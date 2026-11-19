Cô Đặng Thị Thủy cùng học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An.

Những lớp học ngoài nhà trường

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, Đặng Thị Thủy (SN 1991, Gia Lai) được tuyển dụng làm Tổng phụ trách Đội tại Trường Tiểu học Chu Văn An, TP Pleiku (cũ). Là giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, lại đảm nhận công việc tại một ngôi trường có bề dày thành tích, quy mô lớn ngay trung tâm thành phố, cô không tránh khỏi những bỡ ngỡ, áp lực ban đầu.

Sau khi ổn định chỗ ở tại khu tập thể, cô Thủy bắt tay vào công việc với tâm thế vừa làm, vừa học. Cô dành thời gian tìm tòi tài liệu, nghiên cứu phương pháp tổ chức hoạt động Đội. Đồng thời tranh thủ đến các trường bạn để tìm hiểu cách làm hay, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp đi trước.

Càng gắn bó với công việc, cô càng nhận ra rằng nếu các hoạt động chỉ được tổ chức theo những khuôn mẫu quen thuộc thì khó khơi dậy sự hào hứng và chủ động của học sinh. Các em cần được bước ra khỏi lớp học, được tận mắt nhìn thấy, tự tay làm và khám phá những điều mới mẻ. Từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về những “lớp học ngoài nhà trường” dần hình thành.

“Mỗi năm Liên đội tổ chức rất nhiều hoạt động giáo dục, trải nghiệm. Nếu chỉ bó hẹp trong khuôn viên nhà trường, học sinh sẽ có ít cơ hội tiếp xúc, khám phá thế giới bên ngoài. Vì vậy, tôi đề xuất đổi mới cách tổ chức, đưa các em đến những địa danh thực tế để học tập, trải nghiệm và mở rộng kiến thức”, cô Thủy chia sẻ.

Nhưng từ ý tưởng đến thực tế luôn có một khoảng cách. Nhà trường băn khoăn về kinh phí phát sinh, giáo viên chủ nhiệm lo việc quản lý học sinh, còn phụ huynh không khỏi e ngại về sự an toàn của con em trong mỗi chuyến đi.

Không nản lòng, cô Thủy chọn cách bắt đầu từ những điều gần gũi, thiết thực và ít tốn kém. Những buổi kết nạp Đội viên được tổ chức tại các địa điểm gần trường như Nhà lao Pleiku, Bảo tàng Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ở đó, học sinh không chỉ có thêm một hoạt động tập thể mà còn được tìm hiểu lịch sử, truyền thống ngay tại những địa danh quen thuộc của quê hương.

“Nhà trường, giáo viên và phụ huynh dần nhận thấy ý nghĩa thiết thực của các chuyến trải nghiệm nên đồng tình, ủng hộ. Từ đó, tôi tổ chức cho học sinh tham quan vườn rau ở An Phú, tìm hiểu quy trình trồng và chế biến chè tại Chư Păh, trồng cây ở xã Biển Hồ. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ, giúp các em hiểu hơn về lao động và cuộc sống xung quanh”, cô Thủy nói.

Học sinh trải nghiệm nặn đồ vật bằng đất sét ở Làng Kép 1.

Có những chuyến đi để lại trong các em những ký ức khó quên. Tại Làng Kép 1 (xã Ia Ly), học sinh được trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát, nặn đồ vật bằng đất sét, đánh cồng chiêng, làm cơm lam, gà nướng. Những điều vốn chỉ được nghe kể nay hiện ra bằng những gì các em có thể nhìn thấy, chạm vào và tự tay thực hiện.

Qua từng trải nghiệm, văn hóa của người Jrai cũng trở nên gần gũi hơn với học sinh. Không phải qua những bài học khô cứng, các em cảm nhận văn hóa bằng chính đôi tay, đôi mắt và những khoảnh khắc được hòa mình vào đời sống thực tế.

Bên cạnh đó, chương trình “Mâm cơm nghĩa tình” cũng để lại nhiều dấu ấn. Thông qua việc cùng nấu ăn, giao lưu với thương binh, bệnh binh, học sinh có thêm cơ hội lắng nghe những câu chuyện về một thời đã qua, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn truyền thống cách mạng và sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Từ những hoạt động như thế, bài học không còn chỉ nằm trên trang sách. Đó có thể là bài học về lòng biết ơn, sự sẻ chia; cũng có thể là tình yêu thiên nhiên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng hay những hiểu biết giản dị về cuộc sống. Mỗi trải nghiệm, theo cách riêng, góp phần giúp học sinh trưởng thành hơn.

Kỷ niệm khó quên

Cô Đặng Thị Thủy đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026.

Phía sau những hoạt động tưởng như nhẹ nhàng ấy là không ít lần cô Thủy cùng học sinh trải qua những vui buồn, có cả những khoảnh khắc khiến cô nhớ mãi.

Cô vẫn nhớ một kỷ niệm buồn trong những năm đầu công tác, khi tham gia Hội thi nghi thức Đội do Hội đồng Đội thành phố (cũ) tổ chức. Cô trò đã dành nhiều tháng tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng với mong muốn có một phần thi thật tốt. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ khiến một thành viên trong đội đến muộn. Phần thi vì thế không được chấm điểm, đồng nghĩa với việc cả đội không được xét giải.

“Hôm ấy, giữa Quảng trường Đại Đoàn Kết, cô trò chúng tôi ôm nhau khóc đến tối muộn. Tôi thương các em vì bao nhiêu công sức tập luyện nhưng cuối cùng lại không được ghi nhận chỉ vì một lý do khách quan”, cô Thủy nhớ lại.

Đó là một kỷ niệm buồn, nhưng cũng là một phần ký ức khiến cô càng hiểu hơn công việc mình đang làm. Với cô, hoạt động Đội không chỉ là những cuộc thi hay những chương trình được tổ chức theo kế hoạch. Quan trọng hơn, đó là hành trình đồng hành, cùng các em trải qua những niềm vui, những thất vọng và cả những bài học về cách đối diện với những điều không như mong muốn.

Bà Đinh Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, nhận xét cô Thủy là giáo viên trẻ năng động, trách nhiệm, luôn chủ động học hỏi và tìm tòi những cách làm mới.

“Điểm nổi bật của cô Thủy là không để hoạt động năm sau lặp lại năm trước. Cô thường tìm những cách làm mới, đưa học sinh ra khỏi lớp học để trải nghiệm thực tế, tạo sự hứng thú cho các em”, bà Phượng chia sẻ.

Hơn 12 năm gắn bó với công tác Đội, cô Đặng Thị Thủy vẫn giữ cho mình sự nhiệt huyết của những ngày đầu bước vào nghề. Từ những chuyến đi nhỏ, những hoạt động giản dị, cô từng bước đưa bài học đến gần hơn với cuộc sống, để học sinh được học bằng trải nghiệm và lớn lên từ những điều mình chứng kiến, cảm nhận.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn và tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, vừa qua, cô được trao giải thưởng “Cánh én hồng” và danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026.