Cô giáo Bùi Thị Thúy được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026

Giữ chân học trò bằng sự yêu thương

Sinh năm 1991, gắn bó với nghề giáo 13 năm, đồng thời đảm nhiệm công tác Tổng phụ trách Đội, cô giáo Bùi Thị Thúy luôn trăn trở làm sao để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui với học sinh. Bởi cô hiểu, phía sau một em học sinh thường xuyên nghỉ học có thể là hoàn cảnh gia đình, sau sự rụt rè đôi khi là mặc cảm, thiếu tự tin.

Từ suy nghĩ ấy, khi nhà trường còn tình trạng học sinh trốn học, bỏ học giữa chừng, cô đã tìm cách giữ chân các em. Thay vì chỉ nhắc nhở, vận động, cô cùng đồng nghiệp tổ chức nhiều sân chơi văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm, tạo cơ hội để học sinh được thể hiện năng khiếu, giao lưu và tự tin hòa nhập. Trong đó, giải pháp “Một số hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp các em thấy được “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” đã góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng, từ 7 em xuống không còn em nào.

Cô Thúy tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục xây dựng nhiều mô hình gần gũi như “Nuôi heo đất”, “Thắp sáng ước mơ”, “Thư viện cầu thang”, “Thư viện xanh”, “Xổ số học tập”, “Vừa chơi vừa học”… Mỗi hoạt động đều hướng đến việc giúp học sinh học qua trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, hình thành ý thức sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô kiên trì kết nối nhà trường, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm để vận động học bổng, xe đạp, sách vở, quần áo, bảo hiểm và đồ dùng học tập. Với cô, mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên để các em vững tin tiếp tục đến trường.

Cô Thúy kết nối nhiều nguồn lực, hỗ trợ học sinh khó khăn đến trường

Cô Thúy chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ, muốn học sinh yêu trường thì trước hết phải tạo được một môi trường mà các em cảm thấy vui, được quan tâm và có cơ hội thể hiện mình. Đôi khi, một lời động viên hay một sự giúp đỡ đúng lúc cũng có thể tiếp thêm động lực để các em cố gắng”.

Đổi mới bằng tâm huyết và sáng tạo

Không chỉ chăm chút cho các hoạt động trải nghiệm, cô Thúy còn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và công tác Đội. Từ bài giảng điện tử, video tuyên truyền đến trò chơi tương tác, sân chơi trực tuyến, cô tìm cách đưa kiến thức đến học sinh bằng những hình thức sinh động, gần gũi.

Và luôn tận tụy với học sinh

Một trong những sáng kiến cô dành nhiều tâm huyết là mô hình cột mốc Hoàng Sa - Trường Sa tích hợp mã QR trong khuôn viên trường. Qua thao tác quét mã, học sinh có thể tìm hiểu hình ảnh, tư liệu về biển, đảo quê hương, từ đó bồi đắp tình yêu Tổ quốc và ý thức về chủ quyền biển, đảo. Với cô, công nghệ không thay thế người thầy mà là phương tiện giúp bài học thêm hấp dẫn, đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và kỹ năng sống đến gần học sinh hơn.

Thầy giáo Nguyễn Văn Doãn Huy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Ninh nhận xét: “Cô Bùi Thị Thúy là giáo viên có năng lực, trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc. Trên cương vị Tổng phụ trách Đội, cô có nhiều ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút học sinh tham gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Cô luôn cầu tiến, nhiệt tình, không ngại khó và được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng”.

Cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa với học sinh

Hơn 13 năm công tác, cô Thúy đã nhận được nhiều phần thưởng đáng trân trọng như danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2020, “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2024, “Phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc” năm 2024 và Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2025. Đặc biệt, được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghề giáo của cô.

Tôi không đặt mục tiêu phải có thêm những danh hiệu nào, mà chỉ mong mỗi năm học trôi qua, mình làm được thêm một vài điều có ích cho học sinh, nhà trường và công tác Đội. Cô Bùi Thị Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Hải Ninh

Với cô Thúy, hạnh phúc của người giáo viên đôi khi chỉ là nhìn thấy học trò vui vẻ đến lớp, tự tin trưởng thành và không em nào phải bỏ lại ước mơ học tập vì hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm bình dị ấy, cô vẫn bền bỉ gieo niềm vui, vun đắp tình yêu trường lớp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường học đường.