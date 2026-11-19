Tiết học hạnh phúc từ những sáng kiến thiết thực

Những giờ giảng bài của cô giáo Vi Thanh Thảo luôn được học sinh đón chờ bằng niềm yêu thích và háo hức. Không bằng lòng với lối mòn, cô luôn trăn trở tìm tòi, đưa ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm để mang đến các tiết học sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi mầm non.

Những giờ học vui tươi, sôi nổi, sinh động do cô Thảo thực hiện.

Chia sẻ về lý do dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến, cô Thảo cho biết: “Xuất phát từ tình yêu nghề và mong muốn mang đến cho trẻ trải nghiệm học tập thú vị, ý nghĩa, tôi luôn tìm tòi để đổi mới trong mỗi hoạt động giáo dục. Nhìn những ánh mắt say sưa, hứng thú của trẻ, tôi càng có thêm động lực để sáng tạo. Đối với tôi, mỗi sáng kiến không chỉ là chuyên môn, mà còn là tâm huyết, trách nhiệm của người giáo viên”.

Cô giáo Vi Thanh Thảo dành nhiều thời gian thiết kế các sáng kiến để mang đến cho trẻ những trải nghiệm thú vị.

Thổi hồn văn hóa truyền thống vào không gian số

Nhiều đề tài, giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ số của cô Thảo đã được áp dụng hiệu quả tại trường. Tiêu biểu là các sáng kiến: “Một số giải pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi làm quen tác phẩm văn học”; “Một số giải pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tham gia hoạt động khám phá khoa học”; “Ứng dụng công nghệ số - Kết nối tri thức, khơi dậy sáng tạo cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm non”.

Cô Thảo hướng dẫn trẻ thực hiện công đoạn đóng quế khô - sản phẩm nghề truyền thống đặc trưng tại địa phương.

Đặc biệt, sáng kiến “Giúp trẻ 5 - 6 tuổi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương”do cô khởi xướng giúp các bé thêm hiểu, yêu và trân trọng nét đẹp văn hóa truyền thống ngay từ nhỏ.

Cô Thảo tỉ mỉ hướng dẫn trẻ làm quen với nghề thêu truyền thống của dân tộc Dao.

Cô Thảo dạy trẻ nhảy sạp.

Cô Thảo cho biết: "Là người con của dân tộc Nùng, mang trong mình tình yêu văn hóa truyền thống, cùng với thực tế là hơn 80% trẻ ở trường là người Dao quần trắng, tôi xây dựng sáng kiến “Giúp trẻ 5 - 6 tuổi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương” để gieo vào tâm hồn trẻ tình yêu, niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Tôi lồng ghép văn hóa dân tộc vào các hoạt động giáo dục như xây dựng góc văn hóa địa phương, cho trẻ trải nghiệm về trang phục, nghề thêu, mời nghệ nhân giao lưu với trẻ; đồng thời ứng dụng công nghệ số để trẻ khám phá văn hóa dân tộc ở những vùng miền khác nhau".

Sức lan tỏa từ một “cây sáng kiến” năng động

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Thảo còn là tấm gương cho đồng nghiệp về sống đẹp, không ngại khó và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Cô Thảo (ngoài cùng bên phải) tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cô Thảo (thứ hai từ phải sang) cùng đồng nghiệp thăm và tặng quà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cô giáo Lê Thị Thùy Linh, Trường Mầm non số 2 Trấn Yên, nhận xét: "Tuy là giáo viên trẻ nhưng cô Thảo chủ động, sáng tạo, không ngại khó, mạnh dạn ứng dụng các phương pháp giáo dục mới để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo; chủ động tổ chức các chương trình ý nghĩa như “Gian hàng không đồng”, “Bữa sáng không đồng”, “Tặng áo ấm cho em”, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia”.

Cô Thảo cùng các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão Bualoi trên địa bàn. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cô Bùi Thị Trang - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá: “Cô giáo Vi Thanh Thảo là giáo viên trẻ năng động, nhiệt huyết, nhiệt tình, năng lực chuyên môn tốt. Ở vai trò là tổ trưởng chuyên môn, cô luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp cùng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ”.

Xứng đáng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc

Những nỗ lực không mệt mỏi, nhiệt huyết, sáng tạo và tình yêu thương dành cho trẻ thơ của cô Thảo đã gặt hái trái ngọt. Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026, cô Thảo vinh dự là 1 trong 7 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Lào Cai được nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cùng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cô giáo Vi Thanh Thảo nhận danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu.

Những thành tích đáng tự hào cô Thảo nhận được qua 8 năm gắn bó với nghề: 6 năm liên tục đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu.

Đó không chỉ là phần thưởng cho một nhà giáo trẻ tận tụy mà còn là niềm tự hào của tập thể Trường Mầm non số 2 Trấn Yên, tiếp thêm động lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao còn nhiều khó khăn.