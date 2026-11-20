Gần hai năm qua, đúng 5 giờ 30 phút mỗi ngày, cô lại vượt quãng đường 27 km từ xã Bắc Yên đến Trường THCS Pắc Ngà để kịp giờ lên lớp. Những cung đường đèo quanh co, dốc cao đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên hành trình gieo chữ của cô giáo người Mông nơi vùng III còn nhiều gian khó.

Một tiết dạy tiếng Anh của cô Lầu Thị Dợ, giáo viên Trường THCS Pắc Ngà.

Ít ai biết rằng, để đứng vững trên bục giảng hôm nay, cô Dợ từng trải qua hành trình đầy gian nan, thậm chí có lúc tưởng chừng phải gác lại ước mơ sư phạm. Cô Lầu Thị Dợ chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Bắc Yên, tôi được tiếp xúc với môn tiếng Anh từ năm lớp 6, nhưng việc học khi ấy chủ yếu xoay quanh từ vựng, ngữ pháp trong sách giáo khoa. Chỉ đến khi theo học tại Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên, tiếp xúc với bạn bè đến từ nhiều tỉnh, thành phố, tôi mới nhận thấy rõ khoảng cách và những hạn chế của bản thân.

Chính từ sự trăn trở ấy, khát vọng trở thành giáo viên tiếng Anh để giúp trẻ em bản làng sớm tiếp cận với ngôn ngữ hội nhập đã nhen nhóm trong cô. Năm 2019, bằng sự nỗ lực không ngừng, Dợ trúng tuyển ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với 25,05 điểm tổ hợp D01. Tuy nhiên, giảng đường đại học lại mở ra một thử thách lớn. Những bài giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến cô nữ sinh vùng cao nhiều lần lúng túng, không theo kịp tiến độ của thầy cô và bạn bè; kết quả học tập có môn chỉ đạt điểm C+, thậm chí có môn điểm D. Sau năm thứ nhất, áp lực tâm lý từng khiến Dợ nghĩ đến việc bỏ học để trở về quê.

Bước ngoặt đến từ lời động viên tận tình của một giảng viên trong khoa, khuyên cô bắt đầu lại từ những kiến thức cơ bản, kiên trì học theo lộ trình . Từ năm thứ hai, cô tập trung hoàn thành từng bài tập, rèn luyện đều đặn bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Những điểm B, điểm A dần xuất hiện trong bảng điểm.

Cô Dợ luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

Dẫu vậy, rào cản lớn nhất trên chặng đường tốt nghiệp vẫn là chuẩn đầu ra IELTS 7.0. Trải qua ba lần dự thi, cô đều chưa chạm tới mục tiêu: cuối năm thứ hai đạt 6.0, sang năm thứ ba có hai lần thi đều dừng lại ở mức 6.5. Việc chưa đạt chuẩn ngoại ngữ khiến Dợ phải tốt nghiệp chậm hơn so với bạn bè cùng khóa. Chia sẻ về quãng thời gian này, cô Dợ bộc bạch: Không cho phép mình nản lòng, trong 6 tháng tiếp theo, tôi dành toàn bộ thời gian để hệ thống lại kiến thức và ôn luyện chuyên sâu. Nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng: sau lần thi thứ 4, tôi đạt chứng chỉ IELTS 8.0, hoàn thành chương trình đại học và nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi vào tháng 1/2024.

Với tấm bằng loại Giỏi cùng chứng chỉ IELTS 8.0 trong tay, cô giáo trẻ đứng trước nhiều cơ hội việc làm thuận lợi tại các đô thị lớn. Thế nhưng, Dợ vẫn kiên định lựa chọn trở về công tác tại quê hương nơi mình sinh ra, đưa tiếng Anh đến với trẻ em vùng cao. Những ngày đầu nhận công tác tại Trường THCS Pắc Ngà, nhìn nhiều học sinh còn rụt rè, chưa thể phản xạ với những câu giao tiếp cơ bản như “What’s your name?”, cô Dợ không khỏi trăn trở.

Thấu hiểu tâm lý và xuất phát điểm của học trò vùng cao từ chính trải nghiệm của bản thân, cô chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng trực quan, sinh động; lồng ghép hình ảnh, sự vật và các tình huống gần gũi với đời sống bản làng vào từng bài giảng. Trong mỗi tiết học, cô luôn tạo không khí cởi mở, thân thiện, kiên nhẫn khuyến khích các em mạnh dạn phát âm, từng bước xóa bỏ rào cản tâm lý tự ti khi học ngoại ngữ.

Đánh giá về năng lực và tinh thần cống hiến của nữ giáo viên trẻ, thầy Lý Văn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Pắc Ngà, cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập từ 2 đơn vị trường học, cô Lầu Thị Dợ là giáo viên tiếng Anh phụ trách phân hiệu II nhà trường, thuộc điểm trường Chim Vàn, trực tiếp đảm nhận giảng dạy cho hơn 400 học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9. Dù khối lượng công việc chuyên môn lớn, điều kiện đi lại còn nhiều vất vả, nhưng cô luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, vững vàng về nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Cô còn năng nổ tham gia các hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua và công tác đoàn thể của nhà trường, góp phần quan trọng khơi dậy niềm yêu thích học ngoại ngữ, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh địa phương.

Cô giáo Lầu Thị Dợ

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 – 11/10/2026), ngày 17/11 vừa qua, cô giáo trẻ Lầu Thị Dợ có dịp trở lại Thủ đô, đại diện các cựu sinh viên, sinh viên nhà trường chia sẻ về hành trình trưởng thành của mình. Từ một nữ sinh dân tộc Mông từng chật vật với những bài giảng tiếng Anh, đến cô giáo trẻ một mình đứng lớp dạy ngoại ngữ cho học sinh nơi vùng cao, hành trình của Lầu Thị Dợ là câu chuyện đẹp về nghị lực và sự kiên trì. Nhưng có lẽ, thành quả ý nghĩa nhất với cô là được trở về quê hương, trao cho những đứa trẻ nơi đây cơ hội tiếp cận với thế giới bằng một ngôn ngữ mới.