Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, điều đáng quý ở cô Huyền là dù tuổi đời còn trẻ nhưng luôn thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc và có ý thức rất rõ trong việc tự hoàn thiện chuyên môn. “Cô Huyền là giáo viên trẻ nhưng có tinh thần trách nhiệm, chịu khó tìm tòi, học hỏi và luôn cầu tiến. Những nhiệm vụ được giao, cô đều có ý thức thực hiện nghiêm túc, đồng thời chủ động tìm cách làm hiệu quả hơn”, bà Thảo nhận xét.

Cô giáo Huyền được Tỉnh Đoàn tuyên dương Giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2025

Lấy tình yêu trẻ làm động lực

Cô Huyền (SN 1996) vào nghề từ năm 2017 và đến nay đã có nhiều năm gắn bó với trẻ em vùng 3. Lớp cô phụ trách có khoảng 1/3 trẻ là người M’nông, một số em còn hạn chế tiếng Việt, chưa quen môi trường học tập, thậm chí có trẻ ban đầu chưa muốn đến lớp. Để trẻ hòa nhập, cô kiên trì tạo môi trường gần gũi, tăng cường giao tiếp, giúp trẻ sử dụng tiếng Việt thông qua những hoạt động hằng ngày.

Theo cô Huyền, với trẻ mầm non, điều quan trọng trước hết là để trẻ cảm thấy được yêu thương, an toàn và hứng thú khi đến lớp. Vì vậy, trong mỗi hoạt động, cô cố gắng quan sát khả năng, nhu cầu của trẻ để lựa chọn cách tổ chức phù hợp, lấy trẻ làm trung tâm thay vì áp dụng máy móc một phương pháp. “Bản thân mình còn trẻ nên phải cố gắng phấn đấu. Khi mình yêu trẻ thì mình sẽ có đam mê với nghề. Từ đó, mình tự nỗ lực học hỏi những phương pháp mới và phù hợp để nâng cao chất lượng, giúp trẻ của mình tiến bộ hơn”, cô Huyền chia sẻ.

Từ cách nghĩ đó, cô không chỉ chú trọng hoạt động trên lớp mà còn quan tâm đến sự phối hợp với phụ huynh. Với những gia đình chưa thực sự quan tâm vì cho rằng trẻ còn nhỏ, cô tăng cường trao đổi, chia sẻ cụ thể về việc trẻ ăn gì, chơi gì, học gì và có những tiến bộ ra sao. Khi phụ huynh hiểu hơn về hoạt động của con ở trường, sự phối hợp giữa gia đình và giáo viên cũng dần tích cực hơn.

Đối với cô Huyền, mỗi trẻ có đặc điểm riêng, vì vậy người giáo viên cũng phải không ngừng thay đổi. Đó là lý do cô thường xuyên tìm tòi, cập nhật phương pháp mới, tham gia sinh hoạt chuyên môn, học hỏi từ đồng nghiệp và mạnh dạn thử nghiệm những cách làm phù hợp với thực tế lớp mình.

Cô giáo Huyền luôn đổi mới, sáng tạo, chú trọng lấy trẻ làm trung tâm để các tiết dạy để thu hút trẻ hơn.

Cầu tiến để trưởng thành trong nghề

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, điều đáng quý ở cô Huyền là dù tuổi đời còn trẻ nhưng luôn thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc và có ý thức rất rõ trong việc tự hoàn thiện chuyên môn. “Cô Huyền là giáo viên trẻ nhưng có tinh thần trách nhiệm, chịu khó tìm tòi, học hỏi và luôn cầu tiến. Những nhiệm vụ được giao, cô đều có ý thức thực hiện nghiêm túc, đồng thời chủ động tìm cách làm hiệu quả hơn”, bà Thảo nhận xét.

Điều đó thể hiện khá rõ trong quá trình chuyên môn của cô Huyền. Khi nhà trường triển khai, thí điểm những nội dung, phương pháp giáo dục mới, cô không chờ đến khi được yêu cầu mà chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức và trao đổi với đồng nghiệp. Cô thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, mạnh dạn đăng ký các tiết dạy để đồng nghiệp dự giờ, nhận xét, góp ý.

Sự nỗ lực của cô Huyền được thể hiện qua nhiều kết quả nổi bật. Cô đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; nhiều lần được khen thưởng tại các hội thi giáo viên dạy giỏi. Trong các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025 và 2025 - 2026, cô liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô cũng có các sáng kiến, báo cáo nghiên cứu được công nhận ở cấp huyện và cấp trường.

Với cô, danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026 là sự ghi nhận đáng quý, nhưng cũng là động lực để cô tiếp tục cố gắng. Bởi phía trước vẫn là những lớp học, những đứa trẻ cần được yêu thương, đồng hành và giúp tiến bộ từng ngày.