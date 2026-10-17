Cô giáo 'tí hon' cùng hành trình vượt khó mang tri thức đến học trò vùng sâu

Vượt qua mặc cảm cơ thể khiếm khuyết (chỉ cao hơn 1,2m) cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Lê Như Băng (24 tuổi), quê Cà Mau đã nỗ lực vươn lên thực hiện ước mơ trở thành nhà giáo và tự nguyện về công tác tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Hằng ngày, để đến trường, đến lớp, cô phải chạy xe hằng chục km, có thời gian phải đi xuồng đến điểm dạy. Thế nhưng chưa bao giờ cô giáo trẻ nản lòng, muốn dừng lại việc đứng trên bục giảng hoặc xin chuyển đến nơi dạy học thuận tiện hơn, bởi cô biết rõ học sinh nơi đây cần mình hơn.

Video clip cô Lê Như Băng đăng trên nền tảng mạng xã hội chia sẻ công việc dạy học của mình.

Vượt khó thực hiện ước mơ làm cô giáo

Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Cà Mau, trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Thuở nhỏ, Lê Như Băng đã nhận ra cơ thể mình có nhiều điểm khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Khi lên cấp 2 thì chiều cao của cô gần như dừng lại và đến thời điểm hiện tại chỉ cao 1,23m.

Với ngoại hình thấp bé, việc học tập của Như Băng gặp không ít khó khăn, bất tiện. Ở trường, cô được bố trí một bộ bàn ghế thấp hơn để phù hợp với vóc dáng, khi lên bảng viết bài cũng kê thêm ghế cho cao hơn.

“Ngày bé, tôi từng có lúc tự ti vì mình khác biệt, nhưng may mắn là bên cạnh tôi luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè, có những người thường xuyên chở tôi đến trường bằng xe đạp. Chính sự yêu thương và hỗ trợ đó, giúp tôi hiểu rằng mình không cần phải trở thành một người giống với người khác mới có thể học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ”, Lê Như Băng chia sẻ.

Vượt qua rào cản, trở ngại về ngoại hình, Như Băng nỗ lực hết mình trong học tập, thực hiện ước mơ lớn nhất của mình là trở thành giáo viên. Khi nhận được thông báo thi đỗ vào Trường Đại học Nam Cần Thơ, ngành Ngôn ngữ Anh, Như Băng mừng rơi nước mắt. Cô mừng vì gần chạm đến ước mơ và vì những nỗ lực của mình đã mang lại kết quả và mừng vì đã không phụ lòng gia đình, thầy cô, bạn bè - những người luôn che chở, yêu thương cô.

Một tiết dạy của cô Băng.

Học năm thứ 2 đại học, cuộc sống khó khăn từng khiến Như Băng có ý định nghỉ học để sớm tự lập, không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của gia đình. Thế nhưng, sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, cô sinh viên ngày ấy nhận ra mình vẫn còn một ước mơ chưa thực hiện được, đó là trở thành cô giáo. Cuối cùng, Như Băng quyết định quay lại trường và hoàn thành việc học.

“Tôi nghĩ rằng, nếu một điều gì đó thật sự có ý nghĩa với mình thì dù con đường đến đích có khó khăn, mình vẫn nên cố gắng đi tiếp. Có thể có những lúc mệt mỏi, có lúc muốn dừng lại, nhưng trước khi từ bỏ, mình nên cho bản thân thêm một cơ hội. Nhìn lại, tôi nghĩ quyết định không từ bỏ việc học đại học là một trong những quyết định quan trọng và đúng đắn của cuộc đời mình. Tôi rất biết ơn bản thân vì ngày ấy đã không chọn bỏ cuộc”, Lê Như Băng trải lòng.

Viết tiếp ước mơ cho học sinh vùng sâu

Tốt nghiệp đại học, Lê Như Băng chọn về quê hương Cà Mau làm việc, đồng thời tự nguyện xin về công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Sau đó, cô được phân công về dạy tại một điểm lẻ của Trường Tiểu học 5 xã Phan Ngọc Hiển, nay là Trường TH và THCS Viên An Đông (xã Phan Ngọc Hiển, Cà Mau), cách nhà cô (phường Hòa Thành) hơn 100 km. Khoảng cách địa lý xa xôi, từ khi nhận công tác, những lần cô Băng về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô Băng di chuyển trên đoạn đường chắp vá để đến điểm dạy.

“Tôi mong muốn được đến những nơi còn nhiều khó khăn, bởi tôi biết ở đó có những em nhỏ chưa có điều kiện và cơ hội được tiếp xúc với những kiến thức, đặc biệt là Tiếng Anh như học sinh ở những nơi thuận lợi hơn. Được làm việc tại đây đối với tôi không đơn thuần là một sự phân công công việc, mà còn là một lựa chọn mà tôi cảm thấy phù hợp với điều mình mong muốn.

Tôi muốn những kiến thức mình đã học trong nhiều năm có thể trở nên hữu ích với các em. Đồng thời tôi cũng muốn thử sức mình ở một môi trường mà mình biết chắc sẽ có những khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều điều đáng để mình trải nghiệm và cống hiến”, cô giáo trẻ tâm sự.

Có thời điểm cô Băng phải quá giang xuồng phụ huynh đến điểm dạy.

Để thuận tiện hơn cho việc giảng dạy, cô Băng xin ở nhờ nhà người thân gần trường. Dù vậy, công việc của cô có những ngày phải di chuyển giữa các điểm trường, chạy xe hàng chục km, có điểm phải đi qua những con đường quanh co, mất khoảng 45 phút.

Thời gian đầu đi dạy, đường đến các điểm trường khá nhỏ, có những đoạn là những tấm đan xi măng chắp vá nên việc chạy xe đối với người có thân hình nhỏ bé như cô không dễ dàng, đặc biệt là những ngày mưa đường khá trơn trượt, dễ té ngã. Tại một điểm lẻ chưa có cầu qua sông, hằng ngày cô phải di chuyển đến nơi dạy bằng việc quá giang xuồng của phụ huynh.

Cô Băng luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ đồng nghiệp.

“Tôi nghĩ mình đã chọn nghề này thì phải học cách thích nghi với công việc. Điều may mắn nhất là tôi không phải tự mình vượt qua những khó khăn đó. Tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ nhà trường, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh, có những sự giúp đỡ rất nhỏ thôi nhưng đúng lúc lại trở thành nguồn động viên rất lớn.

Một hình ảnh mà tôi nhớ mãi là những ngày mình phải qua sông để đến điểm trường, phụ huynh luôn đợi rước, còn học sinh đã đứng sẵn đợi cô ở bờ bên kia, để cô trò cùng nhau đi vào lớp. Có thể với người khác đó chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng với tôi, nó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của nghề giáo”, cô Băng chia sẻ.

“Với tôi, có một công việc ổn định, được đứng trên bục giảng và có thể tự lo cho bản thân bằng chính công việc mình yêu thích là một điều tôi rất trân quý. Có lẽ vì từng trải qua những lúc phải lựa chọn và đấu tranh với chính mình nên tôi càng hiểu giá trị của cơ hội được học tập và làm việc. Tôi luôn biết ơn vì hôm nay mình vẫn có thể đứng trên bục giảng và tự hào gọi đó là công việc của mình”, cô Lê Như Băng.

Truyền cảm hứng cho học sinh, đồng nghiệp

Từ nhỏ cô Lê Như Băng đã yêu thích học Ngoại ngữ và mong muốn trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Theo cô, tiếng Anh ngày nay không chỉ đơn thuần là một môn học, nó có thể mở ra thêm rất nhiều cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức, giao tiếp và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.

“Đối với học sinh ở những vùng còn khó khăn, việc học tiếng Anh đôi khi có một số hạn chế, nhất là các em chưa có nhiều môi trường để sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học. Vì vậy, tôi nghĩ rằng giáo viên phải giúp các em cảm thấy tiếng Anh không phải là một điều gì quá khó hay quá xa vời”, cô Băng nói.

Trong các tiết học, cô giáo trẻ Lê Như Băng luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ và gần gũi, kết hợp ứng dụng công nghệ trong dạy học tiếng Anh, thông qua việc sử dụng hình ảnh, trò chơi, hoạt động tương tác để học sinh hứng thú tham gia học tập, mạnh dạn nói, thực hành loại ngôn ngữ thứ 2 còn xa lạ.

Lớp học của cô Băng luôn rộn ràng tiếng cười.

Em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 5A2, Điểm trường Cây Phước, Phân hiệu 2 Trường TH và THCS Viên An Đông, cho hay rất yêu quý cô Băng, bởi cô không chỉ nhiệt tình trong dạy học mà còn luôn yêu thương, giúp đỡ học sinh khó khăn. “Trước đây em rất ngại nói tiếng Anh, nhưng nhờ sự động viên khích lệ và thông qua những cách dạy sáng tạo của cô Băng em dần yêu thích môn này hơn và mạnh dạn trong giao tiếp tiếng Anh”, Gia Hân nói.

“Em rất thích những tiết học của cô Băng, cô truyền cho em động lực, sự tự tin khi học tiếng Anh và cả nghị lực vượt khó vươn lên của cô. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể trở thành cô giáo dạy tiếng Anh như cô”, Dương Ngọc Bích, học sinh lớp 5A2, Điểm trường Cây Phước, chia sẻ.

Học sinh hào hứng học tập.

Cô Lê Như Băng cho rằng, để học sinh vùng sâu học tốt tiếng Anh, các em cần được hỗ trợ thêm tài liệu, đầu tư trang thiết bị và tạo môi trường thuận lợi để thực hành kỹ năng nghe, nói tiếng Anh thường xuyên.

“Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi chuyên môn và tìm kiếm những phương pháp dạy học gần gũi, phù hợp hơn với học sinh. Tôi nghĩ giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, điều quan trọng hơn là giúp một đứa trẻ tin rằng “mình có thể làm được.” Với tôi, một học sinh vùng sâu có thể mạnh dạn đứng trước lớp nói một câu tiếng Anh và không sợ sai, đó cũng đã là một thành quả rất đáng quý”, cô Băng chia sẻ.

Không riêng với học sinh, cô Lê Như Băng còn truyền nguồn năng lượng tích cực cho đồng nghiệp bởi sự yêu nghề, tinh thần lạc quan và cách đối diện, giải quyết khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Một video clip vui nhộn được cô Băng đăng tải trên mạng xã hội cho thấy tinh thần lạc quan của cô với nghề.

Những lúc rảnh, cô giáo trẻ hay làm video clip chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc giảng dạy ở vùng sâu lên mạng xã hội. Những video của cô Băng khi đăng tải thu hút khá đông lượt xem, tương tác, bởi mang đến nguồn năng lượng tích cực. Thông qua đó, giúp điểm trường vùng sâu cô đang dạy được nhiều người biết hơn, giúp học sinh khó khăn của cô nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn.

“Tôi có một suy nghĩ khá đơn giản, nếu mình muốn nhận lại một điều tốt đẹp, thì mình nên cố gắng trao đi nhiều hơn. Tôi tin rằng sự tử tế cũng là một dạng sức mạnh. Những điều tốt đẹp mình trao đi có thể không quay trở lại ngay, nhưng đôi khi nó sẽ trở lại theo một cách mà mình không ngờ tới”, cô Băng tâm niệm.

Nhắc đến cô giáo trẻ với thân hình “tí hon”, bà Phạm Thị Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường TH và THCS Viên An Đông không khỏi khâm phục. “Như Băng là cô giáo trẻ giàu nhiệt huyết, tận tâm với nghề, dù cơ thể khiếm khuyết nhưng cô không mặc cảm, luôn nỗ lực hoàn thành tốt các công việc được giao, nhận được sự yêu quý từ đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Đặc biệt, cô rất giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Ngoài hoạt động chuyên môn, cô còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại trường và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập”, bà Nghị nhận xét.

“Tôi không nghĩ mình là một cô giáo đặc biệt. Tôi chỉ là một người may mắn có cơ hội thực hiện được ước mơ mà mình từng nghĩ có lúc rất khó để chạm tới. Nếu có một điều tôi muốn học sinh nhận được từ câu chuyện của mình, đó là: đừng vì hoàn cảnh hay những giới hạn của bản thân mà vội nói rằng mình không thể. Mỗi người đều có một điểm xuất phát khác nhau, một con đường khác nhau. Có thể mình sẽ đi chậm hơn người khác một chút, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng chỉ cần vẫn bước tiếp thì mình vẫn đang tiến về phía trước. Với tôi, điều đáng quý nhất không phải là mình đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn, mà là sau tất cả những khó khăn ấy, mình vẫn còn giữ được ước mơ và vẫn đủ can đảm để đi tiếp”, cô Lê Như Băng nhắn nhủ học trò.