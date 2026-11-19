Nỗ lực vượt giới hạn, chinh phục IELTS 8.0

Cô Lầu Thị Dợ là cựu sinh viên lớp A1 K69, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở Sơn La, cô Lầu Thị Dợ bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 6. Tuy nhiên, điều kiện học tập khi ấy chưa cho phép cô phát triển đồng đều các kỹ năng. Việc học chủ yếu xoay quanh từ vựng, ngữ pháp, trong khi cơ hội luyện nghe và nói còn hạn chế.

Cô giáo Lầu Thị Dợ.

Khi chuyển đến Thái Nguyên học tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, cô nhận ra khoảng cách về năng lực ngoại ngữ giữa mình và nhiều bạn bè. Không ít bạn có khả năng tiếng Anh tốt hơn nhờ được tiếp xúc với môn học này sớm và có phương pháp học tập bài bản.

Sự khác biệt ấy khiến cô gái người Mông suy nghĩ nhiều về con đường phía trước. Thay vì chấp nhận những hạn chế của bản thân, cô nuôi ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh, với mong muốn một ngày có thể trở về quê nhà, giúp học sinh có thêm cơ hội học ngoại ngữ.

Năm 2019, cô Dợ thi tốt nghiệp THPT đạt tổng điểm 25,05, trong đó có điểm ưu tiên dành cho học sinh dân tộc H'Mông. Kết quả này giúp cô trúng tuyển vào Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thế nhưng, cánh cửa đại học cũng mở ra một thử thách không nhỏ. Những bài giảng chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh khiến cô nhiều lần lúng túng. Cô không nghe kịp lời giảng của thầy cô, gặp khó khăn khi trao đổi với bạn bè và có những tiết học gần như không hiểu nội dung mọi người đang thảo luận.

Cô cho biết, có thời điểm, sự chênh lệch về trình độ khiến cô mất tự tin. Kết thúc năm thứ nhất, khi chưa nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân, cô từng nghĩ đến chuyện dừng việc học để trở về nhà.

Bước ngoặt đến từ lời khuyên của một giảng viên trong khoa. Thay vì quá lo lắng về khoảng cách trình độ, cô được khuyên nên tập trung khắc phục điểm yếu, kiên trì hoàn thành các bài tập theo chương trình đào tạo. Các bài tập đã được thiết kế theo lộ trình từ dễ đến khó, phù hợp với năng lực của người học.

Lời khuyên ấy giúp cô thay đổi cách tiếp cận việc học. Cô không còn quá chú trọng so sánh bản thân với bạn bè mà tập trung giải quyết từng phần kiến thức, hoàn thành bài tập và chủ động dành thêm thời gian rèn luyện.

Từ năm thứ hai đại học, cô bắt đầu đặt mục tiêu chinh phục IELTS. Nhận thấy nghe và nói là hai kỹ năng còn yếu, cô tìm cách luyện tập từ những việc gần gũi nhất. Cô tự diễn đạt bằng tiếng Anh về các hoạt động thường ngày, ghi âm giọng nói, quay video rồi đăng lên Facebook, TikTok để theo dõi quá trình tiến bộ.

Nếu như năm đầu, điểm các môn chuyên ngành của cô chủ yếu ở mức B, C+, thậm chí có môn đạt điểm D, thì đến năm cuối, phần lớn môn học cô đạt điểm A.

Hành trình chinh phục IELTS cũng trải qua không ít lần thử sức. Trong 4 lần dự thi, kết quả lần đầu vào cuối năm thứ hai của cô là 6.0. Hai lần tiếp theo, cô đạt 6.5 nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của trường.

Không nản lòng, cô dành thêm 6 tháng tập trung ôn luyện. Ở lần thi thứ tư, cô đạt IELTS 8.0, một kết quả đánh dấu chặng đường dài vượt qua những hạn chế về nền tảng ngoại ngữ của bản thân.

Trở về quê hương, giúp học sinh vượt rào cản tiếng Anh

Tháng 1/2024, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Lầu Thị Dợ trở về Sơn La, nhận công tác tại Trường THCS Pắc Ngà.

Quyết định trở về cũng là cách cô thực hiện mong muốn đã ấp ủ từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường: đem tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao.

Những ngày đầu đứng lớp, cô nhận ra nhiều học trò đang đối diện với những khó khăn mà chính cô từng trải qua. Phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số, sống ở địa bàn còn nhiều thiếu thốn, ít có điều kiện tiếp xúc với ngoại ngữ. Thậm chí, có những khóa học sinh không được học tiếng Anh ở bậc tiểu học do nhà trường thiếu giáo viên.

Một giờ lên lớp của cô Lầu Thị Dợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo cô, có học sinh còn lúng túng khi trả lời câu hỏi “What's your name?”. Những trải nghiệm của bản thân giúp cô hiểu vì sao học trò e ngại khi học một môn ngoại ngữ mới. Bởi vậy, thay vì tạo áp lực về điểm số hay yêu cầu học sinh phải nói tốt ngay từ đầu, cô tìm cách điều chỉnh phương pháp để các em cảm thấy thoải mái hơn trong mỗi tiết học.

Với những học sinh còn hạn chế về vốn từ, cô Dợ sử dụng hình ảnh minh họa, đưa vào bài giảng các tình huống gần gũi với đời sống hằng ngày. Cách làm này giúp học sinh dễ hình dung ý nghĩa của từ mới, ghi nhớ kiến thức và từng bước biết cách vận dụng.

Cô mong muốn mỗi giờ học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn giúp học trò tự tin hơn, không còn quá e dè khi nghe, nói tiếng Anh.

Công việc giảng dạy tại địa bàn vùng cao cũng đặt ra cho cô giáo trẻ không ít áp lực. Sau khi hai trường THCS sáp nhập, toàn trường có hơn 900 học sinh tại hai phân hiệu nhưng chỉ có hai giáo viên tiếng Anh. Cô Dợ hiện phụ trách giảng dạy môn học này tại phân hiệu có hơn 400 học sinh.

Để kịp giờ lên lớp, mỗi ngày cô phải thức dậy từ 5h30, chuẩn bị công việc cá nhân rồi di chuyển quãng đường 27km từ nhà đến trường.

“Ai cũng mong muốn được làm việc tại điểm trường gần nhà hơn nhưng tình trạng thiếu giáo viên khiến nguyện vọng này chưa thể thực hiện”, cô Lầu Thị Dợ chia sẻ.

Thời gian tới, cô giáo người H'Mông dự định tiếp tục hoàn thành tốt công việc, tìm tòi và đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp học sinh nắm vững kiến thức môn tiếng Anh.