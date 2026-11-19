Cô Dương Mỹ Linh (giáo viên Trường THCS Long Biên, Hà Nội).

Đò xuôi bến cũ

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với bảng đen, phấn trắng, cô Dương Mỹ Linh (giáo viên Trường THCS Long Biên, Hà Nội) cho biết tình yêu nghề giáo được vun đắp từ chính truyền thống gia đình. Dẫu nhiều năm đã trôi qua, trong ký ức của cô vẫn vẹn nguyên hình ảnh người mẹ miệt mài bên ánh đèn bàn, chăm chút từng trang giáo án, tỉ mỉ trong từng bài giảng và luôn chuẩn mực trong cách ứng xử với học trò. “Nhìn mẹ chăm chút từng trang giáo án, chau chuốt từng bài giảng, lời ăn tiếng nói với học trò, ao ước nối nghiệp mẹ trong tôi lớn dần”, cô giáo trẻ xúc động kể.

Ước mơ đó trở nên mãnh liệt hơn qua những mùa tựu trường, những dịp lễ tết, đặc biệt là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Linh chứng kiến nhiều lớp học sinh cũ tìm tới thầy cô cũ, có người đã tốt nghiệp hơn chục năm, đi công tác xa xôi ở nước ngoài vẫn cất công trở về để tri ân mẹ. Nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ bên những người học trò đã trưởng thành, cô Dương Mỹ Linh dần nhận ra giá trị thiêng liêng của nghề giáo. “Đó là giá trị truyền lửa và tiếp lửa cho các thế hệ học sinh”, cô bộc bạch.

Mang theo tình yêu nghề được vun đắp từ gia đình, cô sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Trong quá trình học tập, cô đạt giải Nhất phần thi giảng dạy môn Ngữ văn tại trường và tốt nghiệp xuất sắc, nằm trong top 5 sinh viên có thành tích cao nhất của Khoa Ngữ văn. Sau khi tốt nghiệp, cô lựa chọn Trường THCS - THPT Newton là nơi bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà giáo.

“Tiết dạy đầu tiên tại ngôi trường là kỷ niệm mà tôi không thể quên, vì sau khi nhận cuộc gọi vào buổi sáng, buổi chiều cùng ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi được trải nghiệm việc một mình trực tiếp đứng lớp. Tôi vừa lo lắng, hồi hộp, vừa hạnh phúc và tự hào khó tả khi nhận lời khen từ các thầy cô, Ban Giám hiệu trường về tiết dạy thử”, cô Mỹ Linh bồi hồi nhớ lại.

Từ một cơ hội “thử” đến một tấm vé “thực” để bước chân vào ngành nghề mơ ước, cô chủ động biến một năm giảng dạy tại Trường THCS - THPT Newton thành khoảng thời gian để học cách thích nghi, tự mình dấn thân. Từ đó, biến những bỡ ngỡ ban đầu thành sự gắn bó với học trò và trường lớp.

Đồng hành và dẫn dắt bằng sự thấu cảm

Tại mái trường THCS Long Biên (Hà Nội), cô Dương Mỹ Linh sớm được nhà trường tin tưởng giao cho công tác chủ nhiệm. Song, những ngày đầu tiên diễn ra không hề thuận lợi hay đơn giản. Cô Linh tâm sự, cái khó của việc giảng dạy học sinh trung học cơ sở là các em đang bước vào tuổi dậy thì với nhiều biến đổi tâm sinh lý nhạy cảm, thất thường.

“12 – 15 tuổi là khi trẻ thể hiện cái “tôi” cá nhân cao, một số quyết định, phán đoán mà các em đưa ra trong cuộc sống còn bộc trực, chủ quan. Vì thế rất cần bố mẹ và thầy cô định hướng. Để rèn giũa cũng như là dung hòa được cái “tôi” cá nhân với cái “ta” chung của tập thể đòi hỏi sự khéo léo từ người giáo viên chủ nhiệm”, cô Linh thẳng thắn nói.

Thấu hiểu những biến chuyển trong tâm lý lứa tuổi, cô không lựa chọn cách giáo dục bằng những quy định cứng nhắc hay hình phạt mang tính áp đặt mà kiên trì thực hiện phương pháp “kỷ luật mềm”. Với cô, giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người định hướng, uốn nắn mà còn cần trở thành người bạn tin cậy để học sinh có thể chia sẻ những suy nghĩ, khúc mắc của mình. Thông qua những cuộc trò chuyện chân thành, cô giúp các em nhận diện đúng, sai, hiểu được hệ quả từ hành vi và tự giác điều chỉnh bản thân.

Cô giáo trẻ nhấn mạnh: “Tôi cho rằng tuổi nhỏ không tránh khỏi những lần mắc sai lầm. Áp dụng hình thức đòn roi, mắng mỏ hay ép vào khuôn khổ có thể khiến học sinh dừng vi phạm ngay lập tức nhưng không thể giúp các em hiểu ra bản chất vấn đề, một thời gian sau các em sẽ dễ dàng tái phạm.”

Đặc biệt, với những học sinh thường bị gắn mác “cá biệt”, cô dành sự quan tâm và thấu cảm nhiều hơn. Là một giáo viên Ngữ văn, cô hiểu rằng phía sau những hành động bộc phát, đôi khi ngang ngược hay nổi loạn, có thể là những cảm xúc phức tạp mà các em chưa biết cách gọi tên hoặc chưa đủ khả năng tự mình tháo gỡ. Đó có thể là sự lúng túng, mặc cảm, nỗi sợ bị cô lập, tâm lý muốn khẳng định bản thân, thậm chí là sự hối hận sau những hành vi chưa đúng nhưng không biết cách bày tỏ.

Vì vậy, thay vì vội vàng phán xét hay đẩy học sinh ra xa, cô lựa chọn trở thành người kết nối, kiên nhẫn lắng nghe để các em có cơ hội giãi bày và nhìn nhận lại chính mình. Theo cô Linh, nhiều mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, giữa học sinh với bạn bè đôi khi bắt nguồn từ những khác biệt trong suy nghĩ, sự thiếu thấu hiểu hoặc cách diễn đạt chưa phù hợp, khiến các bên vô tình dành cho nhau những lời nói gây tổn thương hoặc hành động thiếu văn minh.

Với cô, thấu cảm không đồng nghĩa với bao biện hay dung túng cho lỗi sai. Điều quan trọng là giúp học sinh hiểu được cảm xúc của bản thân, nhận thức được trách nhiệm với hành vi mình làm, đồng thời biết đặt mình vào vị trí của người khác. Từ đó, các em học cách dũng cảm nhận lỗi, chủ động xin lỗi, sửa chữa sai lầm và khắc phục những hậu quả do mình gây ra.

7 năm đứng trên bục giảng có thể chưa phải là chặng đường dài, nhưng đủ để cô Dương Mỹ Linh tích lũy những trải nghiệm đầu tiên và cảm nhận sâu sắc giá trị của nghề giáo. Ở tuổi 30, cô mang trong mình sự chín chắn của trải nghiệm cùng nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của một nhà giáo trẻ. Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến cô tự hào không chỉ là những kiến thức đã truyền đạt mà còn là những tình cảm, sự tin tưởng và những chuyển biến tích cực mà mình đã góp phần vun đắp trong mỗi học trò.

“Đặc biệt, từ ngày về công tác tại Trường THCS Long Biên, tôi và các đồng nghiệp trẻ luôn biết ơn sự quan tâm, dìu dắt của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệu Thúy. Cô đã tạo điều kiện để chúng tôi phát huy năng lực chuyên môn, không ngừng học hỏi và trau dồi những kỹ năng cần thiết trong công việc. Không chỉ là người lãnh đạo luôn khuyến khích tinh thần nghiên cứu, đổi mới và học tập suốt đời, cô còn là tấm gương về phẩm chất, trách nhiệm và sự tận tâm của một nhà giáo mà chúng tôi luôn trân trọng, học hỏi và hướng tới” cô Mỹ Linh chia sẻ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Biên (Hà Nội) cho biết: “Cô Dương Mỹ Linh là một giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, trách nhiệm, luôn tận tâm với nghề và dành nhiều tình cảm cho học trò. Điều tôi trân trọng ở cô không chỉ là tinh thần chủ động, sáng tạo trong giảng dạy mà còn là sự kiên trì, thấu hiểu và cách tiếp cận học sinh bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng bao dung.

Cô luôn có ý thức đổi mới phương pháp dạy học, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm tạo nên những giờ học sinh động, khơi gợi hứng thú và phát huy năng lực của học sinh. Ở góc độ quản lý, chúng tôi luôn quan niệm rằng, mỗi giáo viên trẻ đều mang trong mình những tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến cần được khơi dậy, bồi đắp và tạo điều kiện phát triển.

Bởi vậy, nhà trường luôn khuyến khích, đồng hành và trao cơ hội để các thầy cô được phát huy năng lực, mạnh dạn đổi mới và khẳng định dấu ấn chuyên môn của mình. Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Mỹ Linh còn tích cực đảm nhiệm nhiệm vụ truyền thông, góp phần lan tỏa những hoạt động, giá trị giáo dục và hình ảnh đẹp của nhà trường đến cộng đồng”.