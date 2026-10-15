Cô giáo trẻ hiến tạng, trao cơ hội sống cho những người bệnh

Nữ giáo viên Phạm Thị Anh T. hiến tạng, tiếp nối sự sống trong những cuộc đời khác.

Từ nỗi đau mất con đến quyết định trao đi sự sống

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước thực hiện thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não. Đây là trường hợp đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai, mở ra thêm cơ hội cứu sống người bệnh và phát triển mạng lưới hiến mô, tạng tại khu vực Tây Nguyên.

Người hiến tạng là cô Phạm Thị Anh T. (SN 2004, quê Đăk Pơ, Gia Lai), giáo viên tiếng Anh vừa tốt nghiệp Trường Đại học Quy Nhơn và trở về quê nhận nhiệm sở. Hành trình đứng lớp của cô giáo trẻ chưa kịp dài thì tai nạn giao thông bất ngờ ập đến.

Ngày 10/10, T. được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu trong tình trạng tổn thương nặng. Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực với nỗ lực cao nhất để giành lại sự sống cho người bệnh.

Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, T. được đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Trước mất mát quá lớn khi con gái ra đi ở tuổi 22, gia đình T. phải đối diện với quyết định không dễ dàng. Giữa nỗi đau mất người thân, gia đình đã lựa chọn hiến tặng những mô, tạng đủ điều kiện, mong muốn sự sống của Thư được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

Ông Phạm Bá Ứng, bố của T, cho biết, gia đình quyết định hiến mô, bộ phận cơ thể của con để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Quyết định ấy không thể xóa đi nỗi đau của những người ở lại, nhưng mở ra hy vọng cho bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi nguồn tạng phù hợp. Từ sự mất mát của một gia đình, những cơ hội sống mới được trao đi.

Sự sống tiếp nối từ nghĩa cử nhân văn

Ông Phạm Bá Ứng (phải), bố người hiến tạng mong rằng bộ phận cơ thể của con có thể mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Để thực hiện ca hiến, lấy và điều phối tạng đặc biệt này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City.

Các chuyên gia, bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khẩn trương hội chẩn, đánh giá chức năng các tạng, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối. Đội ngũ y, bác sĩ đồng thời duy trì hồi sức người hiến, nỗ lực bảo đảm chất lượng các tạng được trao tặng.

Từ nguồn tạng hiến của cô giáo trẻ, tim, gan và hai quả thận được tiếp nhận để ghép cho 4 bệnh nhân.

Mỗi tạng được hiến tặng là một cơ hội quý giá đối với người bệnh đang chờ ghép. Đằng sau những quy trình chuyên môn khẩn trương là sự phối hợp của nhiều cơ sở y tế, cùng nỗ lực để món quà sự sống từ người hiến có thể đến đúng người cần được ghép.

Việc tổ chức lấy, điều phối tạng ngay tại Gia Lai đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành y tế địa phương. Không chỉ góp phần hoàn thiện năng lực chuyên môn, sự kiện còn mở ra triển vọng phát triển mạng lưới hiến mô, tạng ở Tây Nguyên, giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và tận dụng nguồn tạng hiến quý giá.