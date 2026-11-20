Cô giáo Phạm Bích Ngọc luôn hướng dẫn học sinh tự chủ, tự tin trong học tập.

Bằng tâm huyết của một giáo viên trẻ, cô đã góp phần cùng nhà trường và địa phương giới thiệu những cách làm thiết thực của Hải Phòng trong cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Từ ước mơ đến lý tưởng

Sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Dương (Hải Phòng), từ nhỏ Phạm Bích Ngọc đã mơ ước sẽ trở thành cô giáo và luôn phấn đấu để có đóng góp cho thành phố và đất nước. Mang theo ước mơ, cô thi đỗ vào ngành giáo dục tiểu học, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hải Phòng. Trong quá trình nỗ lực học tập, cô vinh dự được kết nạp Đảng từ khi là sinh viên.

Tháng 11/2024, cô Phạm Bích Ngọc về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền. Chia sẻ về Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, cô cho biết, đây là kết quả của tập thể giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt là sự chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo đảng ủy phường Ngô Quyền.

Khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cô nhận thấy thành phố đã xác định giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược, trong đó mô hình trường học xã hội chủ nghĩa được xác định là một mô hình có ý nghĩa nền tảng trong hành trình xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Thành ủy Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai mô hình này.

Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, cô Phạm Bích Ngọc nhận thức rằng mình không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn đang góp phần đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình hình thành nhân cách của thế hệ tương lai. Cô rất tâm đắc với quan điểm, trường học xã hội chủ nghĩa không chỉ dạy chữ mà còn dạy người; không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho học sinh. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu của mỗi cơ sở giáo dục.

Cô giáo Phạm Bích Ngọc luôn tận tụy với từng học sinh.

Trong công tác chủ nhiệm, cô Phạm Bích Ngọc xác định giáo viên không chỉ đảm nhiệm việc dạy học, truyền đạt kiến thức mà còn là người trực tiếp giáo dục, định hướng hành vi, hình thành những thói quen và phẩm chất ban đầu cho học sinh. Do đó, cô luôn xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thân thiện, kỷ cương, nơi mỗi em đều được tôn trọng, yêu thương và có cơ hội phát triển. Các hoạt động của lớp tổ chức theo hướng phát huy tính chủ động của học sinh, từ xây dựng nền nếp học tập, thực hiện nội quy, giữ gìn vệ sinh lớp học đến các hoạt động thi đua, giúp đỡ bạn bè và chia sẻ công việc chung.

Nhạy bén với công nghệ trong kỷ nguyên số, cô Phạm Bích Ngọc thường xuyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu trực quan nhằm khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. Dẫu vậy, cô luôn tâm niệm rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, không bao giờ có thể thay thế được trái tim người thầy với tình yêu thương, sự kiên nhẫn và thấu hiểu dành cho từng học trò.

Trong mỗi giờ giảng của cô Phạm Bích Ngọc, sự tự tin và khả năng tự chủ của các em học sinh lớp 1 hiện lên rất rõ nét. Dù mới 6 tuổi, các em đã được cô “trao quyền” làm chủ tiết học thông qua việc trực tiếp điều hành các hoạt động chung và mạnh dạn nhận xét chéo phần trả lời của bạn.

Em Ngô Bá Minh Trí, học sinh lớp 1A7 hào hứng kể, em rất thích tới trường vì cô chủ nhiệm luôn có những bài giảng với hình ảnh đẹp, sinh động, gắn với những hoạt động gần gũi với các bạn trong lớp.

Chia sẻ kiến thức, nhân lên niềm tin

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, cô Phạm Bích Ngọc là giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm. Thành tích của cô Ngọc đã minh chứng rõ nét cho hình mẫu người giáo viên thời đại mới: vừa giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, vừa giàu bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Đây cũng là những định hướng Ban Giám hiệu nhà trường luôn dày công vun đắp. Với bậc tiểu học - nơi đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng tư duy và nhân cách cho học sinh - mọi giá trị giáo dục không thể chỉ truyền tải qua lời giảng khô khan, mà phải thẩm thấu từ chính môi trường học đường lành mạnh và sự mẫu mực các em chứng kiến mỗi ngày.

Cô giáo Phạm Bích Ngọc chú trọng rèn luyện học sinh lễ phép, khiêm tốn.

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền có 1.184 học sinh. Nhà trường có 61 cán bộ, giáo viên, người lao động; trong đó có 54 đảng viên, có 1 Tiến sĩ (là nhà giáo Trần Nguyên Lâm, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường), 12 Thạc sĩ. Năm học 2025-2026, trường vinh dự là một trong 14 trường học của Hải Phòng được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; trong thành tích chung của nhà trường, có sự đóng góp của cô giáo Phạm Bích Ngọc.

Cô cũng là thành viên nòng cốt của trường tham gia Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 và nhóm tác giả của nhà trường đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao tặng giải khuyến khích. Bên cạnh công tác chuyên môn, cô Phạm Bích Ngọc còn là báo cáo viên tiêu biểu, tích cực tuyên truyền các nghị quyết chiến lược của Đảng tới các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường Ngô Quyền.

Về định hướng xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, bà Ngô Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngô Quyền cho biết, mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng có ý nghĩa chiến lược, trong đó mô hình trường học xã hội chủ nghĩa có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế hệ công dân mới, có tri thức, đạo đức, bản lĩnh chính trị và lý tưởng cách mạng.

Mô hình này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của ngành giáo dục mà còn đối với nhiệm vụ xây dựng con người Hải Phòng trong giai đoạn mới. Đây là chủ trương lớn của thành phố, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Phường Ngô Quyền xác định giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hình thành thế hệ công dân có tri thức, đạo đức, bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến.

Từ định hướng đó, phường tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục cụ thể hóa mô hình bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng cấp học. Những đơn vị như Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Trường Trung học cơ sở Đà Nẵng, Trường Trung học cơ sở Quang Trung đang có những nền tảng và hoạt động giáo dục tích cực để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn, sáng tạo. Đáng chú ý, Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, tập trung nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp và liên hệ thực tiễn tại nhà trường.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ môi trường học đường. Theo đó, các nhà trường chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; giúp học sinh hiểu những giá trị tốt đẹp của dân tộc, hình thành lý tưởng sống đúng đắn, ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Giáo viên, cán bộ quản lý nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương, chủ động nhận diện và đấu tranh với những thông tin sai lệch, quan điểm xuyên tạc; đồng thời hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, biết chọn lọc và tiếp nhận thông tin có trách nhiệm, phù hợp với lứa tuổi.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ để cô giáo Phạm Bích Ngọc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thời gian tới, phường Ngô Quyền tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng những ngôi trường không chỉ truyền đạt tri thức mà còn bồi dưỡng nhân cách, vun đắp lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, giúp mỗi học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.