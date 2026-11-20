Cô giáo Nguyễn Thị Lợi - giáo viên Trường Mầm non Hoàng Nghĩa Lương, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An và các bé mầm non. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Ân cần, nghiêm túc trong từng giờ lên lớp

Từ tháng 1/2011, cô giáo Nguyễn Thị Lợi bắt đầu công tác tại Trường Mầm non Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị trường học, cô đang công tác tại Trường Mầm non Hoàng Nghĩa Lương, đảm nhiệm giảng dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, đồng thời là Tổ trưởng chuyên môn khối Lớn - Nhỡ.

Cô giáo Nguyễn Thị Lợi luôn xác định giáo dục mầm non là bậc học đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì thế, mỗi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đều cần được thực hiện bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm cao nhất.

Ở lứa tuổi mầm non, trẻ tiếp nhận thế giới bằng sự tò mò, hồn nhiên và ham khám phá. Hiểu điều đó, cô Lợi không lựa chọn cách truyền đạt kiến thức một chiều mà luôn tìm cách khơi gợi để trẻ được tự mình quan sát, trải nghiệm, suy nghĩ và thể hiện khả năng.

Trong mỗi giờ học, trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi, trao đổi với bạn bè, trình bày ý kiến; trong mỗi giờ chơi, các em được tự lựa chọn hoạt động, phân vai và cùng nhau giải quyết những tình huống phù hợp với lứa tuổi.

Cô bắt đầu mỗi công việc hằng ngày bằng sự ân cần với từng đứa trẻ, sự nghiêm túc trong mỗi giờ lên lớp và ý thức không ngừng học hỏi, đổi mới để làm tốt hơn trách nhiệm của người giáo viên.

"Với trẻ mầm non, tôi nghĩ điều quan trọng không phải là cô dạy được bao nhiêu kiến thức mà là trẻ tiếp nhận được gì sau mỗi hoạt động. Tôi luôn mong muốn tạo cho các con một môi trường học tập thật gần gũi, nơi các con được tự mình khám phá, được nói lên suy nghĩ, được trải nghiệm và làm những điều mình yêu thích. Mỗi trẻ có một khả năng, một tính cách khác nhau nên giáo viên phải thực sự kiên nhẫn, quan sát và đồng hành để khơi dậy sự tự tin, chủ động ở các con"- cô Nguyễn Thị Lợi chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Cô Nguyễn Thị Lợi quan niệm, người giáo viên không chỉ dạy trẻ biết thêm một điều mới mà còn phải giúp trẻ biết yêu thương, biết sẻ chia, biết tự lập và tự tin trước những điều chưa biết.

Bởi vậy, cô luôn chú ý đến đặc điểm riêng của từng em, không áp đặt, không phân biệt đối xử, dành sự quan tâm nhiều hơn cho những trẻ còn nhút nhát, hạn chế về kỹ năng. Từ sự gần gũi và kiên trì ấy, nhiều trẻ dần mạnh dạn hơn, biết hợp tác với bạn, chủ động tham gia các hoạt động và tự tin thể hiện bản thân.

Một trong những dấu ấn trong quá trình công tác của cô Lợi là việc kiên trì xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Với cô, lớp học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà phải thực sự trở thành không gian để trẻ được khám phá, sáng tạo và phát triển.

Những nguyên vật liệu thiên nhiên, vật liệu tái sử dụng được cô tận dụng để làm đồ dùng, đồ chơi. Những góc học tập, góc gia đình, quầy hàng dành riêng cho bé, vườn rau và các trò chơi được sắp xếp phù hợp với từng chủ đề. Từ những vật liệu gần gũi trong cuộc sống, cô khéo léo tạo nên các học liệu sinh động, giúp trẻ vừa học, vừa chơi, vừa hình thành ý thức tiết kiệm, trân trọng thành quả lao động.

Đặc biệt, cô dành nhiều tâm huyết tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm với môi trường tự nhiên. Thay vì chỉ quan sát qua tranh ảnh, trẻ được trực tiếp tìm hiểu cây cối, sự vật, hiện tượng xung quanh; được tham gia các trò chơi, thí nghiệm và tự khám phá những điều mới mẻ. Những bài học từ thiên nhiên không chỉ giúp trẻ mở rộng hiểu biết mà còn nuôi dưỡng tình yêu môi trường, khả năng quan sát và tư duy sáng tạo.

Cô Nguyễn Thị Lợi cùng với các giáo viên ở nhà trường đã có nhiều đóng góp sáng kiến trong việc dạy và học ở lứa tuổi mầm non. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Đóng góp nhiều sáng kiến tiêu biểu phục vụ giáo dục

Từ những trăn trở trong thực tiễn giảng dạy, cô Lợi đã nghiên cứu, xây dựng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tiêu biểu là sáng kiến "Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thông qua hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi", được UBND huyện Hưng Nguyên công nhận năm 2019.

Sáng kiến "Một số biện pháp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thực hành, trải nghiệm với môi trường tự nhiên"; và sáng kiến "Một số biện pháp tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non", được công nhận trong quá trình công tác.

Điểm đáng quý trong những sáng kiến của cô là không xuất phát từ những lý thuyết xa rời thực tế mà bắt đầu từ chính những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục. Cô tìm cách tháo gỡ từng vấn đề, từ việc tạo môi trường học tập, làm phong phú đồ dùng, đồ chơi đến đổi mới cách tổ chức hoạt động, phát huy tính chủ động và khả năng sáng tạo của trẻ.

Hiệu quả được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể. Trong năm học 2019-2020, sau khi áp dụng các biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm với môi trường tự nhiên, tỷ lệ trẻ có hiểu biết về môi trường tự nhiên tăng từ 57,5% lên 95%; tỷ lệ trẻ hứng thú tham gia hoạt động trải nghiệm tăng từ 52,5% lên 97,5%; tỷ lệ trẻ có khả năng tiến hành hoạt động trải nghiệm tăng từ 55% lên 95%.

Đáng chú ý, với sáng kiến xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ hứng thú tham gia các hoạt động đạt 97%, trẻ mạnh dạn, tự tin đạt 94%, trẻ chủ động, sáng tạo đạt 92%.

Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong từng đứa trẻ. Những em trước đây còn rụt rè, thụ động đã dần biết chủ động tham gia, mạnh dạn trao đổi, tự tin trình bày suy nghĩ. Trẻ không còn chỉ chờ cô hướng dẫn mà biết cùng bạn bàn bạc, lựa chọn cách chơi, tự tạo ra sản phẩm và hào hứng chia sẻ những điều mình khám phá được. Với cô Lợi, đó mới là giá trị thực sự của đổi mới giáo dục: Kiến thức được hình thành từ trải nghiệm, sự tự tin được nuôi dưỡng từ những khích lệ và nhân cách được bồi đắp qua từng việc làm nhỏ.

Không chỉ chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, cô còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ. Cô hiểu rằng, muốn trẻ phát triển toàn diện, trước hết phải tạo cho các em một môi trường an toàn, thân thiện, nơi mỗi đứa trẻ đều được yêu thương và tôn trọng.

Thừa ủy quyền, Bí thư Đảng ủy Lê Phạm Hùng trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho cô Nguyễn Thị Lợi. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Nhiều thành tích xuất sắc đến Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Trong 7 năm học từ 2018-2019 đến 2024-2025, các lớp do cô Lợi phụ trách đều đạt 100% trẻ hoàn thành mục tiêu giáo dục theo độ tuổi; không có trẻ bị tai nạn thương tích. Công tác theo dõi sức khỏe, vệ sinh, dinh dưỡng được thực hiện thường xuyên. Đáng chú ý, tỷ lệ suy dinh dưỡng và thấp còi của trẻ ở các năm học 2021-2022, 2022-2023 và 2024-2025 đều ở mức 0%.

Cùng với đó, cô luôn chú trọng phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô thường xuyên trao đổi về tình hình học tập, sinh hoạt của các em; tuyên truyền để cha mẹ hiểu rõ hơn vai trò của hoạt động vui chơi, trải nghiệm đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Từ sự kết nối ấy, phụ huynh ngày càng tích cực đồng hành cùng giáo viên, đóng góp nguyên vật liệu, cây xanh, tranh ảnh, sách truyện và ngày công để xây dựng môi trường học tập.

Sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục thống nhất, giúp trẻ được chăm sóc, rèn luyện và phát triển tốt hơn.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số, cô Lợi cũng không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, chủ động tiếp cận những phương pháp và công cụ mới. Cô sử dụng các phần mềm Canva, CapCut, PowerPoint để xây dựng bài giảng điện tử, khai thác học liệu mở trên internet, ứng dụng công nghệ vào quản lý hồ sơ và tổ chức hoạt động giáo dục.

Cô đã xây dựng các video clip hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà, góp phần duy trì sự kết nối giữa gia đình và nhà trường khi trẻ không thể đến lớp.

Trên cương vị Tổ trưởng chuyên môn khối Lớn - Nhỡ, cô Lợi tích cực tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực chuyên môn. Cô quan niệm, sự tiến bộ của một giáo viên sẽ có ý nghĩa hơn khi trở thành kinh nghiệm được sẻ chia, lan tỏa trong tập thể. Bởi vậy, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cô luôn có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng đồng nghiệp thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ chung của nhà trường.

Đặc biệt, trong quá trình công tác và rèn luyện, cô Nguyễn Thị Lợi luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, người giáo viên. Điều đó được thể hiện qua lối sống giản dị, khiêm tốn, trung thực; tinh thần tiết kiệm, không lợi dụng công việc để trục lợi cá nhân; ý thức đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích riêng.

Cô Lợi luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, gần gũi với phụ huynh và nhân dân, nghiêm túc thực hiện các quy định của ngành, của nhà trường và địa phương.

Cô cũng tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, trong đó có cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", góp phần xây dựng hình ảnh người giáo viên tận tụy, mẫu mực.

Những nỗ lực trong công tác và rèn luyện đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Liên tục từ năm học 2018-2019 đến năm học 2024-2025, cô được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở... Đặc biệt, với những thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2018-2019 đến 2024-2025, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tấm Bằng khen cao quý là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình lao động, cống hiến bền bỉ của một nhà giáo luôn nỗ lực vì chất lượng giáo dục. Nhưng có lẽ, với cô Lợi, niềm vui lớn hơn cả không chỉ nằm ở những danh hiệu được trao mà còn là sự trưởng thành của từng học trò, sự tin tưởng của phụ huynh và sự đồng hành của đồng nghiệp trên hành trình đổi mới giáo dục.

Tác giả: Nguyễn Hạnh