Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi (thứ ba, từ trái sang) nhận giải tại Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026. Ảnh: XUÂN THỤC

Trở về để gieo những hạt mầm tri thức

Giữa núi rừng Trà Leng, nơi điều kiện học tập của trẻ em còn nhiều khó khăn, cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi ngày ngày miệt mài bên những bài giảng tiếng Anh. Sinh ra và lớn lên ở Nam Trà My, Vi có lợi thế của một người con bản địa: thấu hiểu ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống và cả những trở ngại mà học sinh vùng cao đang đối mặt.

Ít ai biết rằng, thuở nhỏ, Vi yêu thích vẽ, may vá và những công việc đòi hỏi sự khéo léo hơn là sách vở. Nhưng những năm tháng học THPT đã mở ra cho cô một hướng đi khác.

Hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi gợi niềm tin, giúp học trò nhận ra khả năng của bản thân đã dần nuôi dưỡng trong Vi ước mơ trở thành giáo viên.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Vi trở về quê hương, bắt đầu hành trình đứng lớp tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng).

Với cô, trở về không đơn thuần là lựa chọn nơi công tác, mà còn là mong muốn đem những kiến thức đã học góp phần mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

Giảng dạy tiếng Anh tại ngôi trường có phần lớn học sinh là con em đồng bào Ca Dong và M’nông là thử thách không nhỏ. Với một số em, tiếng Việt vẫn còn là trở ngại trong giao tiếp và tiếp nhận kiến thức. Tiếng Anh lại càng xa lạ khi môi trường sống chưa có nhiều điều kiện để các em tiếp xúc, thực hành.

Bởi vậy, người giáo viên không thể chỉ dựa vào sách giáo khoa hay những yêu cầu ghi nhớ thông thường, mà cần tìm cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa và tâm lý học sinh.

Hiểu rõ điều đó, Vi chọn bắt đầu bài học từ những điều gần gũi nhất. Hình ảnh bản làng, cảnh sắc núi rừng, những sự vật và hoạt động quen thuộc trong đời sống hằng ngày được cô đưa vào bài giảng.

Từ những chất liệu thân thuộc ấy, học sinh có thể quan sát, liên tưởng, gọi tên và thực hành tiếng Anh. Kiến thức nhờ vậy trở nên gần gũi hơn, từng bước kết nối với thế giới mà các em đang sống.

Đổi mới từ những điều gần gũi

Trong mỗi giờ lên lớp, Vi chú trọng khơi dậy sự tự tin ở học sinh bằng những bước tiến nhỏ. Một từ được phát âm đúng, một câu chào được nói trọn vẹn hay một lần mạnh dạn giơ tay phát biểu đều là điều cô trân trọng, khích lệ.

Thay vì chỉ quan tâm đến kết quả kiểm tra, cô còn chú ý đến sự thay đổi trong thái độ học tập, khả năng giao tiếp và tinh thần chủ động của từng em.

Cùng với đổi mới cách tổ chức bài giảng, Vi tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hình ảnh trực quan và lựa chọn những hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng phương tiện hiện đại hay những mô hình cầu kỳ. Đôi khi, đó chỉ là lựa chọn một hình ảnh gần gũi với trải nghiệm của học sinh, điều chỉnh nhịp độ bài học hoặc biến một tình huống quen thuộc thành cơ hội để các em thực hành ngôn ngữ.

Với Vi, mỗi học sinh có một xuất phát điểm khác nhau, vì vậy, người giáo viên phải kiên nhẫn, linh hoạt và biết cách khích lệ để các em từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Điều quan trọng không chỉ là truyền đạt được bao nhiêu kiến thức, mà còn giúp học trò có thêm niềm tin, sự mạnh dạn và hứng thú khám phá những điều mới mẻ.

Không chỉ quan tâm đến chuyên môn, Vi còn ấp ủ dự án “Anh chị lớn”, hướng đến xây dựng môi trường học đường thân thiện, nơi học sinh lớn có thể đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ trong học tập và sinh hoạt.

Thông qua mô hình này, cô mong muốn tạo thêm cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tự lập; đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự gắn kết trong nhà trường.

Em Nguyễn Gia Linh, học sinh lớp 5/1 tại điểm trường chính, cho biết cô Vi thường xuyên động viên học sinh mạnh dạn phát biểu, hướng dẫn các em học tiếng Anh bằng những cách gần gũi, dễ hiểu.

Linh bày tỏ niềm vui và tự hào khi trường có cô giáo người vùng cao được vinh danh ở cấp Trung ương. Với em, sự tận tình của cô không chỉ thể hiện qua bài giảng mà còn ở cách cô luôn khuyến khích học trò tự tin hơn trong học tập.

Những chuyển biến ấy có thể chưa thể hiện đầy đủ qua điểm số, nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với học sinh vùng cao. Bởi khi một đứa trẻ dám nói, dám hỏi và chủ động khám phá điều mới, đó cũng là lúc cánh cửa tri thức bắt đầu rộng mở.

Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi (thứ hai, từ trái sang) tích cực với các phong trào tại địa phương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, Hồ Thị Hạnh Vi còn được biết đến là một Bí thư Chi đoàn năng động, trách nhiệm. Với cô, công việc giáo dục không khép lại sau mỗi tiết học.

Nhà trường còn là nơi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, hình thành tinh thần tập thể và giúp học sinh biết quan tâm, sẻ chia với những người xung quanh.

Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, Vi chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn. Cô chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, truyền thông và đề cao tính thiết thực của từng chương trình. Qua đó, tạo thêm sân chơi để học sinh được tham gia, trải nghiệm, phát huy khả năng và thể hiện bản thân.

Chị Nguyễn Thị Bích Thùy, Bí thư Xã đoàn Trà Leng, đánh giá Hồ Thị Hạnh Vi là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và luôn thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động.

Theo chị Thùy, điều đáng quý ở Vi là sự kết hợp giữa trách nhiệm của một nhà giáo với tinh thần xung kích của người trẻ. Dù công việc chuyên môn có nhiều áp lực, cô vẫn tích cực tham gia phong trào, chủ động đề xuất ý tưởng, kết nối lực lượng và góp phần đưa hoạt động Đoàn đến gần hơn với học sinh, thanh thiếu nhi tại địa phương.

Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, nhận xét Vi là giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề, có ý thức đổi mới và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Thầy đánh giá cao sự năng nổ của cô trong công tác Đoàn cũng như mong muốn đóng góp cho quê hương. Việc một giáo viên trưởng thành từ vùng đất Nam Trà My trở về công tác tại địa bàn miền núi, tận tâm với học sinh và chủ động nhận nhiệm vụ chung là điều đáng trân trọng.

Theo thầy Ngọc, danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 mà Vi đạt được là niềm tự hào của tập thể nhà trường và địa phương. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cá nhân cô mà còn tạo động lực để đội ngũ giáo viên trẻ tiếp tục đổi mới, dấn thân và lan tỏa những cách làm tích cực trong môi trường giáo dục.

Cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi (thứ hai, từ phải sang) tham gia các hoạt động an sinh, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở góc độ quản lý ngành, thầy Võ Văn Khánh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, nhìn nhận đội ngũ giáo viên trẻ trưởng thành từ địa bàn miền núi, am hiểu văn hóa và điều kiện sống của học sinh là nguồn lực quý đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục cần những nhà giáo có chuyên môn, lòng kiên trì và khả năng vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học để tạo thêm cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng cao.

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu chuyện của Hồ Thị Hạnh Vi gợi nhắc về những đóng góp thầm lặng của đội ngũ giáo viên đang ngày ngày bám trường, bám lớp ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Với cô, sự ghi nhận đáng quý không chỉ nằm ở danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương, mà còn hiện diện trong từng giờ học, sự tiến bộ của học trò và niềm tin các em dành cho người đứng lớp.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm. Những bài học tiếng Anh tiếp tục được đổi mới, dự án “Anh chị lớn” cần được vun đắp, các hoạt động Đoàn vẫn chờ những ý tưởng mới. Nhưng bằng tri thức, sự thấu hiểu và lòng tận tâm, cô giáo trẻ người Ca Dong đang góp phần mở thêm những cánh cửa cho học trò Trà Leng.

Từ hành trình trở về ấy, những hạt mầm tri thức được gieo xuống, mang theo niềm tin rằng trẻ em vùng cao cũng có thể vươn tới những chân trời rộng mở bằng chính sự nỗ lực và ước mơ của mình.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cá nhân được trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026. Trong đó, Đà Nẵng có 7 nhà giáo trẻ được vinh danh, ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp nổi bật của đội ngũ giáo viên trẻ trong sự nghiệp giáo dục. Tiêu biểu trong số đó có cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, xã Trà Leng); thầy giáo Hồ Thăng Lực (Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Ngũ Hành Sơn) và cô giáo Đặng Thị Diệu Hằng (Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường Hải Châu).