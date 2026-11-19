Với cô Nguyễn Thị Ngoan (sinh năm 1975), giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng, có những điều người giáo viên không thể chỉ dạy bằng lời, cũng không thể chờ đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra mới bắt đầu nghĩ cách phòng ngừa.

Hơn 33 năm trước, cô bé Ngoan từng theo mẹ đến lớp học giữa buôn làng người Ê Đê và ước mơ một ngày được đứng trên bục giảng. Giờ đây, ước mơ ấy vẫn được nối dài bằng những giờ lên lớp, những lần sẻ chia với học trò và cả mong muốn xây dựng một môi trường học tập an toàn hơn cho trẻ em.

Theo cô, một đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết giải toán là quan trọng, nhưng biết cách giữ an toàn cho chính mình trước những tình huống đuối nước nguy hiểm cũng là điều không thể thiếu.

Mong học trò lớn lên bình an

Hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề, cô Ngoan nói cuộc sống của giáo viên hiện nay đã có nhiều cải thiện so với những năm đầu công tác. Những thiệt thòi của một thời lặn lội bám bản, bám lớp giờ đây đã lùi lại phía sau để nhường chỗ cho niềm vui khi thấy sự nghiệp giáo dục vùng khó từng ngày khởi sắc.

Thế nhưng, ở chặng đường hiện tại, điều khiến một người làm nghề lâu năm như cô trăn trở nhất không phải là chuyện cơm áo của bản thân, mà là làm sao để học trò ở những vùng khó khăn được thụ hưởng một môi trường giáo dục toàn diện và an toàn nhất.

Cô Nguyễn Thị Ngoan, giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.

Cô mong trường học ở những địa bàn còn khó khăn được đầu tư đồng bộ hơn về cơ sở vật chất, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi, máy tính để học sinh tiếp cận công nghệ và thư viện có thêm nhiều đầu sách. Cô cũng mong chương trình giáo dục quan tâm hơn đến việc bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, giúp học sinh hình thành nhân cách và lòng tự hào dân tộc ngay từ những năm đầu đời.

Đặc biệt, có ước mơ cô vẫn chưa thể thực hiện sau nhiều năm đứng lớp: Xây dựng một bể bơi ngay trong khuôn viên trường học.

Ở vùng nông thôn có nhiều ao hồ, sông suối, tai nạn đuối nước luôn là nỗi lo thường trực đối với trẻ em. Cô mong học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng sinh tồn để tự bảo vệ bản thân.

“Điều khiến tôi trăn trở và day dứt nhất, cũng là ước mơ lớn nhất đến nay chưa thể thực hiện trọn vẹn. Tôi từng ước giá như mình có đủ nguồn lực để biến khoảng sân trường thành bể bơi an toàn, nơi các em được rèn luyện thể chất và quan trọng hơn là có kỹ năng sinh tồn, tự bảo vệ mình trước dòng nước”, cô bày tỏ.

Lồng ghép kỹ năng sống vào các chuyên đề trải nghiệm

Đó không chỉ là mong ước cá nhân mà còn là lời hứa thầm lặng của cô Ngoan với chính mình và những lứa học trò. Dù chưa có điều kiện hiện thực hóa mong muốn này, cô đã nghĩ đến những sáng kiến cụ thể như xây dựng chuyên đề ngoại khóa về phòng tránh tai nạn thương tích, lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước trong hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt đầu tuần.

Đồng thời, kết nối các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm và cựu học sinh để từng bước tìm nguồn lực, gây quỹ cho mô hình bể bơi thông minh hoặc bể bơi di động trong trường.

Với cô, một ngôi trường tốt không chỉ là nơi học sinh được tiếp nhận kiến thức mà còn phải là nơi các em được bảo vệ, được trang bị những kỹ năng cần thiết để trưởng thành an toàn.

Cô Ngoan trăn trở ước mơ có một bể bơi trong trường học cho các học trò vùng nông thôn.

Cô Nguyễn Thị Ngoan là một trong 34 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được vinh danh tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 và nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô cũng là một trong hai giáo viên của tỉnh Lâm Đồng được lựa chọn tuyên dương.

Nhìn lại hành trình của mình, cô Ngoan không cho rằng những danh hiệu là đích đến cuối cùng. Điều cô mong muốn là tiếp tục được đứng lớp, được chứng kiến học trò trưởng thành và có thêm cơ hội thực hiện những dự định còn dang dở.

Một bể bơi vẫn là ước mơ cô đau đáu. Nhưng phía sau ước mơ ấy là điều giản dị hơn, cũng sâu sắc hơn: Cô giáo mong những đứa trẻ mình từng dạy sẽ không phải đánh đổi sự an toàn, thậm chí sự sống, chỉ vì thiếu một kỹ năng mà lẽ ra các em có thể được học từ sớm.