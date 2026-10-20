Cô giáo Nguyễn Thị Nhung – người giữ lửa sau những trang văn

Có những người thầy được nhớ bởi một bài giảng hay. Có những người được nhắc đến bởi một giải thưởng. Nhưng cũng có những nhà giáo ghi dấu ấn không nằm ở một khoảnh khắc, mà được bồi đắp qua năm tháng – trong từng trang giáo án, từng ánh mắt học trò và những chuyến đò lặng lẽ. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên Trường THCS Mai Động, phường Vĩnh Tuy, là một người như thế.

Bước vào nghề từ năm 2000, với hành trang là tấm bằng Đại học Sư phạm, chuyên ngành Ngữ văn, cô Nhung đã đi qua hơn hai thập niên gắn bó với nghề giáo bằng một tinh thần bền bỉ và không ngừng cống hiến.

Con đường nghề nghiệp của cô là những dấu mốc nối tiếp nhau, nhưng phía sau mỗi danh hiệu là một quá trình lao động chuyên môn nghiêm túc. Khởi đầu với vai trò Tổng phụ trách Đội, cô đã hiến dâng tuổi xuân của mình cho các em đội viên, tổ chức nhiều hoạt động Đội ý nghĩa và đạt danh hiệu Tổng phụ trách giỏi Thành phố năm 2003. Từ đó, cô từng bước khẳng định mình ở nhiều vị trí trong nghề. Năm 2016, cô đạt Giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn cấp Quận, đồng thời được ghi nhận là Giáo viên tiêu biểu cấp Quận. Hai năm sau, cô tiếp tục đạt Giải Nhất giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận năm 2018. Những danh hiệu ấy không chỉ là giải thưởng mà là minh chứng cho sự tận tâm với nghề, là dấu mốc trong hành trình đồng hành, thấu hiểu và dẫn dắt học trò.

Truyền tình yêu văn chương

Với môn Ngữ văn, cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dành tâm huyết cho việc phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực. Nhờ có sự truyền lửa của cô giáo Nhung, nhiều em học sinh đã đạt học sinh Giỏi cấp thành phố.

Khi chia sẻ kỷ niệm về người thầy của mình, em Nguyễn Đức Anh – khóa học sinh đầu tiên của cô kể: “Em từng cảm thấy Văn học là một bộ môn dài dòng, khó học nhưng chính cô Nhung là người đã thổi bùng cho em ngọn lửa với văn chương, giúp em hiểu học văn học là nhân văn, học văn không phải để viết hay nói hay mà để biết yêu thương, rung động, hiểu đời, hiểu người. Nhờ sự truyền lửa đó, em đã đạt được giải thành phố môn Ngữ Văn.”

Quả thật, ở một người giáo viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn không bao giờ là một đích đến. Đó là hành trình luôn phải được làm mới. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau trong trường học và với vai trò nào, cô cũng khẳng định được mình và hoàn thành xuất sắc.

Lời dặn theo suốt hành trình đứng lớp

Nhưng những thành tích đó chưa thể kể hết câu chuyện của một người thầy. Bởi phía sau 26 năm đứng lớp, chở biết bao chuyến đò sang dòng sông tri thức là bấy nhiêu câu chuyện đời, chuyện nghề đã trở thành kỷ niệm.

Cô giáo tâm sự: Người truyền cho cô ngọn lửa nghề chính là thầy giáo Đỗ Khải – nguyên Hiệu trưởng ngôi trường đầu tiên mà cô mới bước vào nghề. Khi nhắc về thầy, ánh mắt cô rưng rưng xúc động: “Ngày mới vào nghề, kinh tế còn khó khăn, thầy đã tặng cô món quà đầu tiên bằng chính khoản tiền thưởng 20/11 ít ỏi của mình rồi thầy nói: ‘Thầy mong em sẽ là một cô giáo dạy học trò bằng cả trái tim mình’.” Từ đó, trong chặng đường sự nghiệp của mình, lời căn dặn ấy của thầy hiệu trưởng luôn theo suốt cô trên chặng đường đứng lớp.

Hành trình gieo chữ của cô giáo Nguyễn Thị Nhung vẫn tiếp tục. Ngày ngày cô vẫn lặng lẽ lên lớp, gieo những hạt mầm tri thức bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và tình yêu nghề. Mong rằng, từ những hạt mầm được cô nâng niu bằng cả tâm huyết, sẽ có thật nhiều mùa vàng tri thức nở hoa, để năm tháng đi qua, những giá trị tốt đẹp cô vun trồng vẫn tiếp tục xanh tươi trong cuộc đời của bao thế hệ học trò.