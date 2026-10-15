Cô giáo trẻ gặp nạn, gia đình quyết định hiến tạng cứu người

Ngày 15-10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia thực hiện thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Các chuyên gia, bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy tạng. Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Người hiến là chị P.T.A.T. (sinh năm 2004, quê Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, là giáo viên tiếng Anh). Ngày 10-10, chị được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, hồi sức và điều trị tích cực. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, người bệnh được các bác sĩ đánh giá và thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Gia đình chị T. quyết định hiến tặng các tạng đủ điều kiện, trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép. Các tạng được tiếp nhận và điều phối gồm gan và thận.

Để thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City... hội chẩn, xây dựng phương án lấy, bảo quản và điều phối tạng.