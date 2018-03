Cô giáo quỳ xin lỗi trò, Hiệu trưởng quên không báo

Theo bà Nga, vết bầm ở chân cháu K là do cháu va vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, không phải cô H. đánh.

Vụ phụ huynh bắt cô giáo mang thai quỳ xin lỗi trò vẫn chưa hết xôn xao dư luận. Ngày 26/3, cô Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng trường mầm non Việt - Lào, phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi sự việc xảy ra bà và các cô trong trường đã hỏi cháu T.P.Đ.K (lớp 5 tuổi E) rất kỹ về vết bầm ở chân trái.

"Vết bầm này rất nhỏ, chỉ bằng đồng xu. Cháu trả lời các cô rằng bị va vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, chứ không phải do cô đánh", bà Nga nói.

Cô Nga va cô Mai Anh chia sẻ về vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Theo bà Nga, có thể trong lúc vui đùa, bé K bị bầm ở cẳng chân trái nhưng cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo sinh không phát hiện ra.

Bà Nga cho rằng, sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo phòng GD&ĐT TP Vinh, cũng như công an TP Vinh.

Nói về thông tin trong báo cáo không có chi tiết phụ huynh Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú khối 3, phường Trung Đô) bắt cô giáo thực tập P.T.H. (21 tuổi) quỳ xin lỗi trò rồi mới tha thứ, nữ Hiệu trưởng thừa nhận lúc đó, cô rất bối rối.

Do các cô vừa phải làm việc với công an, vừa phải báo cáo cấp trên nên khó tránh khỏi thiếu sót. Hơn nữa, các cô cũng không chắc chắn về việc phụ huynh bắt quỳ, hay do cô H. tự quỳ.

Vết bầm tím ở chân cháu K là do chơi đu quay trong sân trường

"Chị Nghĩa túm tóc, đá cô H. rồi bắt giáo sinh này xin lỗi con mình mới tha. Lúc đó, cô H. sợ quá mới quỳ xuống xin lỗi cháu. Còn chị Nghĩa có bắt cô H. quỳ hay không, tôi cũng không nghe rõ. Lúc đó hỗn loạn quá", cô Nguyễn Mai Anh (giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi E, người chứng kiến sự việc) nói.

Theo nữ giáo viên này, cô không nghe phụ huynh bắt cô H. quỳ mà có thể cô H. sợ hãi nên quỳ xuống xin lỗi học trò để phụ huynh hết nóng giận.

Cũng theo đại diện nhà trường, cô giáo thực tập H. mới về thực tập từ ngày 21/1 cùng 17 sinh viên khác của Cao đẳng sư phạm Nghệ An.

"Trong thời gian thực tập, giáo sinh H. thể hiện là người nổi bật, rất nhanh nhẹn, hoạt bát, có năng khiếu đứng lớp và đặc biệt rất yêu mến trẻ. Tôi tin rằng cô H. không đánh cháu Đ.K", cô Mai Anh nhận xét.

Được biết, trong ngày 26/3, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã có công văn đề nghị công an TP Vinh tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Nếu có đủ dấu hiệu phạm tội, đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, vào sáng 22/3, chị Nghĩa thấy con mình có vết bầm ở chân nên đã đến trường mầm non Việt-Lào để yêu cầu làm rõ.

Đến trường, nghi ngờ cô H. là người đã đánh con mình nên chị Nghĩa liền to tiếng quát mắng và hành hung rồi bắt cô H. quỳ xuống xin lỗi con mình.

Do sợ bị đánh tiếp và để đảm bảo an toàn cho thai nhi nên cô H. đành phải quỳ xuống và nói "cô xin lỗi cháu".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cô H. được đưa tới Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An điều trị trong tình trạng bị chấn động, đau bụng, đe dọa sẩy thai.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

