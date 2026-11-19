Với lòng yêu nghề và sự năng động, sáng tạo, cô Thạch Thị Ngọc Trân - giáo viên môn Khoa học tự nhiên Trường THCS Phước Hữu (xã Phước Hữu) đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy niềm hứng thú học tập, tinh thần khám phá và đam mê nghiên cứu khoa học trong học sinh (HS). Cô là 1 trong 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc vừa được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Tích cực đổi mới, sáng tạo

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ), cô Thạch Thị Ngọc Trân về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc (nay là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, xã Bác Ái Đông). Từ năm 2014 đến 2022, trên cương vị Bí thư Đoàn trường, cô tích cực kết nối với các tổ chức, cá nhân để vận động nguồn lực hỗ trợ HS. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: Lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại khu nội trú; tặng máy tính bảng cho HS có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mô hình “Trồng nấm sạch” nhằm trang bị kỹ năng lao động, đồng thời cải thiện nguồn thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày. Những nỗ lực trong công tác giảng dạy, hoạt động đoàn đã góp phần giúp cô đoạt Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2022.

Cô Thạch Thị Ngọc Trân là 1 trong 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Tháng 9-2022, cô Trân chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Phước Hữu. Tại đây, cô tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tích cực đổi mới phương pháp dạy học; khuyến khích HS chủ động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong các tiết Khoa học tự nhiên, cô kết hợp hình ảnh, video, thí nghiệm và hoạt động thực hành, đồng thời ứng dụng bài giảng điện tử và các công cụ công nghệ nhằm giúp kiến thức trở nên trực quan, sinh động.

Cô VĂN HỒNG ĐIỆP - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Phước Hữu: Cô Thạch Thị Ngọc Trân là giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; luôn tận tụy với HS. Cô tích cực, tiên phong trong các phong trào thi đua của nhà trường; đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Không chỉ tâm huyết với công tác giảng dạy, cô còn năng động, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào giáo dục; nhiệt tình hướng dẫn, đồng hành với HS tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Những đóng góp của cô đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nhà trường.

Bên cạnh đổi mới trong giảng dạy, cô còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục kỹ năng sống thông qua mô hình “Lá chắn học đường” với các sản phẩm như: Chatbot, truyện tranh số và video ngắn. Mô hình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn mạng, phòng, chống bạo lực học đường; đồng thời định hướng nghề nghiệp cho HS. Đặc biệt, cô dành nhiều tâm huyết hướng dẫn HS tham gia nghiên cứu khoa học, từ khâu hình thành ý tưởng đến triển khai và hoàn thiện sản phẩm. Em Hán Thị Đô La - HS lớp 8A8 chia sẻ: “Trong các tiết học, cô Trân thường kết hợp hình ảnh, video, thí nghiệm và hoạt động thực hành, giúp chúng em dễ hiểu, nhớ bài hơn. Đặc biệt, khi hướng dẫn em tham gia nghiên cứu khoa học, cô rất tận tình, giúp em từng bước phát triển ý tưởng và hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó, em học hỏi thêm nhiều kiến thức và tự tin khám phá khoa học”.

Đồng hành với học sinh chinh phục các sân chơi học thuật

Là người dân tộc Chăm, cô Trân luôn trăn trở với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và giới thiệu di sản dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những cách tiếp cận mới. Từ đó, cô hướng dẫn HS thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức của HS THCS trong việc bảo tồn hoa văn cổ trên thổ cẩm của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận thông qua bảo tàng số”. Tham gia dự án, HS được tìm hiểu ý nghĩa các họa tiết truyền thống, ứng dụng công nghệ để xây dựng không gian trưng bày trực tuyến, góp phần lưu giữ và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm. Dự án đã đoạt giải ba Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho HS trung học năm học 2023 - 2024.

Cô Thạch Thị Ngọc Trân đồng hành với các học sinh tham gia cuộc thi Năng lực số học sinh tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp nối hướng nghiên cứu này, cô cùng HS xây dựng website "Hành trình khám phá văn hóa Chăm" (địa chỉ https://sites.google.com/view/du-lich-van-hoa-cham) giới thiệu những nét đặc sắc của nghề làng gốm, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, kiến trúc đền tháp của người Chăm... Với sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế số và AI, HS trực tiếp tìm kiếm tư liệu, xây dựng nội dung, số hóa hình ảnh và những câu chuyện văn hóa. Dự án đã đoạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho HS trung học năm học 2025 - 2026.

Đồng thời, cô Trân còn khuyến khích HS vận dụng kiến thức Vật lý, Công nghệ để nghiên cứu, sáng tạo những sản phẩm phục vụ đời sống. Với sự hướng dẫn của cô, HS đã chế tạo thiết bị quét mạng nhện thông minh, đoạt giải ba Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh năm 2025; nghiên cứu hệ thống giám sát bụi mịn sử dụng vi điều khiển ESP32 nhằm theo dõi chất lượng không khí tại trường học. Mô hình “Green Connect - Đổi rác thải lấy cây con” do cô và HS thực hiện được vào vòng bán kết Cuộc thi Năng lực số HS tỉnh Khánh Hòa năm 2026. “Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục định hướng HS phát triển các dự án nghiên cứu gắn với thực tiễn đời sống, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong học tập, sáng tạo. Tôi mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội để HS chủ động khám phá tri thức, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”, cô Trân chia sẻ.