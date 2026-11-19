Cô giáo Thân Thu Phương (sinh năm 1991) hiện là Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng và Khoa học công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang.

Cô giáo Thân Thu Phương được Trung ương Đoàn khen thưởng tại buổi lễ.

Trong công tác, cô tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng số trong hoạt động chuyên môn. Trong đó có sáng kiến “Ứng dụng cẩm nang điện tử phòng chống hội chứng FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ) cho học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Giang (cũ)” được UBND tỉnh Bắc Ninh, nay là thành phố Bắc Ninh công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng trong thành phố.

Trên cương vị Bí thư Đoàn trường, cô Phương tích cực tổ chức, triển khai các hoạt động tình nguyện, phong trào thanh niên; hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và các sân chơi sáng tạo. Nổi bật, cô trực tiếp hướng dẫn sinh viên đoạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi Robot Thế giới (World Robot Contest - WRC) Việt Nam năm 2025; hướng dẫn đội thi đoạt giải Nhất cấp tỉnh tại Hội trại Vì một hành tinh xanh năm 2026.

Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào, cô Thân Thu Phương nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, được Trung ương Đoàn, Chủ tịch UBND thành phố và Thành đoàn Bắc Ninh khen thưởng.

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn, trao tặng hai năm một lần nhằm ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đồng thời là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, hạt nhân của phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.