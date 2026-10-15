Cô giáo trẻ qua đời sau tai nạn, gia đình quyết định hiến tạng cứu người

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City thực hiện quy trình lấy, bảo quản và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Ekip bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Người hiến là chị P.T.A.T (SN 2004), giáo viên tiếng Anh ở xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Ngày 10/10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng tổn thương nặng.

Dù được các y, bác sĩ khẩn trương cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực, tình trạng tổn thương não của chị quá nặng, không còn khả năng hồi phục. Sau khi được tư vấn đầy đủ về tình trạng chết não của con gái, bố mẹ chị đã quyết định hiến mô, bộ phận cơ thể của con với mong muốn trao cơ hội sống cho những người bệnh khác. Các tạng đủ điều kiện được tiếp nhận, điều phối gồm gan và thận.

Để triển khai quy trình, các chuyên gia, bác sĩ từ nhiều cơ sở y tế phối hợp hội chẩn, đánh giá chức năng tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Đội ngũ y tế tại bệnh viện duy trì hồi sức người hiến, bảo đảm các điều kiện chuyên môn trong quá trình thực hiện.

Trường hợp của chị P.T.A.T đánh dấu lần đầu tiên quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não được thực hiện tại Gia Lai. Đây không chỉ là cơ hội sống được trao cho những bệnh nhân đang chờ ghép mà còn là dấu mốc đối với công tác vận động hiến mô, tạng tại địa phương.

Video: Quá trình chuẩn bị và thực hiện quy trình lấy tạng từ người hiến chết não tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Theo thông tin từ bệnh viện, đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một bệnh viện tư nhân trong cả nước thực hiện đầy đủ chuỗi quy trình từ phát hiện người hiến tiềm năng, chẩn đoán chết não, tư vấn hiến tạng đến tổ chức lấy và điều phối tạng ngay tại cơ sở.

Việc triển khai thành công quy trình này cho thấy vai trò phối hợp giữa các cơ sở y tế và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia trong việc phát hiện, tiếp nhận và điều phối nguồn tạng hiến. Qua đó, người bệnh ở các địa phương có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tạng, giảm bớt những khó khăn do khoảng cách địa lý.

Nghi thức tiễn biệt cô giáo trẻ P.T.A.T, tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình.

Việc một trường hợp hiến tạng từ người chết não được phát hiện và tổ chức quy trình hiến, lấy tạng ngay tại Gia Lai cũng mở ra thêm cơ hội phát triển mạng lưới hiến mô, tạng tại khu vực Tây Nguyên; góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, tận dụng nguồn tạng hiến quý giá và mang thêm cơ hội sống cho những người bệnh đang từng ngày chờ ghép.