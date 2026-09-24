Cô giáo quên mình cứu bé trai trước đầu xe tải

Phải cưa chân sau tai nạn

Những ngày này, cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994, trú quán xã Nghĩa Hành, Nghệ An), giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn vẫn đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, cô Hiền được đưa đến cơ sở y tế ở Tân Kỳ trong tình trạng một chân bị dập nát đến đầu gối, một chân bị gãy xương. Do vết thương quá nặng, bệnh nhân liên tục được chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để cấp cứu.

Căn nhà cấp 4 đơn sơ của gia đình ông Hoàng Sỹ Quý, nơi mẹ con cô Hiền nương tựa gần 2 năm nay

Theo gia đình cô Hiền, các bác sĩ đã phải cưa chân phải của cô do bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nghiêm trọng; chân trái bị gãy hở. Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm thời ổn định, chân phải vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị do xuất hiện tình trạng hoại tử. Dự kiến, cô sẽ còn trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa.

Vào chiều 28/8, tại điểm trường Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, cô Hiền phát hiện một học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đang đi tới. Không có thời gian để suy nghĩ, tính toán hay run sợ, cô Hiền lập tức chạy theo ôm lấy em nhỏ ngay trước đầu xe. Cả cô và trò cùng ngã xuống. Em nhỏ được bảo vệ an toàn, còn cô Hiền bị bánh xe tải đè qua cả 2 chân.

Cảm phục tinh thần dũng cảm

Với các giáo viên có mặt tại điểm trường hôm ấy, hình ảnh cô Hiền ôm chặt học trò giữa tình huống nguy hiểm trở thành khoảnh khắc khó quên.

Cô giáo Nguyễn Thị Thoan, một trong những người chứng kiến sự việc bàng hoàng nhớ lại: "Khoảnh khắc diễn ra chỉ mấy giây. Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, cô Hiền đã chiến thắng nỗi sợ hãi để giữ lại một cuộc đời".

Anh Trịnh Trọng Toàn, bố cháu bé 2 tuổi được cô Hiền cứu, xúc động cho biết: "Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cô giáo Hiền. Hành động của cô, chúng tôi sẽ khắc ghi cả cuộc đời, không thể nào quên".

Cô Trần Thị Thu Huyền, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành cho biết, cô Hiền về công tác tại trường đã được 10 năm nay. Trong công việc, cô Hiền có chuyên môn tốt, luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, được phụ huynh, học sinh yêu mến vì rất tâm huyết với trẻ.

"Việc cô Hiền bất chấp nguy hiểm để bảo vệ học sinh thể hiện rõ tình thương và trách nhiệm của người làm nghề nuôi dạy trẻ. Phía trước cô Hiền vẫn là những cuộc phẫu thuật và một chặng đường phục hồi còn dài. Với gia đình và nhà trường, điều mong mỏi nhất lúc này là cô sớm ổn định sức khỏe, trở về bên hai con", cô Huyền chia sẻ.

Gánh nặng gia đình

Chị Hoàng Thị Thắm (chị gái cô giáo Hiền) cho biết, chị cùng người thân vẫn thay nhau ra bệnh viện để chăm sóc cho em mình.

"Hiền có hoàn cảnh khá khó khăn, khi một mình nuôi 2 con nhỏ, một cháu 4 tuổi, một cháu 2 tuổi. Sau cuộc hôn nhân không như ý, hai năm nay, Hiền cùng các con về sống nhờ ông bà ngoại", chị Thắm nói và cho biết, từ khi cô Hiền nằm viện đến nay, việc chăm sóc các cháu nhỏ đều nhờ vào ông bà ngoại.

Ông Quý trở thành người nội trợ, lo ăn uống cho 2 cháu ngoại

Ông Hoàng Sỹ Quý (bố của cô giáo Hiền) chia sẻ: "Điều gia đình quan tâm nhất lúc này vẫn là sức khỏe của Hiền. Mong con gái đủ sức vượt qua những ngày điều trị khó khăn".

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các hội, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ chăm sóc hai con nhỏ của cô Hiền.

"Xã và các đoàn thể cũng đã kêu gọi hỗ trợ kinh phí điều trị cho cô Hiền. Chúng tôi đang nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chế độ hỗ trợ", ông Dũng nói và chia sẻ, rất mong các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để cô Hiền cùng gia đình sớm vượt qua được hoàn cảnh hiện nay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của cô Hoàng Thị Hiền, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản: 8810886999, Ngân hàng BIDV (Hoàng Thị Hiền).

Hoặc gửi về Chương trình Chung tay Vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ cô Hiền ở Nghệ An).