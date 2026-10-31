Cô giáo trẻ tận tâm gieo chữ ở xã vùng cao Thái Nguyên

Gần 10 năm công tác, cô không chỉ tận tâm với chuyên môn mà còn tích cực tham gia công tác Đoàn, kết nối hoạt động phong trào với việc giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Trở về gieo chữ quê nhà

Sinh năm 1993 trong một gia đình làm nông có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, cô Chuyên thấu hiểu những vất vả của cuộc sống vùng cao từ khi còn nhỏ. Là con một trong gia đình, cô sớm ý thức phải nỗ lực học tập để có tương lai tốt hơn. Ước mơ trở thành giáo viên mầm non, được trở về cống hiến trên chính quê hương mình cũng từ đó dần hình thành.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, cô Chuyên tiếp tục học liên thông lên đại học. Cùng năm, cô trúng tuyển viên chức giáo viên mầm non và trở về công tác tại xã Thần Sa. Ước mơ từ thuở nhỏ trở thành hiện thực, cô bắt đầu chăm sóc, giáo dục những em nhỏ trên mảnh đất đã nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Cô Chuyên ứng dựng công nghệ vào giảng dạy.

Gần 10 năm gắn bó với Trường Mầm non Thần Sa, cô giáo trẻ trải qua không ít khó khăn. Địa bàn miền núi, dân cư phân tán, nhiều gia đình còn thiếu điều kiện chăm sóc con cái khiến việc vận động trẻ đến trường và duy trì nền nếp học tập gặp trở ngại. Không ít em sống cùng ông bà hoặc người thân do bố mẹ đi làm ăn xa, việc chăm sóc và đưa đón chưa thuận lợi.

Nhớ lại những ngày đầu công tác, cô Chuyên cho biết, có những học sinh đến lớp trong ngày trời lạnh buốt nhưng vẫn đi chân đất, đôi chân đỏ ửng vì rét. Một số em chưa được chăm sóc chu đáo về quần áo, đầu tóc. Thương học trò, cô tìm tất cho các em đi, quan tâm vệ sinh cá nhân; có hôm còn trực tiếp gội đầu cho những trẻ có tóc bẩn, có chấy.

“Khó khăn thì có nhiều cái khó. Học sinh đa số ở nhà với ông bà nên việc đưa đón đi học phần lớn là các em tự đi bộ. Nhìn các con trời lạnh mà vẫn đi chân đất, đôi chân đỏ ửng, mình cũng thương lắm. Có những cháu ở với dì, việc chăm sóc chưa được chu đáo, đến lớp thấy đầu bẩn quá, có chấy thì các cô lại gội đầu cho các con”, cô Chuyên chia sẻ.

Với những học sinh ở xa trường, phải đi qua đường rừng, giáo viên còn phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động phụ huynh quan tâm việc đưa đón con em. Có những em nhà cách điểm trường vài cây số, đầu năm học, các cô phải kiên trì đến từng gia đình để vận động trẻ ra lớp.

Với cô Chuyên, công việc của giáo viên mầm non vùng cao không chỉ là truyền đạt những kiến thức ban đầu mà còn là chăm sóc, uốn nắn từng thói quen, kỹ năng cho trẻ. Cô chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, trò chơi và thực hành, đồng thời tận dụng nguyên vật liệu gần gũi, sẵn có tại địa phương.

Cô Chuyên trình bày nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế học liệu, hình ảnh, video phục vụ giảng dạy.

Cô cũng chủ động tự học, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế học liệu, hình ảnh, video phục vụ giảng dạy. Các công cụ như Canva và trí tuệ nhân tạo (AI) được cô khai thác để làm phong phú hình thức tổ chức hoạt động, tạo hứng thú cho trẻ.

Việc chủ động tiếp cận công nghệ trong giảng dạy cũng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giáo dục, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những sáng kiến của cô là “Biện pháp nâng cao chất lượng làm quen với một số biểu tượng sơ đẳng về toán cho trẻ lớp Mẫu giáo 3–4 tuổi Hạ Sơn”. Bằng cách kết hợp trò chơi, bài hát, thơ, hoạt động trải nghiệm và học liệu trực quan, cô giúp trẻ tiếp cận kiến thức toán học tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, cô xây dựng các ý tưởng phát triển văn hóa đọc như “Sách cũ cho đi – niềm vui đọc lan tỏa”, “Ngày hội đọc sách gia đình”, khuyến khích trẻ làm quen với sách từ sớm và tăng cường sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường. Trong giai đoạn 2024–2026, cô có sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận trong hai năm.

Chủ tịch UBND xã Thần Sa trao bằng khen của Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho cô Chuyên.

Với cô giáo trẻ, phần thưởng ý nghĩa nhất vẫn là sự tiến bộ của học trò qua từng ngày. Cô Chuyên tâm sự: “Đôi khi công việc có nhiều áp lực, nhưng chỉ cần thấy các con mỗi ngày học được thêm một kỹ năng, biết tự đi vệ sinh, tự mặc quần áo, biết chào hỏi thì đó chính là động lực giúp các cô cố gắng mỗi ngày”.

Gắn phong trào với giáo dục

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, cô Chuyên còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội tại địa phương. Hiện cô là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Thần Sa, Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Thần Sa.

Với vai trò cán bộ Đoàn, cô chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động dành cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi; vận động đoàn viên tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, tình nguyện và an sinh xã hội. Trong đó có các hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2024, hỗ trợ xóa nhà dột nát trên địa bàn xã năm 2025, chương trình “Tết vì người nghèo”, “Xuân biên giới – Tết hải đảo” và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Cô cũng tham gia vệ sinh khu di tích Mái Đá Ngườm, Đài tưởng niệm và các chương trình tình nguyện mùa hè do Đoàn xã, Đoàn cấp trên phát động. Qua những hoạt động này, cô mong muốn góp sức cùng địa phương chăm lo đời sống cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần trách nhiệm.

Tích cực tham gia các họat động phong trào Đoàn tại địa phương.

Trong các chương trình dành cho thanh thiếu nhi, cô Chuyên chú trọng đưa nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc Tày, Mông, Dao vào hoạt động giao lưu, biểu diễn và sân chơi dành cho thế hệ trẻ. Năm 2026, cô tham gia tổ chức Liên hoan Văn nghệ Thanh thiếu nhi xã Thần Sa, góp phần xây dựng nội dung, hướng dẫn các em tập luyện, biểu diễn những tiết mục mang màu sắc văn hóa dân tộc; đồng thời đảm nhiệm vai trò Thư ký Ban Giám khảo theo phân công của Ban Tổ chức.

Từ thực tế công tác, cô Chuyên cho rằng hoạt động Đoàn, Đội không chỉ tạo sân chơi mà còn góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sự tự tin và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

“Hoạt động Đoàn, Đội không chỉ là sân chơi mà còn là nơi giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sự tự tin và ý thức trách nhiệm với mọi người xung quanh. Với trẻ nhỏ, những điều đó có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản như biết chia sẻ đồ chơi với bạn, cùng tham gia một tiết mục văn nghệ, giữ gìn vệ sinh trường lớp hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”, cô Chuyên chia sẻ.

Là giáo viên đồng thời đảm nhiệm công tác Đoàn tại địa phương, cô Chuyên luôn chú trọng gắn hoạt động phong trào với giáo dục thực tiễn. Thông qua văn nghệ, tìm hiểu văn hóa dân tộc, giao lưu và tình nguyện, cô tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm, rèn kỹ năng, tự tin thể hiện bản thân và nuôi dưỡng tình yêu quê hương. Theo cô, giáo dục cần có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, tổ chức Đoàn và địa phương để giúp trẻ phát triển toàn diện.

Cô Chuyên được tuyên dương là cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiêu biểu.

Những nỗ lực trong công tác chuyên môn và phong trào thanh niên của cô Chuyên được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, bằng khen. Cô hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024–2025, 2025–2026), giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp xã. Năm 2026, cô được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hai năm học liên tiếp; Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2021–2026.

Dù ở lớp học hay trong các hoạt động cộng đồng, cô Chuyên vẫn bền bỉ đóng góp bằng những việc làm cụ thể, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ và xây dựng môi trường giáo dục tích cực tại xã vùng cao Thần Sa.