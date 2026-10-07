Cô giáo mất một chân khi cứu học trò nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Trước đó, chiều 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm của Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), một bé trai 2 tuổi bất ngờ lao ra đường.

Phát hiện có xe tải đang đi tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức chạy ra ôm lấy bé.

Giữ được bé an toàn, nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua 2 chân. Cô được người dân đưa đi cấp cứu và chuyển tuyến xuống Bệnh viện 115 Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội vì chấn thương quá nặng.

Bác sĩ phụ trách theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cô Hiền nhập viện trong tình trạng đau đớn dữ dội, 2 bàn chân chảy nhiều máu, chân phải dập nát phức tạp, gân xương gãy nát, đầu ngón xẹp lạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Moet.

Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, 7 và 4 tuổi. Cô Hiền được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Dũng cảm.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định đặc cách trao giải cho cô Hiền, dù cô quá 2 tuổi so với giới hạn theo thể lệ. Trước đó, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho cô Hiền.

Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những cá nhân được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Chương trình Gala và lễ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 được tổ chức vào ngày 10/10 tại Hà Nội. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng

Danh sách 15 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026: 1. Anh Phạm Thế Quang - Giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2. Anh Cà Văn Minh Nam - Đại úy, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên. 3. Chị Nguyễn Hồng Ân - Thiếu úy, Cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau. 4. Anh Nguyễn Duy Khánh - Thiếu tá, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. 5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng. 6. Chị Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. 7. Anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên BCH Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 8. Anh Phan Trung Hải - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên "Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ". 9. Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an. 10. Anh Nguyễn Khắc Cường - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi Đoàn khối Bến Thuỷ 1 phường Trường Vinh. 11. Anh Đinh Viết Tường - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; Nhà sáng tạo nội dung số. 12. Anh Bùi Tuấn Ngọc - Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. 13. Anh Đinh Văn Tâm - Vận động viên Đội tuyển Wushu Quốc gia. 14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc - Vận động viên Đội Xe đạp, Cấp Bậc Hạ Sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7. 15. Anh Sùng Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.