên người chiến thắng sẽ được lưu lại trên đỉnh núi như một dấu mốc đáng tự hào.

Vinh danh Tuần 4: Biểu tượng là một cái cây, với ý nghĩa luôn âm thầm cố gắng, nỗ lực thì sẽ đến ngày đơm hoa. Ảnh: NVCC

Thế nhưng, điều khiến cô nhớ nhất lại là phản ứng của một lớp trưởng từng được vinh danh trước đó.

Nữ giáo viên bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc khiến mình “đứng hình” ngay trên bục giảng: “Bạn lớp trưởng từng được vinh danh lần trước lên nói với tôi: "Cô ơi! Sao cô vẽ, trang trí bảng cho bạn lại đẹp hơn của con vậy?". Nghe xong tôi không biết phải trả lời sao. Thế nhưng, đó cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ với tôi”, cô Vân tâm sự.

Vinh danh tuần 5: Biểu tượng là một bản đồ hành trình dẫn đường chinh phục ngọn núi cao, người chiến thắng được lưu tên mình trên đỉnh núi. Ảnh: NVCC

Học trò đua nhau bứt phá trong học tập

Để giữ trọn sự bất ngờ như một món quà thực thụ, toàn bộ quá trình lên ý tưởng và thiết kế đều được cô Vân giữ bí mật đến phút chót. Mỗi đầu tuần, học sinh lại háo hức chờ xem lần này cô sẽ chọn biểu tượng gì, mang ý nghĩa ra sao. Ngay cả bạn được vinh danh cũng không biết trước mình sẽ xuất hiện trên bảng với hình ảnh nào.

Theo cô Vân, điều ý nghĩa nhất của hình thức vinh danh này mang lại là sự thay đổi trong tinh thần học tập và ý thức phấn đấu của học sinh.

Vinh danh tuần 6: Biểu tượng là một chùm bóng bay, với ý nghĩa chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng và hoài bão. Ảnh: NVCC

“Mỗi lần cả lớp bình chọn vinh danh, không khí thi đua diễn ra khá gay cấn. Học sinh nào cũng đều có sự bứt phá để cố gắng trở thành gương mặt tiêu biểu. Những bạn chưa được vinh danh, tôi đều tìm cách động viên bằng những thẻ đánh dấu trang đầy màu sắc nhằm khích lệ các em tiếp tục phấn đấu để được vinh danh vào tuần tiếp theo”, cô Vân nói.

Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, cô Vân nhận thấy những chuyển biến rất rõ ở học trò. Có em chủ động hơn trong học tập, có em tích cực tham gia hoạt động chung, có em cố gắng thay đổi những điểm chưa tốt để được tập thể ghi nhận.

Mỗi tuần, cô đều chụp lại bảng vinh danh và gửi hình ảnh cho phụ huynh như một cách chia sẻ niềm vui của con. Đến dịp tổng kết giữa học kỳ I, cô tập hợp những hình ảnh đã thực hiện để đăng tải, lưu giữ hành trình trưởng thành của học trò.

Vinh danh tuần 7: biểu tượng là chiếc bảng tin tuần mới. Ảnh: NVCC

Khi thấy học sinh tự hào và đua nhau bứt phá trong học tập, cô Vân cảm thấy nghề “lái đò” của mình thêm phần ý nghĩa.

“Tôi coi đây như món quà tâm huyết dành tặng học trò nên đặt vào đó rất nhiều tình cảm. Tôi luôn cố gắng vẽ sao cho đẹp, trang trí sao cho xinh và đúng với nét riêng của từng em, để những năm tháng về sau nhìn lại, các em luôn nhớ về khoảnh khắc đầy tự hào khi được gọi tên giữa tập thể lớp”, cô Vân bộc bạch.

Vinh danh tuần 8: Biểu tượng là vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng. Ảnh: NVCC

Vinh danh tuần 9: Biểu tượng là một chiếc gương, với ý nghĩa bất kì ai cũng cần soi lại bản thân để tìm được phiên bản tốt hơn, đẹp hơn của chính mình. Ảnh: NVCC

Vinh danh tuần 10: Biểu tượng là một cánh diều, với ý nghĩa là khát vọng tự do và ước mơ bay cao, bay xa. Ảnh: NVCC