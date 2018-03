Cô giáo thực tập quỳ xin lỗi học sinh 'để bảo vệ thai'

Cô giáo thực tập bị phụ huynh đánh đe dọa sẩy thai chia sẻ để bảo vệ con con bụng nên buộc phải quỳ xin lỗi học sinh.

Ngày 24-3, Cơ quan Công an TP Vinh, Nghệ An đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ cô PTH (21 tuổi), cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt-Lào (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) bị phụ huynh đánh phải đi cấp cứu.

Hiện cô H. đang được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An vì lo sợ bị sảy thai.

Theo người thân cho biết, cô H. bị đánh đúng vào ngày nhà trai đến nhà gái làm lễ dạm ngõ.

Cô H. kể: “Khoảng 7 đến 8 giờ ngày 22-3, em cho các học sinh trong lớp uống sữa thì có chị phụ huynh bồng con là cháu Trần Đăng K. vào lớp. Chị phụ huynh hỏi gì cháu K. em không nghe rõ, nhưng thấy cháu K. nhìn em. Sau khi chị ấy thả cháu K. xuống lớp thì hỏi em là “có phải em đánh con chị thâm ri (thế này) không”?. Em trả lời em không đánh. Chị ấy nói em đánh em đừng có cãi rồi lao vào đánh em, đấm vào bụng, vào lưng em. Mặc dù em có nói em đang mang bầu nhưng chị ấy vẫn không dừng".

Lát sau có mấy phụ huynh tới can ngăn nhưng không được. Thế rồi chị ấy nói nếu em quỳ xin lỗi con chị thì chị sẽ tha cho em. Vì đứa con trong bụng, em đã quỳ xuống.

Theo cô N., có hai phụ huynh và một giáo sinh thực tập đến can ngăn, lôi chị phụ huynh ra rồi chị phụ huynh ra về luôn. Sau khi cô bị đánh xong ban giám hiệu nhà trường mới biết chuyện.

Trước đó, chiều 21-3, mẹ của cháu K. là chị Phan Thị Ng. (trú phường Trung Đô) đến Trường Mầm non Việt-Lào đón con trai về nhà thì phát hiện phía trước cẳng chân trái của con có vết bầm tím. Sáng hôm sau (22-3), chị Ng. đưa con đến trường và yêu cầu giáo viên làm rõ vết bầm trên chân con rồi đánh cô H. (giáo viên thực tập mầm non).

Cô H. được đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng. Một bác sĩ ở Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biế cô đang mang thai tuần thứ 13, bánh nhau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sẩy thai.

Đ.LAM-N.XUÂN