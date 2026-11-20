Sinh năm 1995 tại xã Bát Xát, từ nhỏ, Đào Cẩm Nhung thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng cao. Nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên, Nhung nỗ lực học tập và thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau khi tốt nghiệp, cô lựa chọn trở về quê hương, xung phong lên công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Chạc, nay là Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung.

Nhớ lại những ngày đầu nhận công tác, cô Nhung cho biết, hình ảnh những học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đến lớp đã tiếp thêm động lực để cô gắn bó với nghề. Chính tình yêu thương và sự đồng cảm với học trò đã thôi thúc cô không ngừng học hỏi, tìm tòi những phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp các em tiếp cận kiến thức chủ động và hiệu quả hơn.

Là giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên, cô Nhung nhận thấy đây là môn học có nhiều kiến thức gắn liền với đời sống, đòi hỏi học sinh không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn phải biết quan sát, thực hành và vận dụng. Vì vậy, cô chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, thực hành và nghiên cứu. Qua đó, những kiến thức tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, sinh động, khơi gợi ở học sinh tinh thần tìm tòi, khám phá và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Không dừng ở đổi mới các giờ học trên lớp, cô giáo Nhung còn tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật. Từ những vấn đề gần gũi trong đời sống, các em được làm quen với quy trình nghiên cứu, biết quan sát, thu thập số liệu, theo dõi và đánh giá kết quả thực nghiệm. Nổi bật là đề tài nghiên cứu về sự sinh trưởng của giống chuối địa phương do cô hướng dẫn đã đoạt giải Tư tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Kết quả này không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của cô và trò mà còn cho thấy hướng tiếp cận thiết thực trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhà trường.

Em Lý Ngân Xuyến - học sinh lớp 9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung chia sẻ: “Em tham gia nghiên cứu khoa học cùng cô giáo Nhung. Cô hướng dẫn chúng em tìm hiểu về sự sinh trưởng, phát triển của cây, cách ghi chép dữ liệu, số liệu và tìm ra giống phù hợp để trồng ở địa phương. Qua đó, em hiểu hơn về kiến thức khoa học và biết cách vận dụng vào thực tế”.

Với cô giáo Nhung, lựa chọn đề tài nghiên cứu không đơn thuần xuất phát từ niềm yêu thích khoa học mà còn phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và năng lực học sinh. “Từ điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đối tượng học sinh đến thực tiễn ở địa phương, tôi định hướng lựa chọn những đề tài nghiên cứu phù hợp, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn”, cô giáo Đào Cẩm Nhung chia sẻ.

Trong công tác chuyên môn, cô giáo Nhung luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, phụ trách giáo dục STEM của nhà trường, cô tích cực tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập gắn với khoa học - công nghệ, góp phần tạo môi trường để học sinh phát huy tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Thầy giáo Phương Việt Cường - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung cho biết: “Cô giáo Đào Cẩm Nhung là giáo viên trẻ có năng lực, kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục STEM và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Các dự án do cô hướng dẫn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần gắn hoạt động dạy học với thực tiễn. Nhà trường cũng luôn quan tâm biểu dương, khen thưởng những giáo viên có thành tích, đồng thời khuyến khích đội ngũ nhà giáo tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn”.

Bằng tâm huyết và tinh thần đổi mới, cô giáo Đào Cẩm Nhung đang góp phần mở rộng cánh cửa tri thức, tiếp thêm động lực để học sinh vùng cao tự tin khám phá khoa học, nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng vươn lên.