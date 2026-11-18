Cô Trương Thị Quỳnh Ngọc luôn tận tụy với nghề, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

Qua 16 năm đứng trên bục giảng, niềm vui đối với cô Trương Thị Quỳnh Ngọc (giáo viên Trường THCS Hướng Hiệp, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đến từ những điều giản dị là được đồng hành giúp đỡ học sinh khó khăn, vui khi mỗi bài dạy được học sinh hiểu, rồi sử dụng kiến thức đã học áp dụng vào trong cuộc sống.

Cô Ngọc tâm sự, với học sinh nơi đây, cô không chỉ dạy kiến thức mà còn bồi đắp cho các em tình cảm, biết chia sẻ, yêu thương và những kỹ năng sống cần thiết.

Trước thềm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cô Trương Thị Quỳnh Ngọc vinh dự góp mặt trong danh sách những Nhà giáo tiêu biểu được tôn vinh năm 2026.

Để học sinh không bị bỏ lại phía sau

Năm 2010, cô Trương Thị Quỳnh Ngọc bắt đầu công tác trong ngành Giáo dục. Hai năm đầu, cô giảng dạy tại địa bàn xã Triệu Nguyên (cũ), sau đó chuyển về Trường THCS Thị trấn Krông Klang (xã Hướng Hiệp). Sau sắp xếp, trường hiện mang tên Trường THCS Hướng Hiệp, nơi cô tiếp tục gắn bó với học sinh vùng khó.

Xã Hướng Hiệp là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trong đó có nhiều học sinh là con em đồng bào Vân Kiều. Theo cô Ngọc, đặc điểm của học sinh và điều kiện thực tế ở địa phương đặt ra yêu cầu giáo viên phải thay đổi phương pháp dạy học phù hợp nhằm giúp các em phát triển và tiếp thu được kiến thức.

Dạy môn Tin học, cô Ngọc nhận thấy sự chênh lệch về điều kiện tiếp cận thiết bị công nghệ giữa học sinh là một trở ngại rõ rệt. Nhiều em, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có máy tính ở nhà. Vì vậy, cô tìm cách đưa các em đến gần hơn với thiết bị ngay trong quá trình học tập.

Cô Trương Thị Quỳnh Ngọc hướng dẫn học sinh thực hành tại phòng máy tính.

Trong các tiết học, ngoài việc truyền đạt kiến thức theo chương trình, cô tranh thủ thời gian để học sinh được thực hành tại phòng máy. Các em được làm quen, thực hành những thao tác trên Word, Excel và các kỹ năng tin học cần thiết.

“Tôi luôn cố gắng để em nào cũng được tiếp cận kiến thức như nhau. Những em ở nhà không có máy tính thì mình tạo điều kiện để các cháu được tiếp xúc, thực hành nhiều hơn tại trường”, cô Ngọc chia sẻ.

Với cô, đổi mới phương pháp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó là việc nhận ra học sinh đang thiếu điều gì để điều chỉnh bài giảng, tạo thêm cơ hội học tập phù hợp với hoàn cảnh của các em.

Sự tận tụy ấy không chỉ thể hiện trong giờ học. Là giáo viên chủ nhiệm, cô thường xuyên theo dõi việc đến lớp của học sinh. Với những em nghỉ học nhiều ngày, cô tìm đến gia đình để vận động. Có những học sinh ở xa, đường đi lại khó khăn, phải qua suối, cô vẫn tìm cách tiếp cận để nắm tình hình và động viên các em trở lại trường.

Ở vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, ngập lụt, sạt lở núi ở xã Hướng Hiệp, việc duy trì sĩ số và bảo đảm học sinh đến lớp không phải câu chuyện đơn giản. Với cô Ngọc, đó là một phần trách nhiệm của người giáo viên.

Cô Ngọc được trao chứng nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Sự đồng hành ấy còn được thể hiện qua những hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Gần Tết, phụ huynh trong lớp cùng vận động để chuẩn bị những phần quà cho học sinh nghèo. Ở trường, Liên đội phát động hoạt động ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em có thể góp 1.000-2.000 đồng từ tiền ăn sáng để cùng tạo nên một phần quà Tết cho bạn mình.

Những món quà không lớn về vật chất, nhưng theo cô Ngọc, điều đáng quý hơn là qua đó học sinh biết quan tâm, chia sẻ và gắn kết với nhau.

Không ngừng học để đổi mới cách dạy

Với cô Ngọc, sự tận tụy với học sinh phải đi cùng năng lực chuyên môn. Bởi vậy, nhiều năm qua, cô duy trì việc tự học, tự nghiên cứu và chủ động cập nhật phương pháp dạy học mới.

Mỗi khi tham gia các lớp tập huấn, cô chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Trong quá trình giảng dạy, cô dành thời gian tìm hiểu phương pháp, kỹ thuật dạy học mới để bài giảng đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Theo cô, đổi mới phương pháp không phải việc làm theo phong trào. Mỗi năm, giáo dục lại có những yêu cầu mới, người giáo viên phải học hỏi và thay đổi nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Hoạt động chuyên môn trong tổ cũng được duy trì thường xuyên. Từ xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn đến kế hoạch giáo dục của nhà trường, giáo viên đều tham gia đóng góp ý kiến. Những vấn đề liên quan đến phương pháp và kỹ thuật dạy học được trao đổi để cùng tìm cách nâng cao chất lượng.

Trong quá trình công tác, cô Ngọc cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy; đồng thời thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và tham gia các phong trào thi đua của ngành, địa phương.

Bên cạnh chuyên môn, cô tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác cộng đồng, vận động học sinh đến trường, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, cô tham gia các hoạt động “Địa chỉ nhân đạo”, “Mái ấm công đoàn” và các phong trào thi đua.

Năm 2022, cô Ngọc được trao danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu của Quảng Trị.

Chia sẻ về nghề nghiệp, cô giáo Trương Thị Quỳnh Ngọc cho rằng, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT ngày càng quan tâm đến đội ngũ giáo viên, nhất là những người công tác ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn nhiều khó khăn. Các chính sách được ban hành đã góp phần động viên, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Theo cô, sự quan tâm ấy càng có ý nghĩa khi những khó khăn thực tế của giáo viên được các cấp quản lý trực tiếp tìm hiểu, lắng nghe để có sự hỗ trợ phù hợp.

Ông Trương Khắc Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Hướng Hiệp cho biết, cô Ngọc là một nhà giáo có nhiều kinh nghiệm giảng dạy với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Không chỉ vững vàng về chuyên môn qua các hội thi giáo viên dạy giỏi, cô Ngọc còn ghi dấu ấn đậm nét trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Tin học trẻ… các cấp.

Những nỗ lực bền bỉ và thành tích đạt được trong suốt thời gian qua, cùng với việc được tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng đối với cô.

Cô Ngọc cùng học sinh đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Cô cũng hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Chia sẻ về lựa chọn nghề nghiệp, cô Ngọc cho biết, trở thành giáo viên là ước mơ được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ, bắt đầu từ hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy trên bục giảng. Đến nay, sau nhiều năm gắn bó với nghề, cô vẫn luôn tự nhắc mình phải nỗ lực, không ngừng học hỏi để hoàn thiện chuyên môn.

“Mình đi sau thì phải học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Có những việc mình làm còn thiếu sót thì cần lắng nghe góp ý để sửa đổi và tiến bộ. Người giáo viên không nên bảo thủ, phải cởi mở, cầu thị thì mới học hỏi được nhiều và làm tốt hơn công việc của mình”, cô Ngọc bộc bạch.

Với những nỗ lực trong quá trình công tác, cô Trương Thị Quỳnh Ngọc được trao tặng nhiều giải thưởng: Danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị; giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều danh hiệu, giấy khen từ các cấp. Cô cũng đồng hành cùng học sinh gặt hái nhiều thành tích trong các cuộc thi Tin học trẻ, cuộc thi sáng tạo trẻ, cuộc thi KHKT, cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp...